Kim Seon Ho - "trai ngoan" của màn ảnh Hàn Quốc

Đã có gần 15 năm kinh nghiệm với kịch sân khấu và 7 năm diễn xuất trong các tác phẩm phim truyền hình, Kim Seon Ho là “bông hoa nở muộn” rất được khán giả Hàn Quốc và châu Á yêu mến. Được khán giả ưu ái gọi với biệt danh “good boy”, Kim Seon Ho là nam diễn viên gắn liền với hình ảnh những chàng trai tử tế, ngọt ngào và chung tình trên màn ảnh.

Anh từng tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng với rating cao, song phải tới vai nam phụ si tình Han Ji Pyeong trong "Start Up", cái tên Kim Seon Ho mới tạo ra cơn sốt lớn, trở thành nam diễn viên đầu tiên chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng thương hiệu diễn viên ở ngay lần đầu tiên góp mặt. Thừa thắng xông lên, Kim Seon Ho tiếp tục thủ vai chính trong "Hometown Cha-cha-cha", bộ phim đưa anh thực sự bước lên hàng ngũ ngôi sao.

Kim Seon Ho có vai chính đầu tay trong phim truyền hình đặc biệt 4 tập của MBC "You Drive Me Crazy", đóng cặp cùng nữ diễn viên Lee Yoo Young sau khi nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải MBC Drama Awards năm 2017.

Trong phim, Kim Seon Ho thủ vai Kim Rae Wan, một họa sĩ tài năng, nổi tiếng và giàu có, nhưng lại sống khá khép kín. Trong vai chính đầu tay, Kim Seon Ho mang đến hình tượng “anh bạn thân” làm khán giả nữ xao xuyến. Tiếp đến tác phẩm cổ trang lãng mạn làm mưa làm gió đài tvN năm 2018 "100 Days My Prince", Kim Seon Ho vào vai nam phụ Jung Je Yoon. Từng là một quan văn trong triều đình, Je Yoon trở thành huyện lệnh của làng Song Joo, nơi anh gặp lại nữ chính Yeon Hong Sim (Nam Ji Hyun thủ vai).

Trong vai chính miniseries đầu tay "Eulachacha Waikiki", Kim Seon Ho vào vai chính Cha Woo Sik - một chàng ca sĩ không mấy tiếng tăm thường biểu diễn tại các sự kiện nhỏ, cũng là ông chủ của nhà trọ ế khách Waikiki. Trớ trêu thay, trong một lần nhận biểu diễn tại đám cưới, Cha Woo Sik phải hát bài hát chúc mừng cho chính mối tình đầu của mình - Han Soo Yeon (Moon Ga Young thủ vai). Đám cưới bỗng chốc biến thành thảm họa, Cha Woo Sik quyết định cứu Han Soo Yeon không nơi nương tựa và đưa cô trở về nhà trọ Waikiki.

Với bộ phim hài nổi tiếng của đài JTBC, Kim Seon Ho có nhiều đất diễn để thể hiện nét hài hước, thậm chí có phần hơi “lố” khó tìm thấy ở các nam chính phim truyền hình khác. Thế nhưng, nhân vật của anh vẫn được khán giả yêu mến nhờ sự chân thành, chung thủy dành cho nữ chính Soo Yeon.

Một trong những nhân vật rất nổi tiếng và được yêu thích trong cộng đồng fan của Kim Seon Ho là chàng cảnh sát Go Ji Seok của "Catch the Ghost", bộ phim anh đóng cặp cùng “Họa sĩ gió” Moon Geun Young.

Nhân vật Ji Seok của Kim Seon Ho tham gia vào tổ điều tra trọng án sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát. Tuy nhiên, anh đành phải gác lại giấc mơ của mình sau khi trở thành người giám hộ cho người mẹ đơn thân bị chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ. Giấc mơ của Go Ji Seok một lần nữa nhen nhóm trở lại khi anh cùng tham gia đội Cảnh sát tàu điện ngầm với cô nàng đầy nhiệt huyết Yoo Ryeong (Moon Geun Young thủ vai).

