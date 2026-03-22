Cuộc sống của Top 3 Miss World Vietnam 2023 giờ ra sao?

Chủ Nhật, 06:00, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chung kết Miss World Vietnam 2023 gọi tên top 3 xuất sắc nhất gồm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, Á hậu 1 Đào Thị Hiền và Á hậu 2 Huỳnh Minh Kiên. Sau gần 3 năm đương nhiệm, cả 3 người đẹp ngày càng thăng hạng nhan sắc, có những thay đổi trong sự nghiệp.

Sau gần 3 năm đăng quang, Top 3 Miss World Vietnam 2023 – Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, Á hậu 1 Đào Thị Hiền và Á hậu 2 Huỳnh Minh Kiên - đều có những bước chuyển mình rõ rệt trong sự nghiệp và cuộc sống. Ba người đẹp không chỉ ghi dấu ấn bằng nhan sắc ngày càng thăng hạng, hình ảnh trưởng thành hơn, mà còn nỗ lực khẳng định bản thân qua nhiều lĩnh vực như học tập, nghệ thuật và hoạt động cộng đồng, từ đó xây dựng vị trí riêng trong lòng công chúng. Chung kết Miss World Vietnam 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 29/3, nhằm tìm ra chủ nhân mới cho chiếc vương miện danh giá.

cuoc song cua top 3 miss world vietnam 2023 gio ra sao hinh anh 1
Top 3 Miss World Vietnam 2023 vào thời khắc đăng quang

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi

Huỳnh Trần Ý Nhi, sinh năm 2002, đăng quang Miss World Vietnam 2023. Sau 1 tuần giành được vương miện, người đẹp nhận nhiều chỉ trích vì những phát ngôn thiếu tinh tế của mình. Ý Nhi phải lên tiếng xin lỗi. Kể từ đó, cô gần như không xuất hiện trên mạng xã hội, tập trung cho việc học. Cuối năm 2023, cô sang Australia du học, tạm rút khỏi các hoạt động giải trí trong nước. Cuối năm 2024, Ý Nhi trở về Việt Nam tập luyện để chính thức bước vào hành trình chinh phục Miss World.

cuoc song cua top 3 miss world vietnam 2023 gio ra sao hinh anh 2
Huỳnh Trần Ý Nhi

Tháng 5/2025, Ý Nhi đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 72. Trong suốt hành trình tại Miss World 2025, cô thể hiện phong thái nghiêm túc, thân thiện và chủ động hòa nhập với các thí sinh quốc tế. Cô tham gia đầy đủ các hoạt động của cuộc thi, giữ hình ảnh tươi tắn, tích cực giao lưu và thể hiện tinh thần cầu thị. Nhan sắc của Ý Nhi nhận được một số phản hồi tích cực từ truyền thông sở tại. Kết quả, cô dừng chân ở top 40 chung cuộc.

Thời gian qua, Ý Nhi trở lại Australia để tiếp tục việc học. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, gần gũi trên mạng xã hội, từ cuộc sống du học đến các hoạt động cá nhân, nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ khán giả.

Á hậu 1 Đào Thị Hiền

Đào Thị Hiền, sinh năm 2001, giành ngôi vị Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023. Trước khi giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023, cô từng lọt vào top 5 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 và đạt giải Người đẹp Biển.

Sau cuộc thi, Đào Hiền tham gia các hoạt động giải trí và thực hiện những dự án thiện nguyện tại địa phương nhưng chưa tạo được nhiều dấu ấn. Các hoạt động cá nhân của cô khá mờ nhạt, đồng thời tần suất xuất hiện tại các sự kiện giải trí cũng không nhiều.

cuoc song cua top 3 miss world vietnam 2023 gio ra sao hinh anh 3
Đào Thị Hiền

Tháng 3/2025, Đào Thị Hiền thông báo rời công ty quản lý. “Tôi tin rằng trong cuộc đời mỗi người, có những chặng đường đáng nhớ không chỉ vì thành tựu đạt được, mà còn vì nhiều con người đã đồng hành cùng ta trong suốt thời gian qua. Từ những ngày đầu chập chững bước vào hành trình nhan sắc đến khoảnh khắc đạt được danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023, tôi luôn trân trọng sự dìu dắt, yêu thương và hỗ trợ từ công ty”, cô chia sẻ.

Sau đó, Đào Thị Hiền ghi danh tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024. Tuy nhiên, nằm ngoài sự dự đoán của người hâm mộ, cô không có trong danh sách những thí sinh vượt qua vòng sơ khảo miền Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2024.

Thời gian qua, Đào Thị Hiền tiếp tục theo học cao học để phát triển chuyên môn. Bên cạnh đó, người đẹp cũng đang theo đuổi công việc MC song ngữ, đồng thời chuẩn bị lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

Á hậu 2 Huỳnh Minh Kiên

Huỳnh Minh Kiên, sinh năm 2004, đoạt Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023. Sau cuộc thi, ngoại hình của Minh Kiên vấp phải một số ý kiến trái chiều. Nửa năm sau khi đoạt giải Á hậu, người đẹp được khen thăng hạng nhan sắc, thần thái tự tin mỗi lần xuất hiện. 

Trong thời gian đương nhiệm, Minh Kiên tham gia nhiều dự án cộng đồng, góp phần lan tỏa tấm lòng nhân ái đến những hoàn cảnh khó khăn. Cô cũng tham gia đóng quảng cáo, xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn.

cuoc song cua top 3 miss world vietnam 2023 gio ra sao hinh anh 4
Huỳnh Minh Kiên

Từ cuối năm 2024, người đẹp tham gia nhiều hoạt động cộng đồng song song nghệ thuật, thử sức với điện ảnh qua một số phim như "Bus: Chuyến xe một chiều", "Trại buôn người"... 

Trong "Bus: Chuyến xe một chiều", Minh Kiên đóng cặp cùng nam diễn viên Vĩnh Đam. Hai người có nhiều phân cảnh tương tác tình tứ, dễ thương. Người đẹp cho biết cô vừa hào hứng vừa chịu không ít áp lực khi bước vào môi trường làm phim chuyên nghiệp, đồng thời tiết lộ hành trình theo đuổi diễn xuất của mình không hề dễ dàng khi từng trượt casting tới 20 phim trước khi có cơ hội góp mặt trong dự án.

Minh Kiên cũng nói thêm rằng việc chuyển từ danh xưng á hậu sang diễn viên là bước ngoặt quan trọng trong hành trình làm nghề của mình. Trong thời gian qua, cô dành nhiều thời gian để học hỏi và chuẩn bị trước khi tham gia các dự án điện ảnh.

Cô tâm sự: “Việc chuyển từ danh xưng ‘á hậu’ sang ‘diễn viên’ cũng là bước chuyển đặc biệt của tôi. Xuyên suốt năm 2024, tôi tìm con đường riêng cho bản thân. Tôi trau dồi và học hỏi nhiều thứ để trở thành diễn viên. Tôi tập trung cho việc học, và khao khát hoàn thành trước khi tham gia các bộ phim”.

Mai Trang/VOV.VN
