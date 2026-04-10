Một mình chăm 3 con khi vợ vắng nhà, Đăng Khôi xoay xở ra sao?

Tối 9/4, Tập 1 chương trình “Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026” chính thức lên sóng, mở đầu hành trình của 4 gia đình nổi tiếng: ca sĩ Đăng Khôi, ca sĩ Tuấn Hưng, BTV Mạnh Cường và TikToker Tuấn Dương – Lucie Nguyễn. Trong đó, sự xuất hiện của ca sĩ Đăng Khôi cùng 3 con trai nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nam ca sĩ phải một mình đảm nhận vai trò chăm sóc các con trong suốt thời gian vợ vắng nhà.

Tham gia chương trình, Đăng Khôi đối diện với thử thách không hề đơn giản khi phải chăm sóc cùng lúc 3 bé ở các độ tuổi khác nhau, trong đó bé út Anh Tài chỉ mới hơn 1 tuổi. Đây cũng là một trong những điểm khiến khán giả tò mò về hành trình của gia đình nam ca sĩ ngay từ những tập đầu tiên.

Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia chương trình, Đăng Khôi cho biết mong muốn lớn nhất của anh là được ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên các con, đặc biệt trong giai đoạn các bé còn nhỏ. “4 bố con sẽ có thời gian riêng dành cho nhau khi mẹ vắng nhà, sẽ hiểu nhau nhiều hơn và… yêu mẹ nhiều hơn, thấu hiểu được sự vất vả của mẹ”, nam ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ là một chương trình giải trí, “Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026” còn là hành trình giúp các ông bố học cách chăm sóc và kết nối với con cái. Với Đăng Khôi, việc một mình đồng hành cùng 3 con không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để anh hiểu rõ hơn vai trò của người cha trong gia đình.

Trong khi đó, Tuấn Hưng hiếm hoi để các con tham gia một chương trình thực tế dài hơi. Thậm chí, nam ca sĩ còn phải “họp gia đình” để bàn bạc xem có nên tham gia chương trình hay không. Là một người hoạt động lâu năm trong showbiz, anh ý thức rõ những mặt trái của mạng xã hội, đặc biệt là những ý kiến tiêu cực có thể ảnh hưởng đến các con. Tuy nhiên, vượt qua những lo lắng, nam ca sĩ vẫn quyết định tham gia chương trình. Theo anh, đây là cơ hội để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đồng thời mang đến cho các con những trải nghiệm thực tế, giúp các bé va chạm và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

BTV Mạnh Cường và cặp song sinh

Trong khi đó, BTV Mạnh Cường xem đây là cơ hội để thử thách giới hạn bản thân. Anh thừa nhận việc chăm sóc hai con đã không hề dễ dàng, và khi tham gia chương trình với nhiều thử thách, mọi thứ trở nên khó khăn hơn: “Thực tế qua chương trình mình đã đạt đến giới hạn của mình rồi. Bình thường chăm hai bạn thôi đã thấy khó, khi có thêm những thử thách của chương trình thì mình càng thấy khó gấp đôi, gấp ba lần”.

Với ông bố trẻ Tuấn Dương, việc tham gia chương trình xuất phát từ sự tự tin vào khả năng chăm con. Tuy nhiên, khi thực sự bước vào hành trình, anh cũng không tránh khỏi những tình huống lúng túng khi phải một mình chăm con trong suốt 48 giờ.

“Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026” không chỉ là một gameshow giải trí mà còn là hành trình khám phá và học hỏi của các ông bố. Với thông điệp xuyên suốt “Học cách làm cha”, chương trình đặt ra những thử thách thực tế, buộc các ông bố phải tự mình chăm sóc, đồng hành cùng con khi thiếu vắng người mẹ. Tập 1 chủ yếu giới thiệu bối cảnh, các gia đình và những va chạm đầu tiên khi mẹ vắng nhà, chưa đi sâu vào các thử thách lớn nhưng đã hé lộ nhiều tình huống thực tế và cảm xúc chân thật.