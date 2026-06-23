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Mỹ nam vướng tin hẹn hò với Lưu Diệc Phi gây chú ý tại World Cup 2026

Thứ Ba, 14:58, 23/06/2026
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VOV.VN - Lý Hiện góp mặt trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Saudi Arabia diễn ra ngày 22/6 tại Atlanta (Mỹ). Tại đây, anh được mời tham gia nghi thức trao bóng trước giờ bóng lăn - một hoạt động mang tính biểu tượng của giải đấu.

Nam diễn viên Trung Quốc Lý Hiện trở thành tâm điểm truyền thông khi xuất hiện tại World Cup 2026 với vai trò khách mời đặc biệt. Không tham gia thi đấu, song ngôi sao sinh năm 1991 vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và cả FIFA.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lý Hiện góp mặt trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Saudi Arabia diễn ra ngày 22/6 tại Atlanta (Mỹ). Tại đây, anh được mời tham gia nghi thức trao bóng trước giờ bóng lăn - một hoạt động mang tính biểu tượng của giải đấu.

my nam vuong tin hen ho voi luu diec phi gay chu y tai world cup 2026 hinh anh 1
Lý Hiện gây sốt với ngoại hình nổi bật tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sự xuất hiện của nam diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc Lý Hiện bước ra sân cùng quả bóng thi đấu chính thức được chia sẻ rộng rãi, thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ.

Đáng chú ý, Lý Hiện được cho là nghệ sĩ giải trí Trung Quốc đầu tiên đảm nhận nghi thức trao bóng trước một trận đấu thuộc World Cup của FIFA. Đây được xem là dấu mốc đặc biệt đối với một ngôi sao hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Không chỉ nhận được sự chú ý từ công chúng, nam diễn viên còn được FIFA ghi nhận. Trên tài khoản Weibo chính thức tại Trung Quốc, FIFA đăng tải loạt hình ảnh của Lý Hiện và dành những lời khen cho nguồn năng lượng tích cực mà anh mang đến bầu không khí của sân vận động.

my nam vuong tin hen ho voi luu diec phi gay chu y tai world cup 2026 hinh anh 2

Theo một số nguồn tin, lời mời dành cho Lý Hiện đến từ một nhà tài trợ chính thức của World Cup 2026. Đơn vị này đã lựa chọn anh làm khách mời đặc biệt cho một trận đấu thuộc khuôn khổ giải.

Lý Hiện từ lâu được biết đến là người yêu thích thể thao. Anh nhiều lần chia sẻ sự hâm mộ dành cho câu lạc bộ Real Madrid cũng như siêu sao Cristiano Ronaldo. Bên cạnh công việc diễn xuất, nam nghệ sĩ thường xuyên đăng tải những hình ảnh liên quan đến các hoạt động thể thao và du lịch trên trang cá nhân.

Sinh năm 1991, Lý Hiện là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ những năm gần đây. Anh được khán giả biết đến qua các bộ phim như: Cá mực hầm mật, Đi đến nơi có gió hay Quốc sắc phương hoa. Ngoại hình nam tính cùng hình ảnh khỏe khoắn giúp nam diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

my nam vuong tin hen ho voi luu diec phi gay chu y tai world cup 2026 hinh anh 3
my nam vuong tin hen ho voi luu diec phi gay chu y tai world cup 2026 hinh anh 4

Về đời tư, Lý Hiện nhiều năm qua liên tục vướng tin đồn tình cảm với nữ diễn viên Lưu Diệc Phi sau khi cả hai hợp tác trong bộ phim "Đi đến nơi có gió". Truyền thông và cư dân mạng từng nhiều lần đưa ra những suy đoán về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp giữa hai ngôi sao. Tuy nhiên đến nay, cả Lý Hiện lẫn Lưu Diệc Phi đều chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận những đồn đoán này.

Hà Phương/VOV.VN
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