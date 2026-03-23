中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phản ứng của Dương Khắc Linh khi vợ mang song thai lần hai

Thứ Hai, 09:22, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhạc sĩ Dương Khắc Linh thể hiện sự vui mừng và bất ngờ khi bà xã Sara Lưu thông báo kết quả chẩn đoán mang bầu song sinh lần hai.

Trên trang cá nhân, Sara Lưu chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc của ông xã Dương Khắc Linh khi biết vợ mang song thai lần hai. Khi nữ ca sĩ đưa kết quả siêu âm và thông báo tin mang thai, Dương Khắc Linh thể hiện sự vui mừng. Sau đó, Sara Lưu nhắc chồng nên đọc kỹ chẩn đoán là "mang song thai", nam nhạc sĩ vô cùng bất ngờ, liên tục hỏi lại vợ về độ xác thực.

Anh còn hào hứng nói với vợ: "Thực sự, lúc em đưa cho anh tờ giấy siêu âm, anh chỉ đọc qua nhưng chưa hiểu. Nhà mình sắp đông vui quá. Tha hồ nhận tiền lì xì Tết".

phan ung cua duong khac linh khi vo mang song thai lan hai hinh anh 1
Dương Khắc Linh bất ngờ khi biết tin vợ mang song thai lần hai. (Ảnh từ video)

Dương Khắc Linh cũng chia sẻ lại video của vợ, bày tỏ niềm hạnh phúc khi vợ mang song thai lần hai. Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng tới gia đình nam nhạc sĩ. 

Thời gian qua, Sara Lưu không chia sẻ thông tin mang thai. Trong liveshow mới đây của Dương Khắc Linh, cô mới thông báo tin vui. Cô hiện có bầu 10 tuần một cặp song sinh cùng trứng là hai bé gái, sau lần sinh đôi 6 năm trước. "Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cho gia đình Dương Khắc Linh - Sara Lưu thông báo tin vui nho nhỏ là năm nay sẽ đón thêm thành viên mới. Hiện tại cũng hơi sớm, vì thông thường là 12 tuần mới chia sẻ", nữ ca sĩ cho biết tại liveshow. Thời gian này, cô dành thời gian để chăm sóc sức khỏe, chuẩn bị để đón hai thành viên mới.

phan ung cua duong khac linh khi vo mang song thai lan hai hinh anh 2
Gia đình Dương Khắc Linh - Sara Lưu. Ảnh: FBNV

Dương Khắc Linh và Sara Lưu quen nhau từ một cuộc thi âm nhạc. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai kết hôn vào năm 2019. Vào tháng 10/2020, Sara Lưu sinh đôi hai con trai Gia Khang - Gia Khôi. Hai bé hiện gần 6 tuổi. 

Dương Khắc Linh sinh năm 1980, tốt nghiệp Trường nghệ thuật Utrecht ở Hilversum (Hà Lan). Anh có sở trường sáng tác và sản xuất nhiều thể loại âm nhạc, từ R&B, hiphop, rock, pop cho đến nhạc cổ điển. Anh từng làm giám khảo cho các chương trình Vietnam Idol, Giọng hát Việt nhí, Nhân tố bí ẩn. Dương Khắc Linh là người đứng sau các dự án âm nhạc thành công của nhiều ca sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. 

Sara Lưu, tên thật là Lưu Ngọc Duyên, sinh năm 1993, tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội và du học ở Hàn Quốc. Sau khi lập gia đình và có con, Sara Lưu hạn chế hoạt động nghệ thuật. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

Mai Trang/VOV.VN
Tag: Dương Khắc Linh sara lưu mang thai song thai lần hai phản ứng nhạc sĩ ca sĩ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sara Lưu khoe ảnh thú vị có 1-0-2 của hai nhóc tì, cục cưng nhà Lan Khuê không hề kém cạnh
Sara Lưu khoe ảnh thú vị có 1-0-2 của hai nhóc tì, cục cưng nhà Lan Khuê không hề kém cạnh

VOV.VN - Vừa qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện cuộc thi “Lần đầu suôn sẻ, bụng khỏe cứ chơi!” thu hút rất nhiều mẹ bỉm sữa cùng tham gia. Lần đầu tiên, Sara Lưu và Lan Khuê cũng tranh thủ khoe những khoảnh khắc “suôn sẻ” của các nhóc tì tự do khám phá những điều mới mẻ.

Sara Lưu khoe ảnh thú vị có 1-0-2 của hai nhóc tì, cục cưng nhà Lan Khuê không hề kém cạnh

Sara Lưu khoe ảnh thú vị có 1-0-2 của hai nhóc tì, cục cưng nhà Lan Khuê không hề kém cạnh

VOV.VN - Vừa qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện cuộc thi “Lần đầu suôn sẻ, bụng khỏe cứ chơi!” thu hút rất nhiều mẹ bỉm sữa cùng tham gia. Lần đầu tiên, Sara Lưu và Lan Khuê cũng tranh thủ khoe những khoảnh khắc “suôn sẻ” của các nhóc tì tự do khám phá những điều mới mẻ.

"Mẹ hai con" Sara Lưu tôn đường cong nóng bỏng cùng đầm xẻ bạo
"Mẹ hai con" Sara Lưu tôn đường cong nóng bỏng cùng đầm xẻ bạo

VOV.VN - Diện những bộ váy với khoảng hở táo bạo, xẻ tà cao, bà xã Dương Khắc Linh - Sara Lưu - khoe thân hình như chưa hề sinh nở.

"Mẹ hai con" Sara Lưu tôn đường cong nóng bỏng cùng đầm xẻ bạo

"Mẹ hai con" Sara Lưu tôn đường cong nóng bỏng cùng đầm xẻ bạo

VOV.VN - Diện những bộ váy với khoảng hở táo bạo, xẻ tà cao, bà xã Dương Khắc Linh - Sara Lưu - khoe thân hình như chưa hề sinh nở.

"Mẹ hai con" Sara Lưu khoe dáng quyến rũ như thủa còn son
"Mẹ hai con" Sara Lưu khoe dáng quyến rũ như thủa còn son

VOV.VN - Sau khi sinh đôi, bà xã Dương Khắc Linh vẫn giữ được thân hình mảnh mai, gợi cảm, không khác nhiều so với thời son rỗi.

"Mẹ hai con" Sara Lưu khoe dáng quyến rũ như thủa còn son

"Mẹ hai con" Sara Lưu khoe dáng quyến rũ như thủa còn son

VOV.VN - Sau khi sinh đôi, bà xã Dương Khắc Linh vẫn giữ được thân hình mảnh mai, gợi cảm, không khác nhiều so với thời son rỗi.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt