Bạn bè Taylor Swift nói gì về mối quan hệ với Travis Kelce?

Mối quan hệ của Taylor Swift và Travis Kelce đã trở thành chủ đề nóng kể từ khi họ công khai chuyện tình cảm vào tháng 9/2023. Cặp đôi được thấy xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện khác nhau, như các buổi hòa nhạc của Taylor và các trận bóng đá của Travis.

Trước những tin đồn cho rằng mối quan hệ giữa Taylor Swift và Travis Kelce chỉ là chiêu trò PR, một nguồn tin thân cận khẳng định tình cảm của cặp đôi là thật: "Taylor thực sự rất thích làm quen với Travis. Mối quan hệ giữa họ đang tiến triển, nhưng cô ấy có nhiều hy vọng. Cô thích anh là một chàng trai bình thường, tốt bụng. Anh ấy là người thực tế và không bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng" - Nguồn tin chia sẻ trên US Weekly.

Về phía bạn bè của Taylor, nhiều người đã lên tiếng ủng hộ và chúc phúc cho mối quan hệ này. Trong đó, nữ siêu mẫu Cara Delevingne là người mới nhất nói lên suy nghĩ của mình: "Tôi rất mừng cho cô ấy. Chắc chắn có điều gì đó rất khác biệt ở họ". Siêu mẫu nói thêm: "Tôi luôn ủng hộ cô gái của mình".

Nhiều bạn bè thân thiết với Taylor Swift đã lên tiếng về mối quan hệ của cô với bạn trai mới Travis Kelce.

Antoni Porowski - ngôi sao của Queer Eye cho biết: "Tôi không thể hạnh phúc hơn. Tôi rất ủng hộ. Taylor Swift ấy là một người phụ nữ đáng kinh ngạc, đáng gờm. Hy vọng họ sẽ tiếp tục thực sự hạnh phúc và tận hưởng khoảnh khắc này cũng như tất cả những khoảnh khắc sắp tới trong tương lai".

Siêu mẫu Gigi Hadid mới đây cũng đã xua tan tin đồn cô và những người bạn khác của Taylor không hài lòng với chuyện tình cảm mới của nữ ca sĩ. Trên Instagram, người mẫu này nhận xét: “Tôi đã trễ vài ngày với thẻ này... Thế nhưng chúng tôi đang rất vui mừng vì cô gái của mình".

Trong khi Selena Gomez chưa công khai bình luận về mối quan hệ mới của Taylor, những người trong cuộc đã chia sẻ suy nghĩ của cô: "Selena cho rằng mối quan hệ này là mối quan hệ thực sự với Taylor. Cô ấy là người ủng hộ lớn cho Taylor và Travis. Selena và Gigi thấy Travis tôn trọng Taylor như thế nào và anh đối xử với cô như một nữ hoàng. Họ mừng cho cả hai" - một nguồn tin tiết lộ.

Thậm chí bạn trai cũ và bạn hiện tại của Taylor - nam diễn viên Taylor Lautner cũng đã lên tiếng ủng hộ nữ ca sĩ "I Can See You": "Họ có vẻ như đang vô cùng hạnh phúc… Chỉ cần cô ấy vui thì tôi cũng vui" - ngôi sao Chạng vạng chia sẻ trên Extra.