Phản ứng của Dương Khắc Linh khi vợ mang song thai lần hai

Trên trang cá nhân, Sara Lưu chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc của ông xã Dương Khắc Linh khi biết vợ mang song thai lần hai. Khi nữ ca sĩ đưa kết quả siêu âm và thông báo tin mang thai, Dương Khắc Linh thể hiện sự vui mừng. Sau đó, Sara Lưu nhắc chồng nên đọc kỹ chẩn đoán là "mang song thai", nam nhạc sĩ vô cùng bất ngờ, liên tục hỏi lại vợ về độ xác thực.

Anh còn hào hứng nói với vợ: "Thực sự, lúc em đưa cho anh tờ giấy siêu âm, anh chỉ đọc qua nhưng chưa hiểu. Nhà mình sắp đông vui quá. Tha hồ nhận tiền lì xì Tết".

Dương Khắc Linh bất ngờ khi biết tin vợ mang song thai lần hai. (Ảnh từ video)

Dương Khắc Linh cũng chia sẻ lại video của vợ, bày tỏ niềm hạnh phúc khi vợ mang song thai lần hai. Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng tới gia đình nam nhạc sĩ.

Thời gian qua, Sara Lưu không chia sẻ thông tin mang thai. Trong liveshow mới đây của Dương Khắc Linh, cô mới thông báo tin vui. Cô hiện có bầu 10 tuần một cặp song sinh cùng trứng là hai bé gái, sau lần sinh đôi 6 năm trước. "Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cho gia đình Dương Khắc Linh - Sara Lưu thông báo tin vui nho nhỏ là năm nay sẽ đón thêm thành viên mới. Hiện tại cũng hơi sớm, vì thông thường là 12 tuần mới chia sẻ", nữ ca sĩ cho biết tại liveshow. Thời gian này, cô dành thời gian để chăm sóc sức khỏe, chuẩn bị để đón hai thành viên mới.

Gia đình Dương Khắc Linh - Sara Lưu. Ảnh: FBNV

Dương Khắc Linh và Sara Lưu quen nhau từ một cuộc thi âm nhạc. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai kết hôn vào năm 2019. Vào tháng 10/2020, Sara Lưu sinh đôi hai con trai Gia Khang - Gia Khôi. Hai bé hiện gần 6 tuổi.

Dương Khắc Linh sinh năm 1980, tốt nghiệp Trường nghệ thuật Utrecht ở Hilversum (Hà Lan). Anh có sở trường sáng tác và sản xuất nhiều thể loại âm nhạc, từ R&B, hiphop, rock, pop cho đến nhạc cổ điển. Anh từng làm giám khảo cho các chương trình Vietnam Idol, Giọng hát Việt nhí, Nhân tố bí ẩn. Dương Khắc Linh là người đứng sau các dự án âm nhạc thành công của nhiều ca sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt.

Sara Lưu, tên thật là Lưu Ngọc Duyên, sinh năm 1993, tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội và du học ở Hàn Quốc. Sau khi lập gia đình và có con, Sara Lưu hạn chế hoạt động nghệ thuật. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.