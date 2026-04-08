Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh con đầu lòng

Trên trang cá nhân, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ đã hạ sinh con đầu lòng. Người đẹp bày tỏ: "Một người vừa trải qua ca sinh, một người vừa làm ba, và một em bé vừa 'la làng' chào đời. Sau tất cả những ngày chờ đợi, hồi hộp và cả những lúc yếu lòng, cuối cùng, con đã đến nhỏ bé nhưng đủ làm đầy cả thế giới của ba mẹ. Không có từ nào diễn tả trọn vẹn cảm xúc này của Châu và anh Phát".

Quỳnh Châu cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình hai bên, người thân, bạn bè đã luôn dõi theo và bên cạnh hai vợ chồng trong hành trình này. "Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em từ những lúc mạnh mẽ nhất đến những lúc yếu lòng nhất. Em trải qua hành trình này dễ dàng là nhờ có anh, người chồng tuyệt vời và bây giờ sẽ là bố siêu nhân của em bé", cô nhắn nhủ tới chồng.

Vợ chồng Quỳnh Châu - Phát Nguyễn bên con mới sinh. Ảnh: FBNV

Ban đầu, Quỳnh Châu muốn sinh thường, tuy nhiên cô mang thai gần 40 tuần nhưng chưa có dấu hiệu chuyển dạ, trong khi chỉ số nước ối xuống thấp, cân nặng của em bé khá lớn nên được bác sĩ khuyên mổ để đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con.

Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc tới Quỳnh Châu và ông xã Phát Nguyễn.

Tháng 11/2025, Quỳnh Châu nên duyên vợ chồng cùng doanh nhân Phát Nguyễn. Lễ cưới của cặp đôi diễn ra trang trọng tại TP.HCM, với sự tham dự của khoảng 800 khách mời. Sau đó, Quỳnh Châu và chồng chiêu đãi khách mời là bạn bè thân thiết, gia đình tại khách sạn nhà chú rể ở Đà Lạt. So với hôn lễ ở TP.HCM, tiệc cưới ở Đà Lạt của cặp đôi nhỏ gọn, ấm cúng hơn.

Chuyện tình của hai người bắt đầu từ năm 2020, khi họ gặp nhau tại một sự kiện. Qua tiếp xúc, trò chuyện, Quỳnh Châu nhận thấy cả hai có nhiều điểm chung về tính cách, suy nghĩ. Không lâu sau, Phát Nguyễn ngỏ lời "làm bạn gái anh nhé" và cô đồng ý. Năm 2024, Phát Nguyễn cầu hôn Quỳnh Châu dịp cô đón tuổi mới. Đến tháng 9/2025, Quỳnh Châu mới công khai thông tin đính hôn, nhận được nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp, bạn bè và khán giả.

Á hậu Quỳnh Châu khoe nhan sắc rạng rỡ trong bộ ảnh bầu. Ảnh: FBNV

Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994 tại Lâm Đồng, là người mẫu, MC kiêm diễn viên. Cô được chú ý từ Vietnam’s Next Top Model 2014, sau đó mở rộng sang lĩnh vực dẫn chương trình và phim ảnh với các phim Bố già, Hoa hậu giang hồ, Cây táo nở hoa... Năm 2022, Quỳnh Châu đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam.

Doanh nhân Phát Nguyễn sinh năm 1989, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Warwick (Vương quốc Anh). Anh lấy bằng Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Chuỗi cung ứng, Thương mại và Tài chính tại Bayes Business School (London, Anh). Hiện anh là doanh nhân, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ - khách sạn cao cấp.

Cuối năm 2025, Quỳnh Châu xác nhận mang thai con đầu lòng, đánh dấu cột mốc mới trong cuộc sống hôn nhân. Người đẹp cho biết cô và ông xã vô cùng hạnh phúc khi đón nhận tin vui này sau thời gian kết hôn.