Trên trang cá nhân, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân hạnh phúc thông báo tin vui đang mang thai con đầu lòng sau 2 năm kết hôn với ông xã - nhiếp ảnh gia Nguyễn Long. Cặp đôi chia sẻ hình ảnh siêu âm em bé, kèm lời nhắn: "Chào con, em bé đáng yêu nhà ta".

Bên dưới bài đăng, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng tới hai vợ chồng. Nhiều khán giả bày tỏ niềm vui khi nàng hậu bước sang một cột mốc mới trong cuộc sống. Sau 2 năm vun vén tổ ấm, Khánh Vân và ông xã đang háo hức chờ đón thiên thần nhỏ, chính thức bước vào hành trình làm cha mẹ.

Vợ chồng Khánh Vân khoe ảnh siêu âm con đầu lòng. Ảnh: FBNV

Nhân dịp công bố tin mang thai con đầu lòng, Hoa hậu Khánh Vân và ông xã ra mắt MV "Chào con" như một món quà dành tặng thành viên mới của gia đình. Với giai điệu du dương cùng ca từ giàu cảm xúc, ca khúc gửi gắm tình yêu thương và niềm háo hức của vợ chồng nàng hậu khi chuẩn bị đón con chào đời.

Nguyễn Trần Khánh Vân, sinh năm 1995 tại TP.HCM. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Năm 2021, Khánh Vân vào top 21 Miss Universe. Người đẹp từng đóng các phim như: "Phượng Khấu", "Yêu là phải liều", "Bệnh viện thần ái"... Hiện tại, cô mở trung tâm đào tạo người mẫu, catwalk và các kỹ năng sân khấu.

Hoa hậu Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long tổ chức lễ cưới vào tháng 12/2024 tại TP.HCM với không gian trang trí lộng lẫy, xa hoa. Nhiều hoa hậu, á hậu, ngôi sao nổi tiếng của showbiz Việt tới dự tiệc cưới của Khánh Vân. Chồng của Khánh Vân hơn cô 17 tuổi, là quản lý của nàng hậu trong nhiều năm qua. Sau khi kết hôn, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long luôn đồng hành cùng Khánh Vân trong đời sống và công việc. Anh luôn ủng hộ vợ tập trung làm việc và đứng phía sau vun đắp cho đam mê nghệ thuật của vợ.