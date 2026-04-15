Nam thần màn ảnh nhỏ sở hữu 2 phim doanh thu trăm tỷ đồng

Thứ Tư, 09:58, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từng ghi dấu ấn với hình tượng “nam thần” trên màn ảnh nhỏ, Thanh Sơn đang cho thấy bước chuyển mình rõ nét khi lấn sân sang điện ảnh. Anh góp mặt trong 2 dự án đạt doanh thu trăm tỷ là "Tử chiến trên không" và "Hẹn em ngày nhật thực".

Thanh Sơn là nam diễn viên quen mặt với khán giả trong các bộ phim truyền hình, được ưu ái gọi là nam thần của màn ảnh nhỏ. Thanh Sơn sinh năm 1991, từng học trường Sân khấu - Điện ảnh. Anh để lại dấu ấn qua các phim truyền hình "Cả một đời ân oán", "Nàng dâu order", "Chạm tay vào nỗi nhớ", "Gia đình mình vui bất thình lình", "Mình yêu nhau, bình yên thôi", "Đồng hồ đếm ngược"... 

Nam diễn viên chạm ngõ màn ảnh rộng với bộ phim điện ảnh "Mùi cỏ cháy" năm 2012. Năm 2025, Thanh Sơn quay trở lại điện ảnh với phim "Yêu nhầm bạn thân" nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Anh có sự chuyển mình ấn tượng trong phim "Tử chiến trên không" với vai cảnh vệ Bình kiên cường, bản lĩnh. 

nam than man anh nho so huu 2 phim doanh thu tram ty dong hinh anh 1
Diễn viên Thanh Sơn

Vai Bình trong "Tử chiến trên không" là một vai diễn nặng ký, xuyên suốt với nhiều cảnh hành động gay cấn, buộc nam diễn viên phải liên tục thay đổi cảm xúc và giữ cường độ diễn xuất cao. Nhân vật cho phép Thanh Sơn vượt khỏi giới hạn quen thuộc, chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng, từ những pha hành động kịch tính đến diễn biến tâm lý phức tạp.

"Tử chiến trên không" đạt doanh thu hơn 250 tỷ đồng, giúp Thanh Sơn sở hữu phim trăm tỷ đầu tiên. Vai Bình cũng giúp anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở Hạng mục Điện ảnh tại giải Ngôi sao xanh 2025.

Nam diễn viên chia sẻ "Tử chiến trên không" là thử thách mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của anh. Với nhân vật Bình, anh dần phá vỡ hình tượng “soái ca” quen thuộc, mở ra hình ảnh mới, đa dạng và khẳng định khả năng biến hóa linh hoạt trên màn ảnh.

nam than man anh nho so huu 2 phim doanh thu tram ty dong hinh anh 2
Thanh Sơn (trái) trong phim "Tử chiến trên không"

Mới nhất, Thanh Sơn vào vai Hải trong phim điện ảnh "Hẹn em ngày nhật thực". Phim nhanh chóng đạt doanh thu 100 tỷ đồng sau 10 ngày khởi chiếu chính thức. Tác phẩm của đạo diễn Lê Thiện Viễn hiện đứng đầu phòng vé Việt về doanh thu trong ngày. 

Nhân vật Hải là một bác sĩ điềm đạm, chững chạc, được gia đình nữ chính Ân yêu quý. Anh dành tình cảm cho Ân nhưng trái tim cô lại hướng về một chàng trai khác. Dù không có nhiều đất diễn như vai chính, Thanh Sơn vẫn ghi điểm nhờ lối diễn tự nhiên.

nam than man anh nho so huu 2 phim doanh thu tram ty dong hinh anh 3
Thanh Sơn vào vai bác sĩ Hải trong "Hẹn em ngày nhật thực"

Với những bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp, Thanh Sơn đang dần khẳng định vị thế không chỉ ở màn ảnh nhỏ mà còn trên đường đua điện ảnh. Từ "Tử chiến trên không" đến "Hẹn em ngày nhật thực", nam diễn viên cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh và không ngại thử thách bản thân qua nhiều dạng vai khác nhau.

Mai Trang/VOV.VN
