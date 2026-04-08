中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh con đầu lòng

Thứ Tư, 10:53, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ đã hạ sinh con đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ.

Trên trang cá nhân, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ đã hạ sinh con đầu lòng. Người đẹp bày tỏ: "Một người vừa trải qua ca sinh, một người vừa làm ba, và một em bé vừa 'la làng' chào đời. Sau tất cả những ngày chờ đợi, hồi hộp và cả những lúc yếu lòng, cuối cùng, con đã đến nhỏ bé nhưng đủ làm đầy cả thế giới của ba mẹ. Không có từ nào diễn tả trọn vẹn cảm xúc này của Châu và anh Phát".

Quỳnh Châu cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình hai bên, người thân, bạn bè đã luôn dõi theo và bên cạnh hai vợ chồng trong hành trình này. "Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em từ những lúc mạnh mẽ nhất đến những lúc yếu lòng nhất. Em trải qua hành trình này dễ dàng là nhờ có anh, người chồng tuyệt vời và bây giờ sẽ là bố siêu nhân của em bé", cô nhắn nhủ tới chồng.

Vợ chồng Quỳnh Châu - Phát Nguyễn bên con mới sinh. Ảnh: FBNV

Ban đầu, Quỳnh Châu muốn sinh thường, tuy nhiên cô mang thai gần 40 tuần nhưng chưa có dấu hiệu chuyển dạ, trong khi chỉ số nước ối xuống thấp, cân nặng của em bé khá lớn nên được bác sĩ khuyên mổ để đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con.

Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc tới Quỳnh Châu và ông xã Phát Nguyễn. 

Tháng 11/2025, Quỳnh Châu nên duyên vợ chồng cùng doanh nhân Phát Nguyễn. Lễ cưới của cặp đôi diễn ra trang trọng tại TP.HCM, với sự tham dự của khoảng 800 khách mời. Sau đó, Quỳnh Châu và chồng chiêu đãi khách mời là bạn bè thân thiết, gia đình tại khách sạn nhà chú rể ở Đà Lạt. So với hôn lễ ở TP.HCM, tiệc cưới ở Đà Lạt của cặp đôi nhỏ gọn, ấm cúng hơn. 

Chuyện tình của hai người bắt đầu từ năm 2020, khi họ gặp nhau tại một sự kiện. Qua tiếp xúc, trò chuyện, Quỳnh Châu nhận thấy cả hai có nhiều điểm chung về tính cách, suy nghĩ. Không lâu sau, Phát Nguyễn ngỏ lời "làm bạn gái anh nhé" và cô đồng ý. Năm 2024, Phát Nguyễn cầu hôn Quỳnh Châu dịp cô đón tuổi mới. Đến tháng 9/2025, Quỳnh Châu mới công khai thông tin đính hôn, nhận được nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp, bạn bè và khán giả.

Á hậu Quỳnh Châu khoe nhan sắc rạng rỡ trong bộ ảnh bầu. Ảnh: FBNV

Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994 tại Lâm Đồng, là người mẫu, MC kiêm diễn viên. Cô được chú ý từ Vietnam’s Next Top Model 2014, sau đó mở rộng sang lĩnh vực dẫn chương trình và phim ảnh với các phim Bố già, Hoa hậu giang hồ, Cây táo nở hoa... Năm 2022, Quỳnh Châu đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam.

Doanh nhân Phát Nguyễn sinh năm 1989, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Warwick (Vương quốc Anh). Anh lấy bằng Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Chuỗi cung ứng, Thương mại và Tài chính tại Bayes Business School (London, Anh). Hiện anh là doanh nhân, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ - khách sạn cao cấp.

Cuối năm 2025, Quỳnh Châu xác nhận mang thai con đầu lòng, đánh dấu cột mốc mới trong cuộc sống hôn nhân. Người đẹp cho biết cô và ông xã vô cùng hạnh phúc khi đón nhận tin vui này sau thời gian kết hôn. 

Mai Trang/VOV.VN
Tag: Quỳnh Châu Chế Nguyễn Quỳnh Châu á hậu người đẹp sinh con đầu lòng phát nguyễn doanh nhân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

S.T Sơn Thạch kể chuyện rời bệnh viện 3 tiếng để hát trong đám cưới Quỳnh Châu
S.T Sơn Thạch kể chuyện rời bệnh viện 3 tiếng để hát trong đám cưới Quỳnh Châu

S.T Sơn Thạch kể chuyện rời bệnh viện 3 tiếng để hát trong đám cưới Quỳnh Châu

S.T Sơn Thạch kể chuyện rời bệnh viện 3 tiếng để hát trong đám cưới Quỳnh Châu

VOV.VN - Giữa lúc sức khỏe không ổn định và phải nằm viện điều trị, S.T Sơn Thạch vẫn xin phép bác sĩ cho rời viện 3 tiếng để kịp dự lễ cưới của Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Nam ca sĩ mang đến món quà đặc biệt – ca khúc “Bầu trời này có em” – như lời chúc phúc và tình cảm chân thành dành cho cô em gái thân thiết.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: “Tôi thích được gọi là diễn viên hơn Á hậu”
Chế Nguyễn Quỳnh Châu: “Tôi thích được gọi là diễn viên hơn Á hậu”

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: “Tôi thích được gọi là diễn viên hơn Á hậu”

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: “Tôi thích được gọi là diễn viên hơn Á hậu”

VOV.VN - Vốn có duyên với nghiệp diễn xuất, Chế Nguyễn Quỳnh Châu nghiêm túc theo đuổi con đường nghệ thuật. Trước khi tham gia "Ván cờ danh vọng", người đẹp thuyết phục khán giả qua bộ phim "Mặt trời mùa đông".

Chế Nguyễn Quỳnh Châu lên tiếng khi bị nói "hết tuổi đi thi Miss Grand International"
Chế Nguyễn Quỳnh Châu lên tiếng khi bị nói "hết tuổi đi thi Miss Grand International"

Chế Nguyễn Quỳnh Châu lên tiếng khi bị nói "hết tuổi đi thi Miss Grand International"

Chế Nguyễn Quỳnh Châu lên tiếng khi bị nói "hết tuổi đi thi Miss Grand International"

VOV.VN - Người đẹp cho biết, cô chỉ muốn đưa thông tin cho mọi người hiểu là mình vẫn còn đủ điều kiện tham gia nên việc mình có mong chờ dù vô vọng cũng không có gì sai để bị gọi là mơ mộng vô lý đâu.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt