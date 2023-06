Harrison Ford hấp dẫn ở tuổi "lên lão" và lời từ biệt Indiana Jones

Trong buổi họp báo tại Liên hoan phim Cannes cho bộ phim "Indiana Jones and the Dial of Destiny" vừa qua, nam diễn viên nổi tiếng Harrison Ford đã tự hào khoe Cành cọ vàng danh dự của mình và nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà báo. Một phóng viên thậm chí còn bày tỏ sự ngưỡng mộ của cô ấy đối với ngôi sao 80 tuổi, khen ngợi ông vẫn còn “rất nóng bỏng” và rất thích một cảnh trong phim khi nam diễn viên cởi áo.

“Nhìn này”, Ford nói trong khi giả vờ ngạc nhiên. “Tôi đã được ban phước với cơ thể này. Cảm ơn vì đã chú ý". Sự trao đổi hài hước làm nổi bật sức hấp dẫn mà Ford tiếp tục giữ cho người hâm mộ.

Harrison Ford

Trong phần bốn của bộ phim, Indiana Jones cùng với cô con gái đỡ đầu dấn thân vào cuộc chạy đua với thời gian để lấy lại một cổ vật huyền thoại sở hữu khả năng thay đổi lịch sử. Câu chuyện đi sâu vào quá khứ, sử dụng công nghệ khử lão hóa kỹ thuật số để thể hiện nhân vật của Ford trong một diện mạo giống với ngoại hình của ông từ nhiều thập kỷ trước.

Ford đã thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với những tiến bộ của công nghệ, ông nói: “Hãy nhìn xem, công nghệ đã phát triển đến mức mà đối với tôi, nó có vẻ rất thực tế. Tôi rất hài lòng với nó”. Ông cũng nhấn mạnh rằng hình ảnh thời trẻ trong phim thực sự là khuôn mặt của chính ông chứ không phải chỉ là kết quả của thao tác kỹ thuật số, khẳng định: “Đó không phải là ma thuật photoshop. Đó là diện mạo của tôi 35 năm trước”.

Harrison Ford vào vai một nhà khảo cổ học thích phiêu lưu với chiếc mũ phớt đã trở thành một vai huyền thoại mà ông đã đóng trong 5 bộ phim trong suốt 40 năm. Diễn viên gạo cội cũng nói rằng đã chính thức sẵn sàng để nhân vật này nghỉ hưu.

Harrison Ford nhận Cành cọ vàng danh giá tại Liên hoan phim Cannes

Khi xem lại nhân vật lần cuối, Ford đã bày tỏ mong muốn có được cảm giác khép lại với loạt phim 5 phần.

Harrison Ford ở tuổi 80 nhưng vẫn căng đầy sức sống, vẫn đẹp trai và thon gọn với mái tóc hoa râm, giọng nói cũng có phần chậm rãi hơn, khàn khàn hơn và sự hiếu chiến vẫn còn đâu đó trong con người và tính cách của ông./.