Liệu Han So Hee - Ryu Jun Yeol có tái hợp ở Cannes?

Chủ Nhật, 08:00, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sự xuất hiện của Han So Hee tại Liên hoan phim Cannes 2026 đang khiến mạng xã hội Hàn Quốc dậy sóng, không chỉ vì nhan sắc hay phong cách thời trang, mà còn bởi một cái tên bất ngờ bị réo gọi: Ryu Jun Yeol.

Han So Hee mới đây đã khởi hành sang Pháp thông qua sân bay quốc tế Incheon để tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 cùng sự kiện Women In Motion Awards 2026 của tập đoàn Kering với vai trò đại sứ toàn cầu cho một thương hiệu trang sức xa xỉ.

lieu han so hee - ryu jun yeol co tai hop o cannes hinh anh 1
Han So Hee xuất hiện tại sân bay.

Ngay khi xuất hiện tại sân bay, nữ diễn viên đã lập tức chiếm trọn spotlight với outfit cổ yếm mềm mại, khoe vóc dáng thanh mảnh cùng thần thái lạnh lùng đặc trưng. Đặc biệt, phần hình xăm lấp ló bên hông khiến dân mạng bàn tán không ngớt. Trước khi bước chân vào làng giải trí, Han So Hee vốn nổi tiếng là người yêu thích hình xăm và được cho là đã chi hàng chục triệu won để xóa bớt chúng nhằm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý hơn cả lại là thông tin Ryu Jun Yeol cũng đang có mặt tại Cannes.

Ngày 14/5, một nhân vật trong ngành điện ảnh Nhật Bản chia sẻ ảnh chụp cùng Ryu Jun Yeol lên mạng xã hội X. Người này cho biết đã tình cờ gặp nam diễn viên tại Cannes và đoán anh xuất hiện với vai trò “buyer” - đại diện công ty chuyên đi mua bản quyền phim để phát hành tại một quốc gia hoặc nền tảng nào đó, trong lĩnh vực điện ảnh.

Đáng chú ý, người này còn kể lại một đoạn hội thoại khiến netizen lập tức “đào” lại chuyện cũ. Sau khi biết đối phương từng phát hành một bộ phim Hàn Quốc, Ryu Jun Yeol đã hỏi đó là phim nào. Khi được trả lời là “Heavy Snow” - tác phẩm có Han So Hee đóng chính, nam diễn viên chỉ cười và nói: “Phim của Han So Hee à? Tất nhiên là tôi biết rồi!”.

Chỉ một câu nói ngắn cũng đủ khiến mạng xã hội xôn xao, bởi chuyện tình giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol từng là một trong những drama gây tranh cãi nhất showbiz Hàn năm 2024. Thời điểm đó, việc cả hai công khai hẹn hò vấp phải phản ứng dữ dội sau khi Hyeri - bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol suốt gần 8 năm, đã đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Nghi vấn chuyện tình tay ba nhanh chóng bùng nổ khắp các diễn đàn. Han So Hee sau đó trực tiếp lên tiếng phản hồi cư dân mạng, nhưng động thái này lại càng khiến tranh cãi leo thang. Cuối cùng, chỉ khoảng hai tuần sau khi xác nhận hẹn hò, cô và Ryu Jun Yeol tuyên bố chia tay.

lieu han so hee - ryu jun yeol co tai hop o cannes hinh anh 2
Đã 2 năm kể từ khi chuyện tình cảm ồn ào của Han So Hee và Ryu Jun Yeol bị khui ra.

Gần hai năm trôi qua, tên của Han So Hee và Ryu Jun Yeol giờ đây lại bất ngờ xuất hiện cạnh nhau tại Cannes, nơi được xem là sự kiện điện ảnh danh giá nhất hành tinh. Dù chưa có bất kỳ hình ảnh chung nào, nhiều cư dân mạng vẫn không khỏi tò mò liệu cặp đôi cũ có vô tình chạm mặt giữa hàng loạt sự kiện đình đám diễn ra tại đây hay không. Và chỉ cần một khoảnh khắc “đụng độ” thật sự xảy ra, Cannes năm nay có lẽ sẽ còn nóng hơn cả thảm đỏ.

z6497643679691_01ba399319b5123dc9d7de8b31b293c5.jpg

Han So Hee lần đầu thừa nhận sai lầm sau ồn ào

VOV.VN - Sau thời gian im ắng, Han So Hee đã mở lòng chia sẻ những suy tư sâu sắc trên blog cá nhân. Nữ diễn viên không né tránh nhắc đến quá khứ và thừa nhận những sai lầm từng mắc phải, đồng thời bày tỏ sự trưởng thành trong cách nhìn nhận cuộc sống.

Phương Cúc/VOV.VN
Theo Kbizoom
Tag: Han So Hee diễn viên Han So Hee nữ diễn viên Han So Hee Ryu Jun Yeol
