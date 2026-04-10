Taylor Swift và Travis Kelce ấn định ngày cưới

Page Six dẫn một nguồn tin cho biết, đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce sẽ được tổ chức vào ngày 3/7/2026 tại New York (Mỹ). Hiện tại, địa điểm cụ thể tổ chức lễ cưới chưa được tiết lộ.

Thông tin này gây bất ngờ vì trước đó nhiều nguồn tin cho rằng cặp đôi dự định tổ chức lễ cưới tại Rhode Island - nơi nữ ca sĩ sở hữu một biệt thự rộng lớn gần một khách sạn. Tuy nhiên, vào tháng 11, một nguồn tin nói với Page Six rằng họ đang cân nhắc bỏ ý định đó để chuyển sang một địa điểm khác hoành tráng hơn, đủ sức chứa nhiều khách mời.

Taylor Swift tổ chức lễ cưới với Travis Kelce vào đầu tháng 7. Ảnh: Getty Images

Nhiều cặp đôi nổi tiếng cũng từng tổ chức đám cưới tại New York như Beyoncé và Jay-Z, Hailey Bieber và Justin Bieber, Mariah Carey và Tommy Mottola, Sarah Jessica Parker và Matthew Broderick, Catherine Zeta-Jones và Michael Douglas.

Taylor Swift có mối liên hệ sâu sắc với New York. Tại đây, giọng ca “Fortnight” sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Cô từng mua hai căn penthouse liền kề ở Tribeca vào năm 2014, sau đó kết hợp thành một căn duplex rộng. Sau đó, Taylor Swift mua thêm một căn nhà phố với diện tích khoảng 322 m2.

Năm 2016, Taylor Swift thuê một căn nhà trên phố Cornelia, sau đó đặt tên một bài hát trong album Lover (năm 2019) của cô là "Cornelia Street". Nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện tại thành phố này, ghé thăm các nhà hàng nổi tiếng cùng những người bạn trong giới giải trí.

Về phía Travis Kelce, anh cũng rất yêu thích New York. Anh từng chia sẻ điều anh thích nhất là hòa mình vào nhịp sống của thành phố, đi dạo trên các con phố, cảm nhận năng lượng và gặp gỡ những con người mới.

Taylor Swift và Travis Kelce. Ảnh: GC Images

Vào tháng 1/2026, Taylor Swift được cho là đã hoãn tổ chức lễ cưới để vị hôn phu tập trung phát triển sự nghiệp, trong bối cảnh Travis Kelce được cho là cân nhắc giải nghệ khỏi NFL. Thời điểm đó, Travis Kelce đang trải qua giai đoạn khó khăn khi đội Kansas City Chiefs có một mùa giải không được như kỳ vọng.

Tháng 8/2025, Taylor Swift và Travis Kelce thông báo đã đính hôn. Nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh trong lễ đính hôn với Travis Kelce cùng chú thích hóm hỉnh: “Cô giáo dạy tiếng Anh và thầy dạy thể dục của bạn sắp kết hôn".

Taylor Swift, sinh năm 1989, được mệnh danh là “công chúa nhạc đồng quê”. Cô ra mắt từ năm 2006 và nhanh chóng đạt nhiều thành tích. Gần 20 năm hoạt động, Taylor đã giành 14 giải Grammy, 30 giải VMAs và tổ chức hàng loạt tour diễn cháy vé. Theo Forbes, tài sản hiện tại của cô là khoảng 1,6 tỷ USD.

Travis Kelce, cũng sinh năm 1989, là ngôi sao bóng bầu dục Mỹ, hai lần vô địch Super Bowl cùng đội Kansas City Chiefs. Anh giữ nhiều kỷ lục cá nhân tại NFL và được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí tight end. Trước khi hẹn hò Taylor Swift, Kelce từng có mối tình kéo dài 5 năm với người mẫu Kayla Nicole.