Leonardo DiCaprio đưa bạn gái kém 24 tuổi đến lễ trao giải Oscar 2026

Thứ Hai, 10:08, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Leonardo DiCaprio đưa bạn gái kém 24 tuổi - người mẫu Vittoria Ceretti - đến dự lễ trao giải Oscar lần thứ 98.

Nam tài tử Leonardo DiCaprio đã đưa bạn gái, Vittoria Ceretti, đến dự lễ trao giải Oscar 2026. Dù không cùng nhau chụp ảnh trên thảm đỏ, cả hai vẫn ngồi cạnh nhau trong suốt buổi lễ diễn ra vào tối 15/3 (giờ địa phương) tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ).

Theo Page Six, máy quay hướng về phía nam diễn viên 51 tuổi và người mẫu 27 tuổi trong phần mở màn của người dẫn chương trình Conan O’Brien. Khi O’Brien nói đùa rằng DiCaprio là “ông vua của các meme”, ông mong muốn nam diễn viên thể hiện một meme ngay tại chỗ về cảm giác “khi bạn không đồng ý với điều này”. DiCaprio vui vẻ làm một biểu cảm hài hước, trong khi bạn gái Ceretti ngồi bên cạnh và bật cười.

leonardo dicaprio dua ban gai kem 24 tuoi den le trao giai oscar 2026 hinh anh 1
Leonardo DiCaprio và bạn gái Vittoria Ceretti tại lễ trao giải Oscar 2026. Ảnh: ABC

Tại lễ trao giải Oscar 2026, Leonardo DiCaprio được đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim “One Battle After Another”. Anh đóng vai Bob - ông bố đơn thân, sống buông thả trong rượu và thuốc lá. Cuộc đời tưởng như trôi dạt vô nghĩa cho đến khi con gái anh bị bắt cóc, buộc Bob bước vào hành trình giải cứu đầy bất trắc.

Đây không phải lần đầu tiên nam diễn viên đưa bạn gái đến lễ trao giải Oscar. Trước đây, DiCaprio từng xuất hiện cùng siêu mẫu Gisele Bündchen tại lễ trao giải Oscar năm 2005 và đi cùng Camila Morrone vào năm 2020.

Leonardo DiCaprio là người kín tiếng về đời tư. Tháng 9/2023, Page Six tiết lộ DiCaprio và Ceretti đang hẹn hò sau khi cả hai được trông thấy đi cùng nhau tại một hộp đêm ở Ibiza. Kể từ đó, cả hai chưa từng lên tiếng về mối quan hệ nhưng thường xuyên du lịch cùng nhau. 

leonardo dicaprio dua ban gai kem 24 tuoi den le trao giai oscar 2026 hinh anh 2
Leonardo DiCaprio trên thảm đỏ Oscar 2026. Ảnh: Getty Images

Tháng 1/2026, hai người cùng đi du thuyền dự tiệc cùng Tom Brady. Nam diễn viên cũng đưa Ceretti đến dự đám cưới của Jeff Bezos và Lauren Sanchez vào tháng 6/2025. Tháng 12/2025, cặp đôi hiếm hoi thể hiện tình cảm công khai khi bị bắt gặp hôn nhau tại Los Angeles.

Trong một cuộc phỏng vấn trang bìa với tạp chí Time, DiCaprio chia sẻ lý do anh giữ kín đời tư: “Đó là sự cân bằng mà tôi cố gắng duy trì trong cuộc sống. Tôi nghĩ chỉ nên xuất hiện khi bạn có điều gì đó muốn nói hoặc có điều gì đó để chứng minh. Nếu không, hãy biến mất khỏi công chúng càng nhiều càng tốt”.

Mai Trang/VOV.VN
Theo Page Six
Tin liên quan

Leonardo DiCaprio lo ngại nền tảng trực tuyến lấn át rạp chiếu phim
Leonardo DiCaprio lo ngại nền tảng trực tuyến lấn át rạp chiếu phim

VOV.VN - Trước sự bùng nổ của các nền tảng trực tuyến, Leonardo DiCaprio thẳng thắn đặt vấn đề về sức hút của rạp chiếu phim, cho rằng điện ảnh đang bước vào giai đoạn chuyển mình nhanh chóng và đứng trước nguy cơ đánh mất thói quen thưởng thức ngoài rạp của khán giả.

“One Battle After Another” - thử thách chương mới sự nghiệp của Leonardo DiCaprio
“One Battle After Another” - thử thách chương mới sự nghiệp của Leonardo DiCaprio

VOV.VN - Sau ba thập kỷ chinh phục Hollywood, Leonardo DiCaprio vẫn biết cách khiến giới mộ điệu bất ngờ. Lần này, anh trở thành tâm điểm với "One Battle After Another" – bộ phim mới của đạo diễn Paul Thomas Anderson vừa có buổi chiếu nội bộ gây sốt tại Los Angeles.

Leonardo DiCaprio và những quý ông lịch lãm tại thảm đỏ LHP Cannes 2025
Leonardo DiCaprio và những quý ông lịch lãm tại thảm đỏ LHP Cannes 2025

VOV.VN - Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 đang trở thành tâm điểm chú ý với sự góp mặt của đông đảo các ngôi sao hàng đầu thế giới. Bên cạnh những chiếc đầm lộng lẫy của các nữ minh tinh, các quý ông cũng xuất hiện bảnh bao với các bộ suit.

