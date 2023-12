Taylor Swift cổ vũ cho bạn trai Travis Kelce chơi bóng

Taylor Swift cổ vũ cho Travis Kelce tại trận đấu Chiefs

Sau nhiều tháng, nữ ca sĩ "Look What You Made Me Do" trở lại sân vận động Arrowhead để xem bạn trai Travis Kelce thi đấu với Buffalo Bills. Tại đây, Swift thoải mái diện một chiếc váy ngắn bằng da màu đen sang trọng với một chiếc áo len cỡ lớn màu đen phối đỏ.

Taylor Swift diện chiếc áo len của đội trưởng trong trận đấu ở Kansas City

Taylor Swift khá kín tiếng trong các mối quan hệ đời tư. Vì thế, không rõ nữ ca sĩ và bạn trai quen nhau từ bao giờ. Lần đầu tiên, người hâm mộ phát hiện Swift cổ vũ bạn trai tại một trận đấu của Chiefs vào ngày 24/9. Cô thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Time rằng họ thực sự đã bắt đầu hẹn hò từ rất lâu trước khi cô ấy xuất hiện trên khán đài.

Cô nói: "Tất cả mọi chuyện bắt đầu khi Travis giới thiệu tôi một cách rất đáng yêu trên podcast. Điều mà tôi nghĩ là thứ chết tiệt. Chúng tôi bắt đầu đi chơi ngay sau đó. Vì vậy, chúng tôi thực sự đã có một khoảng thời gian dài quen nhau mà không ai biết. Tôi rất biết ơn vì chúng tôi đã tìm hiểu nhau".

Nữ ca sĩ nhiệt tình cổ vũ bạn trai thi đấu

Swift cũng tiết lộ họ đã trở thành một cặp vào thời điểm cô đến cổ vũ thi đấu cho Travis từ lần đầu tiên. Kể từ khi công khai, cả hai đã thoải mái chia sẻ tình yêu dành cho nhau trên mạng xã hội và các buổi hẹn hò cùng nhau trên khắp thế giới.

Trước đó, Travis đã tới Argentina để ủng hộ Swift trong buổi hòa nhạc Eras Tour cuối cùng của cô vào năm 2023. Vào ngày 12/11, Swift đã thay đổi lời bài hát "Karma" để gợi ý về mối quan hệ của cô với Travis. Cô hát: “Karma là người trong Đội trưởng, đang về thẳng nhà với tôi.

Hiện, Swift đang tạm nghỉ vài tháng trước khi mang The Eras Tour đến Nhật Bản từ ngày 7 đến 10/2 năm tới.

Taylor Swift vừa chia tay bạn trai Joe Alwyn hồi đầu năm. Phía đối diện, Travis được đánh giá là người đào hoa. Tuy nhiên, anh chưa công khai bạn gái nào kể từ khi đường ai nấy đi với Kayla Nicole vào năm 2022.