Tom Cruise lộ ảnh "du hí" Tây Ban Nha cùng Ana de Armas

Nữ diễn viên người Cuba diện một chiếc váy midi màu trắng bên ngoài bộ bikini, trong khi ngôi sao "Nhiệm vụ bất khả thi" mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt, quần short xanh navy. Cả hai đều đội mũ phớt che nắng. Ana de Armas có lúc gác chân lên ghế khi ngồi đối diện Tom Cruise. Hai người được trông thấy trò chuyện thoải mái và thân mật.

Tom Cruise và Ana de Armas đi nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha. Ảnh: Hello!

Hai ngôi sao hạng A đã nhiều lần được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau, bắt đầu từ tháng 2/2025 khi họ đi ăn tối tại nhà hàng ở London. Tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa hai người xuất hiện khi họ được trông thấy đi cùng nhau trong nhiều dịp, không còn là những buổi gặp gỡ công việc.

Tom Cruise nhiều lần chở Ana de Armas đến London bằng trực thăng riêng. Vào tháng 5, nam tài tử đưa nữ diễn viên đi dự sinh nhật David Beckham. Anh cũng được trông thấy đi dạo trong công viên ở London cùng Ana de Armas vào sinh nhật 37 tuổi của cô.

Một nguồn tin chia sẻ với Page Six rằng, hồi tháng 6 rằng cả hai đã dùng bữa tối tại một phòng riêng ở câu lạc bộ sang trọng chỉ dành cho hội viên Annabel’s ở London “vài lần trong 2 tháng qua”.

“Ánh mắt Tom nhìn Ana de Armas rất đắm đuối. Cô ấy trông rất hạnh phúc bên nam diễn viên”, nguồn tin cho biết.

Tom Cruise và Ana de Armas được nhìn thấy đi cùng nhau ở Menorca. Ảnh: Hello!

Mặc dù cả hai đều giữ im lặng về chuyện hẹn hò, Ana de Armas nói rằng họ đang hợp tác trong nhiều dự án khi cô xuất hiện trên chương trình “Good Morning America” hồi tháng 5.

“Thật sự rất vui. Chúng tôi đang hợp tác trong rất nhiều dự án. Không chỉ một mà là một vài dự án với các nhà làm phim Doug Liman và Christopher McQuarrie, và cả Tom nữa. Tôi rất hào hứng”, nữ diễn viên bày tỏ.

Hai ngôi sao đang đóng chung trong bộ phim kinh dị sắp ra mắt của đạo diễn Doug Liman mang tên “Deeper”, kể về một phi hành gia gặp phải điều đáng sợ trong không gian.

Vợ cũ của Tom Cruise, Katie Holmes, gần đây gây xôn xao dư luận khi bất ngờ ấn "Yêu thích" một bài đăng trên Instagram của Daily Mail, nói về chuyện tình cảm của chồng cũ với de Ana de Armas.

Tom Cruise không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là một nhà sản xuất và doanh nhân thành đạt. Những bộ phim nổi tiếng của anh như "Top Gun", "Mission: Impossible", "Jerry Maguire” đã không chỉ giúp anh xây dựng đế chế điện ảnh, mà còn gia tăng giá trị tài sản cá nhân. Trong suốt sự nghiệp, anh đã tham gia vào nhiều bộ phim thành công, thu về hàng tỷ USD tại phòng vé. Nam tài tử đã ly hôn ba lần, có ba người con. Từ khi chia tay Katie Holmes vào năm 2012, anh không công khai chuyện hẹn hò.

Ana de Armas nổi tiếng với các bộ phim "Blade Runner 2049", "Knives Out", "Blonde" và phim về điệp viên 007 "No Time to Die"... Cô từng kết hôn với tài tử kiêm người mẫu Marc Clotet từ năm 2011 đến 2013. Sau này, nữ diễn viên chuyển tới Mỹ đóng phim Hollywood và có mối tình với tài tử Ben Affleck từ năm 2020 đến 2021.