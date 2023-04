Những bộ phim gây sốt của cặp “ác nữ” Lim Ji Yeon và “đao phủ” Lee Do Hyun

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon là hai cái tên đang chiếm sóng trong ngày “cá tháng Tư”. Bắt đầu từ quan hệ tiền bối - hậu bối tốt đẹp trong "Vinh quang trong thù hận" (The Glory), "đao phủ" và "kẻ phản diện" chính thức vẽ lên chuyện tình lãng mạn “chị ơi, anh yêu em” khiến khán giả không khỏi phấn khích. Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon từng “làm mưa làm gió” màn ảnh với hàng loạt tác phẩm kinh điển, gây dựng được tiếng vang khắp châu Á.

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon công khai hẹn hò.

Vinh quang trong thù hận (The Glory)

"Vinh quang trong thù hận" (The Glory) là bộ phim tạo được nhiều sức hút cho khán giả. Tham gia bộ phim đình đám này, Lee Do Hyun vai Joo Yeo Jeong - một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thực tập còn Lim Ji Yeon vai Park Yeon Jin là biên tập viên thời tiết của đài truyền hình. Cô được xem là một trong những “ác nữ” ấn tượng nhất màn ảnh nhỏ đầu năm 2023 khi trong vai cầm đầu nhóm côn đồ chuyên bắt nạt và bạo hành Dong Eun (Song Hye Kyo thủ vai) khi còn học trung học.

Cặp đôi nên duyên từ bộ phim "The Glory".

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon trong phim dường như không liên quan đến nhau. Cặp đôi có một số phân cảnh ngắn bệnh viện nhưng đủ khiến dân tình “đẩy thuyền”. Dù không có cảnh quay chung nào với nhau nhưng có lẽ mối lương duyên của cả hai đã bắt đầu từ đây và tiến đến hẹn hò, được đông đảo khán giả ủng hộ.

Cuộc đời thứ 2 (Welcome 2 Life)

Lim Ji Yeon góp mặt trong Cuộc đời thứ 2 (Welcome 2 Life) cùng Bi Rain và Kwak Si Yang. Bộ phim gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả nhờ kịch bản lạ, diễn viên thật sự có thực lực. Bộ phim là câu chuyện về nhân vật Lee Jae Sang (Bi Rain thủ vai) phải sống song song giữa hai thế giới với hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Ở thế giới song song, Lee Jae Sang lại là một công tố viên chính trực đã kết hôn, có con với cô người yêu cũ – nữ cảnh sát Ra Shi On (Lim Ji Yeon thủ vai).

Biên kịch của "Cuộc đời thứ 2" (Welcome 2 Life) cho biết Lim Ji Yeon và các diễn viên toát lên được tinh thần của bộ phim. Lim Ji Yeon dễ dàng khiến người khác "phải lòng" nhờ năng lượng tích cực. Nhân vật Ra Si On trong phim hoàn toàn phù hợp với nữ diễn viên.

Xã hội thượng lưu (High Society)

Những bộ phim Hàn Quốc khai thác chủ đề lối sống của giới thượng lưu luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. "Xã hội thượng lưu" (High Society) là bức tranh tái hiện rõ nét về tầng lớp xã hội giàu – nghèo. Trong phim Lim Ji Yeon vào vai Lee Ji Yi – một cô gái nghèo, phải nếm trải cuộc sống mưu sinh nhưng luôn lạc quan và kiên cường. Cô gặp gỡ và có chuyện tình nhiều chông gai với chàng thiếu gia nhà giàu Yoo Chang Soo (Park Hyung Sik thủ vai). Đây được xem là bộ phim về giới thượng lưu nhẹ nhàng khi khai thác yếu tố tình cảm là chủ đạo, mang cốt truyện về nàng và chàng Lọ Lem thời hiện đại.

Có cơ hội diễn xuất ở những tác phẩm ăn khách, kịch bản gây cấn giúp Lim Ji Yeon gây chú ý và tạo dựng tên tuổi vững chắc trong làng giải trí xứ sở Kim Chi. Diễn xuất của nữ diễn viên trong phim được khán giả phản hồi tích cực, đa dạng màu sắc, ngày càng chắc tay.

Tuổi trẻ tháng năm (Youth Of May)

"Tuổi trẻ tháng năm" (Youth Of May) là một trong những bộ phim tạo ấn tượng mạnh của màn ảnh nhỏ năm 2021. Bộ phim lấy bối cảnh thập niên 80, kể về cuộc sống của hai nhân vật trẻ tuổi Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun thủ vai) và Kim Myeong Hee (Go Min Si thủ vai) kiên cường và hết lòng vì người mình yêu thương. Cả hai cùng trải qua những khó khăn, đối diện với nhiều biến cố bất ngờ, nỗ lực phá vỡ định kiến xã hội lúc bấy giờ. "Tuổi trẻ tháng năm" (Youth Of May) hiện lên thật đẹp, như những thước phim cũ, truyền tải ý nghĩa rất khéo léo và tinh tế từ kịch bản, nhân vật cho đến cách diễn xuất.

Sự thay đổi tâm lý từ một sinh viên ưu tú, vẻ ngoài vô tư và vui vẻ, nhưng bên trong nhân vật Hwang Hee Tae là người chu đáo hơn bất cứ ai khác được Lee Do Hyun mang đến trọn vẹn cho khán giả với lối diễn xuất tự nhiên, mộc mạc. Đảm nhận vai diễn không dễ trong phim, Lee Do Hyun chứng minh bản thân là nam diễn viên trẻ tài năng và chăm chỉ bậc nhất của làng giải trí xứ Hàn. Khán giả luôn trân trọng những sự nỗ lực không ngừng nghỉ, phấn đấu nghiêm túc với sự nghiệp của anh.

Góc khuất học đường (Melancholia)

Góc khuất học đường (Melancholia) lấy bối cảnh tại một trường trung học tư thục có nhiều tệ nạn tham nhũng với sự dẫn dắt của hai diễn viên chính Im Soo Jung (Ji Yoon Soo - giáo viên dạy toán trung học) và Lee Do Hyun (Baek Seung Yoo - học sinh có nhiều rắc rối luôn xếp hạng cuối lớp). Hai người bị vướng vào tin đồn hẹn hò và cùng nhau vạch trần những bê bối tệ nạn trong trường học Ahseong, lấy lại danh tiếng cho Ji Yoon Soo.

Tham gia bộ phim, Lee Do Hyun làm phong phú bộ sưu tập vai diễn của mình qua nhân vật Baek Seung Yoo. Anh cuốn hút người xem khi thể hiện rõ nét hình ảnh cậu học sinh vô cảm với ánh mắt lạnh lùng, vỏ bọc của một thiên tài toán học. Bộ phim nhẹ nhàng, gần gũi khiến người xem cảm động về quyết tâm sống, không từ bỏ hy vọng ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất. “Nếu yêu một ai thật lòng, thì các bạn sẽ luôn muốn người ấy được vui vẻ, hạnh phúc” là câu thoại trong phim được đông đảo người hâm mộ Lee Do Hyun truyền tai nhau sau thông báo nam diễn viên hẹn hò với sao nữ Lim Ji Yeon.

Là hai diễn viên đang lên và thực lực của làng giải trí xứ Kim Chi, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon được xem là cặp đôi “mười phân vẹn mười”, nhận được nhiều phản ứng tích cực của khán giả. Không ít người mong đợi "đao phủ" và "kẻ phản diện" của "The Glory" sẽ vẽ nên cái kết thật đẹp./.