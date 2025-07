Lee Si Young bật khóc khi mang thai sau ly hôn: Tôi giữ kín mọi thứ vì quá sợ hãi

Tập video mang tên "Lee Si Young’s Tarot Reading: A Question She Risked Everything For" nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, khi nữ diễn viên chia sẻ những tâm sự chưa từng công khai về những giằng xé nội tâm cô trải qua.

Trong đoạn video, Lee Si Young xuất hiện với tâm trạng căng thẳng, ngập ngừng trước khi đặt câu hỏi với những lá bài tarot. Dù không tiết lộ chính xác điều cô muốn hỏi, Lee vẫn xúc động thổ lộ: “Đây là chuyện tôi đã phải vật lộn một mình. Tôi muốn bật khóc”. Nhận thấy sự bối rối của cô, Lee Yong Jin nhẹ nhàng trấn an: “Em không cần phải lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng để nỗi lo khiến em dừng bước. Cứ tiến lên phía trước”. Những lời này khiến Lee Si Young xúc động và biết ơn: “Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi. Cảm ơn anh”.

Lee Si Young mang thai mà không có sự đồng thuận từ phía chồng cũ. Ảnh: koreatimes

Chỉ một ngày trước khi video được đăng tải, Lee Si Young xác nhận đang mang thai con thứ hai. Điều đặc biệt là thai kỳ này được thực hiện thông qua việc cấy ghép phôi thai đông lạnh từ thời cô còn trong cuộc hôn nhân kéo dài tám năm. Sau khi ly hôn hồi đầu năm nay và đứng trước hạn chót năm năm bảo quản phôi, Lee đã quyết định một mình tiếp tục hành trình làm mẹ.

Cô chia sẻ: “Trong thời gian kết hôn, chúng tôi đã thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm để chuẩn bị cho đứa con thứ hai. Ngay trước khi phôi thai bị tiêu hủy, tôi đã quyết định cấy ghép nó”. Cô giữ bí mật quyết định này vì sợ hãi và lo lắng. “Tôi đã rất sợ, nên giữ kín mọi chuyện cho riêng mình”.

Chồng cũ của cô, trong một cuộc phỏng vấn với Dispatch, cho biết anh phản đối quyết định mang thai nhưng khẳng định: “Giờ đứa trẻ đã thành hình, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của một người cha”. Phản ứng này làm dấy lên những tranh luận sôi nổi xoay quanh quyền làm cha mẹ, sự đồng thuận, và quyền tự quyết của người phụ nữ trong các vấn đề sinh sản.

Tuy nhiên, nhiều khán giả bày tỏ sự cảm phục với sự mạnh mẽ và quyết đoán của Lee Si Young. Cô không chỉ đối diện với nỗi sợ, mà còn dám công khai lựa chọn đầy nhạy cảm trong bối cảnh dư luận luôn dõi theo từng bước đi của người nổi tiếng.

Buổi đọc bài tarot kết thúc với lời động viên cuối cùng từ Lee Yong Jin: “Bạn đang tiếp cận vấn đề này một cách quá thụ động — có thể bạn đang tự nghĩ tiêu cực hơn cả cách người khác nhìn nhận bạn”.