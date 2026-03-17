Lê Phương tiết lộ hậu trường cảnh nóng với Quốc Huy: “Cứ quay là cười”

Thứ Ba, 11:24, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lê Phương và Quốc Huy gây chú ý khi vào vai cặp đôi có mối quan hệ bắt đầu từ “tình một đêm” trong phim “Vì mẹ anh phán chia tay”. Tuy nhiên, hậu trường các cảnh nóng của cả hai lại diễn ra theo cách không ngờ: cứ diễn tới đâu là bật cười tới đó vì quá thân quen ngoài đời.

Sau khi hai tập đầu lên sóng, bộ phim “Vì mẹ anh phán chia tay” của VieOn nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là những phân đoạn giữa Lê Phương và Quốc Huy. Cặp diễn viên gây tò mò khi vào vai Phương Khánh và Đức An - hai nhân vật có mối quan hệ bắt đầu từ “tình một đêm” với nhiều tình huống vừa táo bạo vừa hài hước.

Những câu thoại “thả thính” của hai nhân vật bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Trước phản ứng của khán giả, Quốc Huy tiết lộ người đứng sau nhiều câu thoại thú vị lại chính là bạn diễn của mình.

“Chính Lê Phương là người bắt tôi thoại những câu đó. Tại sao trong đầu Lê Phương có thể nghĩ ra những câu thoại như vậy. Tôi là không nghĩ ra được rồi”, anh chia sẻ.

Trong phim, Lê Phương vào vai Phương Khánh - một người phụ nữ có cá tính mạnh và phong cách hiện đại. Nữ diễn viên cho biết đây là vai diễn khá khác so với những hình ảnh trước đây của cô trên màn ảnh.

“Một nhân vật có học thức, cá tính mạnh, gu thẩm mỹ cao và gia thế không tầm thường. Cô ấy có chút lả lơi, quyến rũ, một chút hiện đại, chủ động và thích trêu ghẹo”, Lê Phương nói.

Trong khi đó, Quốc Huy đảm nhận vai Đức An - một người đàn ông có vẻ ngoài chững chạc nhưng tính cách lại khá trẻ con trong chuyện tình cảm. Anh nhận xét về nhân vật của mình: “Bên ngoài trưởng thành, đĩnh đạc nhưng bên trong như con nít, không bao giờ nghĩ đến chuyện nghiêm túc trong tình cảm”.

Một trong những điểm khiến khán giả chú ý là những cảnh thân mật của hai nhân vật. Tuy nhiên, trái với hình dung về sự căng thẳng khi quay cảnh nóng, cả hai cho biết quá trình ghi hình lại diễn ra khá… buồn cười.

Do ngoài đời quen biết cả gia đình nhau, nên ban đầu Lê Phương và Quốc Huy khá ngại ngùng khi đọc kịch bản. Quốc Huy cho biết dù cảnh quay lên hình không nhiều nhưng quá trình thực hiện lại kéo dài vì cả hai thường xuyên bật cười.

“Phải xem mình là người độc thân, chưa có gia đình, thích nhau thì cần nồng cháy, cuồng nhiệt trong đó. Tuy nhiên, vì biết rõ cuộc sống thật của nhau nên đặt tâm lý vào cảnh yêu đương thấy rất mắc cười”, Quốc Huy nói.

Lê Phương cũng thừa nhận các phân đoạn này khiến cô căng thẳng hơn cả khi diễn cảnh bi kịch.

“Chúng tôi tự làm tâm lý với nhau trước, nói chuyện và trêu ghẹo để thoải mái hơn. Nhưng khi quay thì cứ cười hoài, diễn không được luôn. Những cảnh đó còn căng thẳng hơn lúc diễn bi kịch”, nữ diễn viên chia sẻ.

Dù vậy, Lê Phương cho biết cô rất hào hứng với tuyến nhân vật của mình. Theo nữ diễn viên, khi bộ phim lên sóng, khán giả sẽ nhìn thấy rõ câu chuyện của hai nhân vật thay vì hình ảnh quen thuộc của diễn viên ngoài đời.

“Cháy dữ lắm, khán giả sẽ chỉ thấy Phương Khánh và Đức An, chứ không phải Lê Phương và Quốc Huy”, cô nói.

Bên cạnh tuyến nhân vật của Lê Phương và Quốc Huy, bộ phim còn khai thác câu chuyện của hai nhân vật trẻ Triệu Phú và Thanh Tâm. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ thời đi học với nhiều hiểu lầm và cạnh tranh. Một nụ hôn bất ngờ xảy ra trước khi Thanh Tâm chuyển trường, để lại nhiều khúc mắc.

Mười năm sau, cả hai gặp lại trong hoàn cảnh đặc biệt khi Triệu Phú tìm cách trốn tránh cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Sự tái ngộ này mở ra những tình huống mới cho câu chuyện tình cảm của họ.

Với nhiều tình tiết hài hước, những câu thoại gây chú ý cùng các nhân vật có màu sắc rõ ràng, “Vì mẹ anh phán chia tay” đang thu hút sự quan tâm của khán giả ngay từ những tập đầu. Trong đó, sự tung hứng giữa Lê Phương và Quốc Huy - đặc biệt ở các cảnh quay nhiều cảm xúc nhưng liên tục “vỡ trận” vì tiếng cười - trở thành một trong những điểm được nhắc đến nhiều nhất.

Lê Phương giấu chồng đóng cảnh nóng với Quốc Huy

VOV.VN - Diễn viên Lê Phương gây chú ý khi chia sẻ về việc thực hiện cảnh thân mật với bạn diễn Quốc Huy trong bộ phim “Vì mẹ anh phán chia tay”. Nữ diễn viên thẳng thắn cho biết cô không nói trước với chồng về cảnh quay này, dù bản thân đã biết từ khi đọc kịch bản.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Quốc Huy Vì mẹ anh phán chia tay Lê Phương Quốc Huy cảnh nóng hậu trường phim Việt VieON Original Lê Phương Đức An Phương Khánh phim truyền hình Việt Nam diễn viên Lê Phương diễn viên Quốc Huy
VOV.VN - Cảnh tát thật giữa Thái Hòa và Lê Phương trong "Cuộc chiến hạ lưu" được ghi hình vào lúc rạng sáng, trong bối cảnh căng thẳng của nhân vật, khi Thái Hòa quyết định tát thật bạn diễn mà không báo trước.

VOV.VN - Quốc Huy góp mặt trong hai tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Victor Vũ là "Người vợ cuối cùng" và "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu". Khán giả dành nhiều lời khen cho nam diễn viên về tướng mạo, phong thái và diễn xuất.

VOV.VN - Với lực lượng sao Việt hùng hậu tham gia phiên bản lồng tiếng như Thái Hòa, Hoài Linh cùng cốt truyện độc đáo, "Đại ca ha ha ha" chắc chắn sẽ là "cú nổ" dịp đầu năm mới 2026 trên màn ảnh rộng, mang đến những phút giây vui nhộn, hồi hộp và vỡ òa cho khán giả.

