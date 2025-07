Người hâm mộ phản ứng trái chiều với ca khúc mới “JUMP” của BLACKPINK

Mới đây, tại thành phố Goyang (Hàn Quốc), BLACKPINK chính thức ra mắt ca khúc “JUMP” trong đêm đầu tiên của tour diễn “Deadline”. Theo lời chia sẻ của Jennie, bài hát sẽ được phát hành chính thức trong tuần tới, sau khi nhóm hoàn thành hai đêm diễn tại Seoul. “JUMP” từng được nhóm hé lộ trên mạng xã hội và là sản phẩm đầu tiên của cả nhóm sau gần ba năm kể từ album “Born Pink” và ca khúc “Shut Down”.

Ca khúc mới “JUMP” của BLACKPINK, được công bố trong đêm mở màn tour diễn thế giới “Deadline”, đang gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ.

Tuy nhiên, sau khi được công bố, ca khúc này đã nhận về nhiều phản ứng trái ngược. Các Blink (người hâm mộ nhóm nhạc BLACKPINK) đã thể hiện sự phấn khích trên các nền tảng mạng xã hội. Họ dành lời khen cho nhịp điệu sôi động, phần trình diễn mãn nhãn trên sân khấu và sự trưởng thành trong chất giọng của từng thành viên. Nhiều ý kiến cho rằng “JUMP” là minh chứng cho sự phát triển cá nhân của từng người sau thời gian hoạt động solo và tổng thể màn trình diễn toát lên sự tự tin đặc trưng của nhóm, tạo nên bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt trong đêm diễn.

Trái ngược với không khí đó, các diễn đàn Hàn Quốc như TheQoo và Pann lại dậy sóng với làn sóng bình luận tiêu cực. Từ khóa “BLACKPINK JUMP” nhanh chóng lọt top tìm kiếm khi hàng nghìn bình luận xuất hiện chỉ trong vài giờ. Một số cư dân mạng bày tỏ sự hài lòng với phần hòa giọng của nhóm, cho rằng sự phối hợp giữa bốn thành viên mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, đúng với màu sắc âm nhạc của BLACKPINK. Ca khú cũng là lựa chọn lý tưởng cho những lễ hội âm nhạc.

Tuy vậy, nhiều người thẳng thắn chỉ trích rằng ngoài đoạn “1, 2, 3, jump”, phần còn lại của bài hát quá nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn. Một số ý kiến gay gắt cho rằng đây là tất cả những gì nhóm mang đến sau thời gian dài không gia hạn hợp đồng? Thậm chí có người cho rằng, với đẳng cấp toàn cầu hiện tại, BLACKPINK đang trình diễn một ca khúc ở mức độ “hạng B”. Vũ đạo trong bài cũng bị đánh giá là đơn giản, thiếu sự đột phá.

Một vài ý kiến cho rằng phần điệp khúc của “JUMP” giống như sự pha trộn giữa ca khúc “BOOMBAYAH” đình đám trước đây với phong cách hyperpop hiện đại. Thậm chí, có giả thuyết cho rằng bài hát đã mượn lại giai điệu từ bản hit Eurodance đầu những năm 2000 “Meet Her at the Loveparade”, khiến cuộc tranh luận thêm phần sôi nổi.

Về tổng thể, “JUMP” là một sản phẩm an toàn. Giai điệu bắt tai, tràn đầy năng lượng và vẫn giữ nguyên phong cách âm nhạc thường thấy của BLACKPINK - mạnh mẽ, nữ quyền và phù hợp với các sân khấu lễ hội. Phần lời bài hát truyền cảm hứng đến phụ nữ, khuyến khích họ vượt qua giới hạn và theo đuổi điều mình yêu thích. Tuy nhiên, điều quan trọng là phiên bản “JUMP” hiện nay mới chỉ là bản biểu diễn trực tiếp tại sân khấu, chưa phải bản thu âm chính thức với chất lượng âm thanh cao. Người hâm mộ vẫn đang chờ đợi phiên bản phát hành đầy đủ để đánh giá chính xác hơn và trông đợi xem bài hát sẽ đạt được thành tích như thế nào sau khoảng thời gian dài nhóm tạm ngưng hoạt động nhóm.

Bên cạnh chất lượng ca khúc, điều khiến cộng đồng fan phẫn nộ hơn cả là chiến lược trở lại thiếu nhất quán của công ty quản lý YG Entertainment. Người hâm mộ cho rằng lịch trình quảng bá quá gấp gáp, không có teaser đầy đủ, không có MV, không xuất hiện trên các chương trình âm nhạc, hoạt động mạng xã hội mờ nhạt và thiếu sức hút. Thiết kế hình ảnh và toàn bộ phần nhận diện cho thời kỳ “Deadline” cũng bị chê là sơ sài, thiếu sáng tạo, không xứng tầm với một nhóm nhạc hàng đầu thế giới.

Không chỉ vậy, đêm diễn đầu tiên của “Deadline” cũng vướng nhiều tranh cãi liên quan đến giá vé cao, tầm nhìn bị che khuất và một số hành vi thiếu kiểm soát từ phía khán giả. Dẫu vậy, phần lớn người hâm mộ đều đồng tình rằng chính năng lượng mạnh mẽ và tinh thần chuyên nghiệp của các thành viên BLACKPINK đã cứu vãn toàn bộ đêm diễn, vượt qua những lùm xùm và góp phần khơi lại kỳ vọng vào các buổi diễn tiếp theo của tour.