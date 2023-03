Lâm Bảo Châu lần đầu công khai tình tứ với Lệ Quyên trên sân khấu.

Tối 8/3/2023, hơn 4000 khán giả đã say đắm tận hưởng không khí âm nhạc trong love concert của Lệ Quyên và bốn người tình Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Lân Nhã, Mạnh Đồng.

Ca sĩ Lệ Quyên trong Lệ Quyên Love Concert.

Lệ Quyên Love Concert là một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhiều màu sắc, vừa da diết ngọt ngào, vừa trẻ trung, sôi động đầy hưng phấn. Biên độ âm nhạc rộng như không có giới hạn, từ nhạc tình bất hủ, nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc Vũ Thanh An, đến nhạc trẻ, nhạc ngoại lời Việt. Lệ Quyên tâm sự: “Tôi thấy may mắn vì giống Đàm Vĩnh Hưng cùng là xuất phát từ nhạc trẻ nhưng thành công ở nhiều dòng nhạc. Rất may là ở Việt Nam có hai người, anh Hưng là ca sĩ nam, còn tôi là đại diện nữ”.

Có thể nói, đây là thời điểm Lệ Quyên đang chín muồi về giọng hát. Chất giọng nữ trung hơi khàn phong trần mạnh mẽ từng trải vừa ngọt ngào, da diết, đau đáu với “Tình chết trong hững hờ”, “Người tình”, “Tan bao giấc mơ”, vừa cuồng nhiệt, đốt cháy sân khấu với “Nỗi đau ngự trị”, “Nếu em được lựa chọn”…

Lệ Quyên chia sẻ cho Quyên bớt nữ tính hơn, bản năng hơn một chút để mọi người nhìn thấy những góc rất khác của Quyên cả ở sân khấu lẫn cuộc đời.

Những khán giả vốn quen với một Lệ Quyên yếu đuối, thướt tha với đầm dạ hội hẳn phải bất ngờ khi nhìn Lệ Quyên nhảy Tango hay diện body suit đỏ bó sát, nhảy tưng bừng với vũ đoàn. Lệ Quyên bảo, cho Quyên bớt nữ tính hơn, bản năng hơn một chút để mọi người nhìn thấy những góc rất khác của Quyên cả ở sân khấu lẫn cuộc đời.

Nhìn Lệ Quyên nhiều năng lượng như vậy, ít ai ngờ cô vừa trở về sau chuyến lưu diễn Mỹ mới 48 tiếng đồng hồ trước. Lệ Quyên nói, thông thường cô dành trọn vẹn một ngày tổng duyệt cho 1 liveshow lớn như vậy, còn ngày trước khi lên sân khấu, cô sẽ để nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc cho thư thái nhất, khoẻ khoắn nhất khi bước vào đêm diễn. Tuy nhiên ngày 6/3, khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra sự kiện quan trọng nên ngày phải đến ngày 7/3 mới được lắp ráp sân khấu, ê-kíp Lệ Quyên Love Concert miệt mài tập từ sáng tới 16h chiều 8/3, sau đó Lệ Quyên chỉ còn thời gian trang điểm để lên sân khấu. Tuy nhiên giọng ca Hà Nội vẫn vô cùng sung sức, không đuối một nốt nào, và dù ở phong cách nào, dòng nhạc nào, cô vẫn hát ra đúng “chất Quyên” nhất.

Lệ Quyên và những "người tình" trong concert.

Không chỉ đầu tư giọng hát, Lệ Quyên cho thấy sự quan trọng của liveshow này với cô thế nào qua việc đầu tư trang phục. Nữ ca sĩ xuất hiện đầu chương trình với đầm dài nhung đỏ đính đá cúp ngực, lộ lưng trần trắng tuyết cùng phần võng lưng hoàn hảo. Chiếc váy gấm trắng đính kết với phàn ren hở lưng tiếp tục giúp Lệ Quyên khoe thế mạnh này. Đầm đen phối cam hở một bên vai, một bên xẻ tận eo khoe chân dài cùng chiếc đầm đen óng ánh bó sát giúp Lệ Quyên đem vẻ đẹp bí hiểm, gợi cảm. Bodysuit đỏ với những đường cut out nữ tính khoe ngực đầy, hợp với những ca khúc sôi động cuối chương trình. Từ vị trí chủ nhân liveconcert, Lệ Quyên đã làm tốt trong việc đáp ứng cả phần nghe lẫn nhìn của khán giả.

Bốn người tình âm nhạc của Lệ Quyên cũng mang những màu sắc đối lập thú vị. Lân Nhã, Quang Dũng, Mạnh Đồng có màn kết hợp ăn ý với liên khúc "Anh thì không - Em đẹp như mơ". Đứng cùng đàn anh Quang Dũng lịch lãm sâu lắng, Lân Nhã trầm ấm chững chạc, Mạnh Đồng không hề yếu thế. Lệ Quyên xuất hiện với "Lại gần bên em" với sự hoà giọng của ba mỹ nam tạo nên liên khúc nhạc ngoại ngọt ngào ấn tượng. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng gây ấn tượng với bản mashup "bất ngờ" khi hoà giọng cùng cô em gái thân thiết (“Hãy trả lời em”, “Nửa vầng trăng”, “Bình minh sẽ mang em đi”, “Giấc mơ có thật”).

Lâm Bảo Châu lần đầu công khai tình tứ với Lệ Quyên trên sân khấu.

Tất cả những sắc màu ấy cuối cùng hoà lại trong “Triệu đoá hoa hồng” với sự kết hợp của Lệ Quyên và bốn người tình như trao gửi ngàn đoá hồng đến những người phụ nữ. Lâm Bảo Châu bất ngờ đi lên sân khấu tặng hoa cho Lệ Quyên, dìu Lệ Quyên từ trên bục cao xuống. Lệ Quyên từng nhiều lần dành những lời ngọt ngào cho người đàn ông âm thầm hy sinh đứng sau mình, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai công khai nắm tay ngọt ngào trên sân khấu.

Con trai Lệ Quyên cũng xuất hiện, thân thiết bên Lâm Bảo Châu trong giây phút cả ê-kíp chào khán giả. Việc Lâm Bảo Châu và con trai Lệ Quyên xuất hiện trên sân khấu đẩy sự tôn vinh nữ chính lên cao nhất. Bởi chắc không có người phụ nữ nào trong giây phút rực rỡ của đời mình, lại không muốn có những người quan trọng nhất ở bên.

“Hôm nay trong chương trình này Quyên được cưng chiều nhất, nâng niu nhất. Đây là 8/3 trọn vẹn nhất của Quyên” - Lệ Quyên hạnh phúc chia sẻ. Cô cũng hóm hỉnh cho biết: “Nhiều trang thông tin bảo Quyên giàu. Lệ Quyên không giàu, không ai bảo nghệ sĩ giàu nhưng Lệ Quyên luôn sống trong tim quý vị, đó là điều giàu nhất”. "Phụ nữ chính là điều ngọt ngào nhất thượng đế ban cho cuộc sống này.... em là bông hoa đẹp nhất, cứ mãi tin là như thế" - Lệ Quyên nhắn nhủ tới một nửa thế giới trong sự hạnh phúc vô bờ./.