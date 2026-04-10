Một mình chăm 3 con khi vợ vắng nhà, Đăng Khôi xoay xở ra sao?

Thứ Sáu, 11:06, 10/04/2026
VOV.VN - Lần đầu một mình chăm sóc 3 con trai với nhiều độ tuổi khác nhau, Đăng Khôi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong Tập 1 “Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026”. Nam ca sĩ chia sẻ lý do tham gia chương trình không chỉ để thử thách bản thân mà còn để có thêm thời gian gắn kết và thấu hiểu các con.

Tối 9/4, Tập 1 chương trình “Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026” chính thức lên sóng, mở đầu hành trình của 4 gia đình nổi tiếng: ca sĩ Đăng Khôi, ca sĩ Tuấn Hưng, BTV Mạnh Cường và TikToker Tuấn Dương – Lucie Nguyễn. Trong đó, sự xuất hiện của ca sĩ Đăng Khôi cùng 3 con trai nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nam ca sĩ phải một mình đảm nhận vai trò chăm sóc các con trong suốt thời gian vợ vắng nhà.

Tham gia chương trình, Đăng Khôi đối diện với thử thách không hề đơn giản khi phải chăm sóc cùng lúc 3 bé ở các độ tuổi khác nhau, trong đó bé út Anh Tài chỉ mới hơn 1 tuổi. Đây cũng là một trong những điểm khiến khán giả tò mò về hành trình của gia đình nam ca sĩ ngay từ những tập đầu tiên.

mot minh cham 3 con khi vo vang nha, Dang khoi xoay xo ra sao hinh anh 1

Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia chương trình, Đăng Khôi cho biết mong muốn lớn nhất của anh là được ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên các con, đặc biệt trong giai đoạn các bé còn nhỏ. “4 bố con sẽ có thời gian riêng dành cho nhau khi mẹ vắng nhà, sẽ hiểu nhau nhiều hơn và… yêu mẹ nhiều hơn, thấu hiểu được sự vất vả của mẹ”, nam ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ là một chương trình giải trí, “Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026” còn là hành trình giúp các ông bố học cách chăm sóc và kết nối với con cái. Với Đăng Khôi, việc một mình đồng hành cùng 3 con không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để anh hiểu rõ hơn vai trò của người cha trong gia đình.

mot minh cham 3 con khi vo vang nha, Dang khoi xoay xo ra sao hinh anh 2

Trong khi đó, Tuấn Hưng hiếm hoi để các con tham gia một chương trình thực tế dài hơi. Thậm chí, nam ca sĩ còn phải “họp gia đình” để bàn bạc xem có nên tham gia chương trình hay không. Là một người hoạt động lâu năm trong showbiz, anh ý thức rõ những mặt trái của mạng xã hội, đặc biệt là những ý kiến tiêu cực có thể ảnh hưởng đến các con. Tuy nhiên, vượt qua những lo lắng, nam ca sĩ vẫn quyết định tham gia chương trình. Theo anh, đây là cơ hội để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đồng thời mang đến cho các con những trải nghiệm thực tế, giúp các bé va chạm và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

mot minh cham 3 con khi vo vang nha, Dang khoi xoay xo ra sao hinh anh 3
BTV Mạnh Cường và cặp song sinh

Trong khi đó, BTV Mạnh Cường xem đây là cơ hội để thử thách giới hạn bản thân. Anh thừa nhận việc chăm sóc hai con đã không hề dễ dàng, và khi tham gia chương trình với nhiều thử thách, mọi thứ trở nên khó khăn hơn: “Thực tế qua chương trình mình đã đạt đến giới hạn của mình rồi. Bình thường chăm hai bạn thôi đã thấy khó, khi có thêm những thử thách của chương trình thì mình càng thấy khó gấp đôi, gấp ba lần”.

Với ông bố trẻ Tuấn Dương, việc tham gia chương trình xuất phát từ sự tự tin vào khả năng chăm con. Tuy nhiên, khi thực sự bước vào hành trình, anh cũng không tránh khỏi những tình huống lúng túng khi phải một mình chăm con trong suốt 48 giờ.

“Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026” không chỉ là một gameshow giải trí mà còn là hành trình khám phá và học hỏi của các ông bố. Với thông điệp xuyên suốt “Học cách làm cha”, chương trình đặt ra những thử thách thực tế, buộc các ông bố phải tự mình chăm sóc, đồng hành cùng con khi thiếu vắng người mẹ. Tập 1 chủ yếu giới thiệu bối cảnh, các gia đình và những va chạm đầu tiên khi mẹ vắng nhà, chưa đi sâu vào các thử thách lớn nhưng đã hé lộ nhiều tình huống thực tế và cảm xúc chân thật.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Đăng Khôi chăm con Đăng Khôi Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026 Đăng Khôi chăm 3 con Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026 Tập 1 Đăng Khôi chia sẻ lý do tham gia gameshow gameshow gia đình Việt Nam Đăng Khôi và 3 con trai Đăng Khôi chăm con một mình Tuấn Hưng antifan BTV Mạnh Cường chăm con Tuấn Dương Lucie Nguyễn
Sao Việt 15/11: Vợ chồng Đăng Khôi kỷ niệm 20 năm yêu
VOV.VN - Sao Việt 15/11: Ca sĩ Đăng Khôi và vợ Thủy Anh - mừng kỷ niệm 20 yêu và 12 năm cưới. "Kỷ niệm 20 năm bên nhau, 12 năm ngày được gọi em là vợ, đồng hành qua những khoảnh khắc cuộc sống... hôm nay nhìn lại vẫn thấy bàn tay em là nơi anh muốn nắm nhất", ca sĩ thổ lộ.

Sao Việt 14/2: Đăng Khôi tặng vợ ô tô nhân dịp Valentine
VOV.VN - Sao Việt 14/2: Kỷ niệm Lễ tình nhân thứ 19 bên nhau, ca sĩ Đăng Khôi tặng vợ Thủy Anh chiếc ô tô điện. "Năm vừa rồi vất vả vì chồng rồi, mong năm nay vợ chuyện gì cũng màu hồng nha", nam ca sĩ nhắn nhủ tới vợ.

Sao Việt 14/11: Vợ chồng Đăng Khôi – Thủy Anh kỷ niệm 11 năm cưới
VOV.VN - Sao Việt 14/11: Vợ chồng Đăng Khôi – Thủy Anh kỷ niệm 11 năm ngày cưới bằng bộ ảnh gia đình ngập tràn hạnh phúc. Gia đình nhỏ sẽ đón thành viên thứ 5 trong thời gian tới.

