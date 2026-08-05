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MC Thanh Thanh Huyền, Tấn Ngà lan tỏa thông điệp xoa dịu nỗi đau da cam

Thứ Tư, 17:55, 05/08/2026
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VOV.VN - Thanh Thanh Huyền và Tấn Ngà đồng hành tại chương trình “Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam” 2026, cùng hơn 5.000 người lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay hỗ trợ các nạn nhân da cam/dioxin.

Mới đây, Chương trình "Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam" năm 2026 với chủ đề "65 năm từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), quy tụ hơn 5.000 người tham gia nhằm lan tỏa thông điệp nhân ái, sẻ chia với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV9 và do hai MC Tấn Ngà và Thanh Thanh Huyền đảm nhận vai trò dẫn dắt.

mc thanh thanh huyen, tan nga lan toa thong diep xoa diu noi dau da cam hinh anh 1
MC Tấn Ngà và Thanh Thanh Huyền

Là gương mặt quen thuộc của khán giả khu vực phía Nam, MC Tấn Ngà hiện là Biên tập viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV9). Anh ghi dấu ấn qua nhiều chương trình thời sự, văn hóa, xã hội và các sự kiện truyền hình trực tiếp quy mô lớn. Với lối dẫn điềm đạm, gần gũi nhưng vẫn giàu cảm xúc, Tấn Ngà luôn chú trọng truyền tải giá trị nhân văn của mỗi câu chuyện, đặc biệt ở những chương trình vì cộng đồng.

Đồng hành cùng anh là Thanh Thanh Huyền - MC nổi tiếng với khả năng dẫn chương trình song ngữ, phong thái tự tin và kỹ năng ứng biến linh hoạt. Cô được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều chương trình truyền hình, sự kiện văn hóa - giải trí trong và ngoài nước. Không chỉ sở hữu chất giọng truyền cảm, Thanh Thanh Huyền còn gây ấn tượng bởi hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại cùng khả năng kết nối cảm xúc với khán giả.

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Sự kết hợp giữa một biên tập viên truyền hình giàu kinh nghiệm và một MC năng động, bản lĩnh được kỳ vọng sẽ mang đến cho chương trình những khoảnh khắc giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn đến đông đảo công chúng.

Chương trình mang đến nhiều hoạt động thiết thực như đi bộ gây quỹ, trao tặng sổ tiết kiệm, quà hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam. Chương trình cũng đan xen nhiều tiết mục nghệ thuật, phóng sự và hoạt động gây quỹ ý nghĩa nhằm tiếp thêm nguồn lực hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2026 đánh dấu 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam, vì vậy chương trình không chỉ là hoạt động cộng đồng thường niên mà còn mang ý nghĩa tri ân, tưởng nhớ và kêu gọi toàn xã hội tiếp tục chung tay xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Thông qua từng bước chân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, ban tổ chức mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm với những nạn nhân vẫn đang từng ngày chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam. 

mc thanh thanh huyen, tan nga lan toa thong diep xoa diu noi dau da cam hinh anh 3

Được phối hợp tổ chức bởi Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP.HCM, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các đơn vị đồng hành, chương trình tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của một hoạt động giàu tính nhân văn, kết nối cộng đồng bằng những hành động thiết thực. 

 

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: FBNV
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