Kim Seon Ho trong "Catch the Ghost".

Vai diễn đưa cái tên Kim Seon Ho vụt sáng trong lĩnh vực phim ảnh gọi tên Tổ trưởng Han Ji Pyeong trong "Start Up". Được coi là một trong những vai nam thứ chính được yêu mến nhất của màn ảnh nhỏ xứ Hàn, Han Ji Pyeong đã tạo ra “cơn sốt nam phụ” khi bộ phim ra mắt, chinh phục trái tim của khán giả nữ Hàn Quốc cũng như toàn châu Á.

Với vai diễn Han Ji Pyeong, Kim Seon Ho mang đến màn ảnh một người đàn ông tài năng, thành đạt, nhưng sống một cuộc đời cô đơn và cứng nhắc. Anh luôn dành cho Dal Mi sự quan tâm hoàn hảo, ấm áp nhất, dù rất nhiều khi cô không hề hay biết điều đó. Tình yêu Ji Pyeong dành cho Dal Mi khiến anh sẵn sàng cho đi tất cả mà không cần nhận lại bất cứ điều gì, khiến khán giả nữ không khỏi xúc động và đau lòng cho chàng nam phụ “100 điểm” này. Bên cạnh đó, tương tác giữa Han Ji Pyeong và bà nội của Dal Mi cũng khiến anh chiếm được rất nhiều tình cảm của khán giả.

Kim Seon Ho vụt sáng trong "Start Up".

Thành công rực rỡ với vai Han Ji Pyeong đã mang đến cho Kim Seon Ho rất nhiều điều, trong đó có vai diễn khiến anh thực sự bước vào hàng ngũ các ngôi sao đình đám của màn ảnh nhỏ xứ kim chi - Hong Du Sik của "Hometown Cha-cha-cha".

Được làm lại từ phim điện ảnh "Mr. Hong" của cố tài tử Kim Joo Hyuk năm 2004, "Hometown Cha-cha-cha" giống như một ngọn gió mát chữa lành trong thời điểm màn ảnh nhỏ ngập tràn các bộ phim với chủ đề trả thù vô cùng nặng nề. Nếu như Han Ji Pyeong là người đàn ông hoàn hảo khiến mọi cô gái ước mơ, thì “Tổ trưởng Hong” lại đúng chuẩn một chàng trai chân thành, tinh tế và ấm áp khiến khán giả không thể không đem lòng yêu mến.

Vai diễn “Tổ trưởng Hong” đúng chuẩn một chàng trai chân thành, tinh tế và ấm áp khiến khán giả không thể không đem lòng yêu mến.

Sau những vai diễn “trai ngoan” nổi tiếng, Kim Seon Ho sẽ có màn lột xác với vai chính điện ảnh đầu tay trong bộ phim mới của đạo diễn Park Hoon Jung "The Childe". Vẫn là nụ cười sáng bừng màn ảnh thương hiệu, song Kim Seon Ho sẽ thể hiện một hình ảnh rất khác - tên sát nhân điên rồ “cười rạng rỡ với đôi mắt lấp lánh và phá hủy mọi thứ xung quanh”.

Được biết đến là một diễn viên thực lực với khả năng hóa thân linh hoạt, Kim Seon Ho sẽ đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với hình tượng hoàn toàn khác biệt của anh trong "The Childe". Vai diễn Quý công tử này không chỉ là sự đột phá so với hình tượng quen thuộc của riêng bản thân Kim Seon Ho, mà còn được dự đoán sẽ trở thành biểu tượng ác nhân mới của màn ảnh xứ Hàn. Kim Seon Ho chắc chắn sẽ một lần nữa chinh phục khán giả với diễn xuất tuyệt vời của mình trong bom tấn hành động máu me, bạo lực được mong chờ bậc nhất màn ảnh Hàn Quốc năm nay./.