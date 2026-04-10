中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Taylor Swift và Travis Kelce ấn định ngày cưới

Thứ Sáu, 15:02, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Taylor Swift và Travis Kelce sẽ tổ chức lễ cưới tại New York (Mỹ) vào ngày 3/7.

Page Six dẫn một nguồn tin cho biết, đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce sẽ được tổ chức vào ngày 3/7/2026 tại New York (Mỹ). Hiện tại, địa điểm cụ thể tổ chức lễ cưới chưa được tiết lộ.

Thông tin này gây bất ngờ vì trước đó nhiều nguồn tin cho rằng cặp đôi dự định tổ chức lễ cưới tại Rhode Island - nơi nữ ca sĩ sở hữu một biệt thự rộng lớn gần một khách sạn. Tuy nhiên, vào tháng 11, một nguồn tin nói với Page Six rằng họ đang cân nhắc bỏ ý định đó để chuyển sang một địa điểm khác hoành tráng hơn, đủ sức chứa nhiều khách mời.

Taylor Swift tổ chức lễ cưới với Travis Kelce vào đầu tháng 7. Ảnh: Getty Images

Nhiều cặp đôi nổi tiếng cũng từng tổ chức đám cưới tại New York như Beyoncé và Jay-Z, Hailey Bieber và Justin Bieber, Mariah Carey và Tommy Mottola, Sarah Jessica Parker và Matthew Broderick, Catherine Zeta-Jones và Michael Douglas.

Taylor Swift có mối liên hệ sâu sắc với New York. Tại đây, giọng ca “Fortnight” sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Cô từng mua hai căn penthouse liền kề ở Tribeca vào năm 2014, sau đó kết hợp thành một căn duplex rộng. Sau đó, Taylor Swift mua thêm một căn nhà phố với diện tích khoảng 322 m2.

Năm 2016, Taylor Swift thuê một căn nhà trên phố Cornelia, sau đó đặt tên một bài hát trong album Lover (năm 2019) của cô là "Cornelia Street". Nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện tại thành phố này, ghé thăm các nhà hàng nổi tiếng cùng những người bạn trong giới giải trí.

Về phía Travis Kelce, anh cũng rất yêu thích New York. Anh từng chia sẻ điều anh thích nhất là hòa mình vào nhịp sống của thành phố, đi dạo trên các con phố, cảm nhận năng lượng và gặp gỡ những con người mới.

Taylor Swift và Travis Kelce. Ảnh: GC Images

Vào tháng 1/2026, Taylor Swift được cho là đã hoãn tổ chức lễ cưới để vị hôn phu tập trung phát triển sự nghiệp, trong bối cảnh Travis Kelce được cho là cân nhắc giải nghệ khỏi NFL. Thời điểm đó, Travis Kelce đang trải qua giai đoạn khó khăn khi đội Kansas City Chiefs có một mùa giải không được như kỳ vọng. 

Tháng 8/2025, Taylor Swift và Travis Kelce thông báo đã đính hôn. Nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh trong lễ đính hôn với Travis Kelce cùng chú thích hóm hỉnh: “Cô giáo dạy tiếng Anh và thầy dạy thể dục của bạn sắp kết hôn".

Taylor Swift, sinh năm 1989, được mệnh danh là “công chúa nhạc đồng quê”. Cô ra mắt từ năm 2006 và nhanh chóng đạt nhiều thành tích. Gần 20 năm hoạt động, Taylor đã giành 14 giải Grammy, 30 giải VMAs và tổ chức hàng loạt tour diễn cháy vé. Theo Forbes, tài sản hiện tại của cô là khoảng 1,6 tỷ USD.

Travis Kelce, cũng sinh năm 1989, là ngôi sao bóng bầu dục Mỹ, hai lần vô địch Super Bowl cùng đội Kansas City Chiefs. Anh giữ nhiều kỷ lục cá nhân tại NFL và được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí tight end. Trước khi hẹn hò Taylor Swift, Kelce từng có mối tình kéo dài 5 năm với người mẫu Kayla Nicole.

Mai Trang/VOV.VN
Theo Page Six
Tag: Taylor Swift Travis Kelce ca sĩ cầu thủ bóng bầu dục ngày cưới lễ cưới đám cưới ngôi sao Fortnight new york
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt