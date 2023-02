Song Joong Ki tái xuất với dự án phim mới sau khi kết hôn

Dựa trên cuốn tiểu thuyết “I met Loh Kiwan” của Jo Hae Jin, “My name is Loh Kiwan” kể câu chuyện về cuộc gặp gỡ, chia tay và tình yêu giữa Loh Kiwan, người từ Bắc Triều Tiên đến nước Bỉ với hy vọng cuối cùng của mình, và Marie (Choi Sung Eun ), một người phụ nữ đã mất đi lý do để sống.

Song Joong Ki xác nhận tham gia bộ phim "My name is Loh Kiwan".

Song Joong Ki sẽ đóng vai Loh Kiwan, người đấu tranh để giành được tư cách tị nạn ở Bỉ, một vùng đất xa lạ mà anh đến mà không có tên. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên sau khi thông báo kết hôn với bạn gái người Anh.

Nam diễn viên "Vincenzo" viết: "Tôi muốn chia sẻ với các bạn lời hứa hạnh phúc và quý giá nhất đời tôi. Tôi đã hứa sẽ đồng hành cùng Katy Louise Saunders - người phụ nữ luôn bên cạnh và ủng hộ tôi, suốt quãng đời còn lại. Cô ấy nhân hậu, và luôn sống hết mình, là một người vô cùng tuyệt vời và tôi luôn trân trọng người con gái ấy. Nhờ Katy, tôi đã và đang trở thành một người tốt hơn". Ngôi sao "Reborn Rich" cũng cho biết thêm, cặp đôi luôn muốn cùng nhau tạo dựng một gia đình và cũng rất háo hức chờ đón một em bé sắp chào đời. Đám cưới của cặp đôi đã được lên kế hoạch nhưng chưa xác định thời gian cụ thể.

Choi Sung Eun sẽ đóng cặp cùng Song Joong Ki trong phim mới.

Góp mặt trong dự án mới cùng Song Joong Ki còn có Choi Sung Eun, người được biết đến với các vai diễn trong loạt phim "Start-up", "The sound of magic" và "Gentleman". Cô sẽ đảm nhận vai Marie, một tay súng chuyên nghiệp người Hàn Quốc mang quốc tịch Bỉ. Không giống như Loh Kiwan, người đến Bỉ với hy vọng sống sót, Marie đã mất đi lý do để sống, nhưng cô lại vô tình yêu Loh Kiwan sau lần gặp gỡ đầu tiên của họ.

Cùng với đó còn có tài tử Jo Han Chul, người đóng cùng Song Joong Ki trong "Reborn rich" sẽ đóng vai cha của Marie, Yoon Sung. Kim Sung Ryung cũng sẽ tham gia bộ phim với vai Ok Hee, người trở thành lý do quyết định khiến Loh Kiwan đến Bỉ. Nữ diễn viên Lee Il Hwa sẽ đóng vai mẹ của Marie. Phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên gồm Jung Joo, Lee Sang Hee, Seo Hyun Woo,..../.