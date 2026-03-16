Leonardo DiCaprio đưa bạn gái kém 24 tuổi đến lễ trao giải Oscar 2026

Nam tài tử Leonardo DiCaprio đã đưa bạn gái, Vittoria Ceretti, đến dự lễ trao giải Oscar 2026. Dù không cùng nhau chụp ảnh trên thảm đỏ, cả hai vẫn ngồi cạnh nhau trong suốt buổi lễ diễn ra vào tối 15/3 (giờ địa phương) tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ).

Theo Page Six, máy quay hướng về phía nam diễn viên 51 tuổi và người mẫu 27 tuổi trong phần mở màn của người dẫn chương trình Conan O’Brien. Khi O’Brien nói đùa rằng DiCaprio là “ông vua của các meme”, ông mong muốn nam diễn viên thể hiện một meme ngay tại chỗ về cảm giác “khi bạn không đồng ý với điều này”. DiCaprio vui vẻ làm một biểu cảm hài hước, trong khi bạn gái Ceretti ngồi bên cạnh và bật cười.

Leonardo DiCaprio và bạn gái Vittoria Ceretti tại lễ trao giải Oscar 2026. Ảnh: ABC

Tại lễ trao giải Oscar 2026, Leonardo DiCaprio được đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim “One Battle After Another”. Anh đóng vai Bob - ông bố đơn thân, sống buông thả trong rượu và thuốc lá. Cuộc đời tưởng như trôi dạt vô nghĩa cho đến khi con gái anh bị bắt cóc, buộc Bob bước vào hành trình giải cứu đầy bất trắc.

Đây không phải lần đầu tiên nam diễn viên đưa bạn gái đến lễ trao giải Oscar. Trước đây, DiCaprio từng xuất hiện cùng siêu mẫu Gisele Bündchen tại lễ trao giải Oscar năm 2005 và đi cùng Camila Morrone vào năm 2020.

Leonardo DiCaprio là người kín tiếng về đời tư. Tháng 9/2023, Page Six tiết lộ DiCaprio và Ceretti đang hẹn hò sau khi cả hai được trông thấy đi cùng nhau tại một hộp đêm ở Ibiza. Kể từ đó, cả hai chưa từng lên tiếng về mối quan hệ nhưng thường xuyên du lịch cùng nhau.

Leonardo DiCaprio trên thảm đỏ Oscar 2026. Ảnh: Getty Images

Tháng 1/2026, hai người cùng đi du thuyền dự tiệc cùng Tom Brady. Nam diễn viên cũng đưa Ceretti đến dự đám cưới của Jeff Bezos và Lauren Sanchez vào tháng 6/2025. Tháng 12/2025, cặp đôi hiếm hoi thể hiện tình cảm công khai khi bị bắt gặp hôn nhau tại Los Angeles.

Trong một cuộc phỏng vấn trang bìa với tạp chí Time, DiCaprio chia sẻ lý do anh giữ kín đời tư: “Đó là sự cân bằng mà tôi cố gắng duy trì trong cuộc sống. Tôi nghĩ chỉ nên xuất hiện khi bạn có điều gì đó muốn nói hoặc có điều gì đó để chứng minh. Nếu không, hãy biến mất khỏi công chúng càng nhiều càng tốt”.