Lục lại ký ức, nhớ về cảm xúc lần đầu đọc kịch bản “Giấc mơ của mẹ”, Diễm My cho biết: “Đây là một bộ phim dài tập, My có rất ít thời gian để chuẩn bị và mọi người làm quen với nhau. Nhưng khi hay tin đóng chung với mẹ Hồng Vân và ba Hữu Châu, My bớt lo lắng. Cảm thấy vui sướng và hạnh phúc vô cùng”.

Dàn diễn viên bộ phim "Giấc mơ của mẹ".

“Thật lòng mà nói, em đã rất nhớ mẹ khi lần đầu cầm cuốn kịch bản lên đọc. Bản thân em lên thành phố lập nghiệp và phải sống xa gia đình. Khi dành toàn bộ thời gian cho bộ phim ‘Giấc mơ của mẹ’, dành thời gian nghiên cứu, nghiền ngẫm, em càng cảm thấy yêu nhân vật Kiên Cường hơn. Em hiểu được nỗi khổ và niềm hạnh phúc của Cường” – Trần Ngọc Vàng bày tỏ.

Trước khi “yêu đương” trong "Giấc mơ của mẹ" Trần Ngọc Vàng và Ngân Hòa vốn đã quen nhau từ 4 năm trước thông qua một dự án nghệ thuật. Gặp lại nhau, họ không quá bất ngờ mà cảm thấy vui nhiều hơn. Ngân Hòa tiết lộ: “Thời điểm nhận được vai diễn, Hòa có nhắn tin cho anh Vàng, khoe rằng cả hai tiếp tục được hợp tác cùng nhau. Em thấy rất vui vì làm việc lại với đồng nghiệp mà mình từng quen trước đó, phân đoạn mà mình thể hiện có thể bàn bạc trước, rút ngắn quá trình làm quen và dễ dàng góp ý hơn”.

Diễm My 9x tiết lộ không ưa Quốc Anh ngay lần đầu casting

Chia sẻ về ấn tượng lần đầu gặp Quốc Anh, Diễm My cười lớn chia sẻ: “Không ưa chút nào. Khi tới casting, chú Chung hỏi ‘Biết Diễm My không?’, em ấy nói là ‘Dạ không, không biết’. Vì lý do đó mà My không ưa em ấy. Đã thế, hai chị em phải casting đúng cảnh hôn. Nói chung ấn tượng ban đầu không tốt cho lắm”.

Không biết đã lỡ lời với tiền bối, Quốc Anh giải thích về ấn tượng đầu gặp Diễm My: “Em thấy sợ. Lúc đi casting, em không nhớ có nói câu đó hay không. Lúc sau, chú đạo diễn Nguyễn Minh Chung bảo hai đứa ra ngoài ngồi đọc thoại với nhau, em mới ra hỏi "Chị My ơi, chị ra tập thoại với em không?". Chị nói "Không em, chị cần đọc một mình, cần suy nghĩ một mình, em ra ngoài kia ngồi đi". Rất là sợ, chị ấy là một người nghiêm khắc, khó gần ngay từ đầu phim”.

Diễm My cũng đã xóa bỏ khoảng cách với Quốc Anh khi mở lòng và thành thật với cậu: “Bởi vì đó là một cảnh rất khó, cách làm việc của chị là phải chuẩn bị tốt cho mình trước để xem bản thân như thế nào đã xong mới ráp thoại, chứ không phải không muốn tập thoại với em đâu”.

Sau khi làm việc chung với đàn em Diễm My đã để lại nhiều lời khen có cánh.

Sau khi làm việc chung với đàn em, Diễm My đã để lại nhiều lời khen có cánh: “Quốc Anh là một chàng trai cực kỳ đáng yêu, dễ thương và suy nghĩ của em ấy luôn có cảm giác màu hồng, lúc nào cũng vui tươi, không có gì phải lo lắng. Còn đối với những chị lớn tuổi, họ thường có nhiều suy nghĩ, đắn đo và nhìn mọi thứ sâu hơn nên rất hay trăn trở. Mỗi lần như vậy, Quốc Anh đều xóa tan bầu không khí, mang đến sự vui tươi và tích cực. Đó cũng là một trong những lý do vì sao Quốc Anh hay đóng chung với các chị”.

Về Trần Ngọc Vàng, Diễm My nói: “Gương mặt em rất sáng, với những gì thể hiện trong phim và với đạo đức nghề nghiệp em, chị nghĩ em sẽ thành công trong một ngày không xa và tất cả những ước mơ mà em mong muốn cho ba mẹ em sẽ thành sự thật. Chị tin là như vậy. Nhiều lúc My và Vàng tâm sự với nhau, em ấy diễn rất là tốt, bản thân mình là người chị và tiền bối của Vàng nhưng học được rất nhiều thứ.

Về xem lại phim, hai chị em hay nói về phân cảnh của nhau. Có một điều mà My rất thích ở Vàng, ngoài diễn xuất tốt thì em ấy còn tập trung cho vai diễn của mình, đầu tư khai thác đến từng chi tiết một. Vàng là người thông minh và tâm lý, tức là rất để ý đến người khác. Ví dụ hôm đó My, Quốc Anh hay Ngân Hòa có gì đó lạ, Vàng sẽ là người nhận ra đầu tiên và sẽ đến hỏi han và đoán rất chính xác vấn đề. Ngoài là một diễn viên giỏi, Vàng còn là một người đáng yêu và dễ thương. My nghĩ tính cách đó làm em trở nên nổi bật và thành công trong ngành diễn xuất. Sự chú ý, quan sát là yếu tố quan trọng để em có chất liệu diễn xuất. Chị rất tin tưởng em trai của chị”./.