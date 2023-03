Jin hội ngộ các thành viên BTS trong khi nhập ngũ

Hình ảnh Jin mặc quân phục bên cạnh hai thành viên Jimin và J-Hope đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Jin là thành viên đầu tiên của BTS nhập ngũ. Nơi Jin nhập ngũ là một trong những khu vực lạnh giá nhất ở phía Bắc Hàn Quốc. Nhiệt độ ở đây từng có lúc giảm xuống tới -20 độ C vào năm 2021. Vào ngày 1/3, Jin đã đạt được cấp bậc binh nhất sau khi phục vụ siêng năng trong quân đội.

Jin hội ngộ Jimin, J-Hope tại quân ngũ.

Sau Jin, J-Hope sẽ là thành viên tiếp theo của BTS nhập ngũ theo đúng quy định. Công ty quản lý đưa ra thông báo J-hope đã nộp đơn xin chấm dứt hoãn nhập ngũ.

"Chúng tôi muốn thông báo với người hâm mộ rằng J-Hope đã bắt đầu quá trình nhập ngũ", tuyên bố cho biết. "Chúng tôi mong các bạn tiếp tục yêu thương và ủng hộ J-Hope cho đến khi anh ấy hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về an toàn".

Trước khi lên đường nhập ngũ, J-Hope phát hành một đĩa đơn solo mang tên "On the Street", như một "món quà" dành tặng người hâm mộ. Ca khúc đánh dấu sự trở lại của J-Hope kể từ album solo "Jack in the Box" ra mắt vào tháng 7/2022. Nam thần tượng kết hợp với rapper người Mỹ J. Cole cho đĩa đơn mới này.

J-Hope là thành viên thứ 2 của BTS nhập ngũ.

Là một giai điệu lo-fi hip-hop dễ nghe, bài hát chứa đựng tấm lòng tha thiết muốn chia sẻ hy vọng và niềm vui của J-Hope thông qua âm nhạc. Ca khúc mang thông điệp về ước mơ trở thành nghệ sĩ và về con đường mà J-Hope sẽ tiếp tục bước đi cùng với người hâm mộ của mình./.