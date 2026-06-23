Khiếu Lan Anh và hành trình đưa phong thái đến gần hơn với giới trẻ

Tại Hà Nội, Khiếu Lan Anh là một trong những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực đào tạo phong thái. Không chỉ là giảng viên, huấn luyện viên và giám khảo các cuộc thi thanh lịch, cô còn được biết đến với hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động và giàu cảm hứng.

Từng tham gia các hoạt động sắc đẹp và nghệ thuật, Lan Anh lựa chọn theo đuổi con đường đào tạo, đồng hành cùng người trẻ trên hành trình xây dựng sự tự tin. Theo cô, phong thái không đơn thuần là vẻ ngoài mà là sự kết hợp giữa kỷ luật cơ thể, nhận thức bản thân, kỹ năng giao tiếp và cách ứng xử phù hợp trong từng hoàn cảnh.

Hiện cô là giảng viên tại Kolin Academy, đào tạo các nội dung như thần thái, dáng đi, dáng đứng, catwalk và xây dựng hình ảnh cá nhân. Nhiều học viên tìm đến lớp học với những trăn trở khác nhau, từ thiếu tự tin khi đứng trước đám đông đến mong muốn hoàn thiện bản thân để phục vụ công việc hoặc tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Điểm đặc biệt trong phương pháp giảng dạy của Lan Anh là chú trọng giải quyết những rào cản bên trong mỗi người. Bên cạnh việc chỉnh sửa kỹ năng biểu diễn, cô giúp học viên hiểu nguyên nhân của sự e dè, căng thẳng hay thiếu tự tin, từ đó tạo nên sự thay đổi bền vững cả về hình thức lẫn tâm thế.

Song song với công việc đào tạo, Lan Anh thường xuyên tham gia ban giám khảo các cuộc thi học sinh, sinh viên tại Hà Nội như Brille Prom 2026 của Trường THPT Quang Trung và Miss HIC 2026 của Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội. Với cô, đây không chỉ là sân chơi tôn vinh nhan sắc mà còn là nơi các bạn trẻ thể hiện bản lĩnh, khả năng giao tiếp và câu chuyện cá nhân.

Lan Anh cũng trực tiếp huấn luyện nhiều học viên luyện thi hoa hậu theo hình thức 1:1. Mỗi học viên đều có thế mạnh và hạn chế riêng, đòi hỏi lộ trình đào tạo phù hợp, từ catwalk, tạo dáng, biểu cảm đến khả năng kiểm soát cảm xúc trước sân khấu và ban giám khảo. Theo cô, thành công không chỉ nằm ở danh hiệu mà còn ở sự trưởng thành của mỗi thí sinh.

Đáng chú ý, Lan Anh là huấn luyện viên chương trình The Face tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội trong hai năm liên tiếp. Dưới sự hướng dẫn của cô, nhiều thí sinh đã giành các danh hiệu Hoa khôi, Nam vương cùng nhiều giải thưởng ấn tượng.

Không giới hạn hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Lan Anh còn đưa các kỹ năng phong thái vào môi trường công sở và giáo dục. Năm 2025, cô được mời đào tạo chuyên đề “Tác phong chuyên nghiệp nơi công sở” cho nhân sự văn phòng của Paula’s Choice, đồng thời chia sẻ chuyên đề “Người giáo viên hạnh phúc” tại một số trường mầm non ở Hà Nội.

Bên cạnh đó, cô thường xuyên tham gia các chương trình giao lưu với giới trẻ. Tại talkshow “Phụ nữ với tài chính”, Lan Anh chia sẻ về sự tự tin và bản lĩnh của phụ nữ hiện đại. Tháng 1/2026, cô là khách mời tại talkshow “Vén màn sự thật showbiz - góc nhìn người trong nghề” ở Trường Đại học FPT Hà Nội, mang đến nhiều góc nhìn thực tế về truyền thông và ngành giải trí.

Ngoài công việc chuyên môn, Lan Anh còn duy trì niềm đam mê thể thao. Là thành viên Câu lạc bộ Pickleball Nghệ sĩ Hà Nội, cô tích cực tham gia thi đấu và giành nhiều thành tích tại các giải phong trào và bán chuyên.

Từ lớp học phong thái đến sân khấu, từ các buổi đào tạo đến sân pickleball, Khiếu Lan Anh đang từng bước lan tỏa thông điệp về sự tự tin, tinh thần rèn luyện và phát triển bản thân. Hành trình ấy giúp cô trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trên con đường hoàn thiện chính mình và xây dựng hình ảnh tích cực trong cuộc sống hiện đại.