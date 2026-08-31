Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân, showbiz Việt rộn ràng chúc mừng

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh bất ngờ công khai hình ảnh Khả Ngân đeo nhẫn kèm dòng chú thích ngắn gọn: “She said yes” (Cô ấy nói đồng ý). Động thái của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trước đó, cả hai gần như không để lộ dấu hiệu đang hẹn hò.

Trong bức ảnh được Nhan Phúc Vinh chia sẻ, Khả Ngân khoe chiếc nhẫn trên tay. Không viết thêm về chuyện tình cảm hay quá trình hẹn hò, nam diễn viên chỉ dùng ba từ “She said yes” để thông báo tin vui.

Nhan Phúc Vinh bất ngờ cầu hôn Khả Ngân

Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Nhã Phương, Trương Thị May, Mai Thu Huyền chúc phúc cho cặp đôi, trong khi diễn viên Hồng Ánh để lại bình luận: “Biết lâu rồi mà nay mới được chính chủ công bố nè. Chúc mừng hai bạn!”.

Sau bài đăng của Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ diễn viên viết: “Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân”.

Cô gửi lời đến Nhan Phúc Vinh: “Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn ‘món quà’ đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn”. Trong bài viết, Khả Ngân đặt biểu tượng bé gái bên cạnh hai chữ “món quà” nhưng không chia sẻ thêm chi tiết.

Nữ diễn viên cũng cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Cô cho biết dù bước sang một vai trò mới, bản thân vẫn tiếp tục công việc nghệ thuật và những dự án trong thời gian tới.

“Bước sang một vai trò mới, Ngân vẫn là Ngân, vẫn yêu công việc và sẽ tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới. Mong rằng Ngân vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người”, Khả Ngân chia sẻ.

Đồng thời, nữ diễn viên cho biết sẽ giữ những câu chuyện còn lại cho gia đình nhỏ và không thực hiện các cuộc phỏng vấn liên quan đến đời tư ở thời điểm hiện tại. Khả Ngân khép lại chia sẻ bằng lời cảm ơn: “Cảm ơn cuộc sống này đã cho Ngân được nhận rất nhiều yêu thương”.

Thông tin Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân gây bất ngờ bởi cả hai đều khá kín tiếng trong chuyện riêng tư. Trước khi công khai hình ảnh tối 31/8, Nhan Phúc Vinh chưa từng xác nhận chuyện hẹn hò với Khả Ngân.

Nam diễn viên sinh năm 1986 vốn nổi tiếng là người ít chia sẻ đời tư. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh chưa từng công khai hẹn hò với bất kỳ ai và từng cho biết mình rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nhan Phúc Vinh cũng có nguyên tắc giữ khoảng cách với các bạn diễn nữ sau khi phim đóng máy nhằm hạn chế những tin đồn “phim giả tình thật”.

Khả Ngân cũng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý bởi chuyện tình cảm nhưng hiếm khi công khai một mối quan hệ. Trước đây, nữ diễn viên được khán giả tích cực “đẩy thuyền” với Thanh Sơn sau khi cả hai hợp tác trong 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình.

Nhan Phúc Vinh chưa từng công khai người yêu

Đến cuối năm 2024, mối quan hệ của Khả Ngân và Thanh Sơn tiếp tục gây bàn tán khi hai người hủy kết bạn, hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội. Sau đó, Khả Ngân cho biết cả hai chỉ là đồng nghiệp, thậm chí “không phải là bạn bè”.

Cũng trong năm 2024, Khả Ngân từng gây chú ý khi đăng hình ảnh tình cảm bên một người đàn ông giấu mặt. Trước những đồn đoán về việc có bạn trai mới, nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận ngay dưới phần bình luận. Trước đó, cô từng vướng tin đồn tình cảm với Andree và một số đồng nghiệp như Isaac, Jun Phạm, Harry Lu nhưng đều phủ nhận, cho biết đó là những mối quan hệ anh em hoặc đồng nghiệp thân thiết.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân từng xuất hiện chung tại một sự kiện chạy bộ vào năm 2024. Cả hai có chung niềm yêu thích thể thao và từng chụp ảnh khoe huy chương sau khi hoàn thành giải chạy. Thời điểm đó, khoảnh khắc hai diễn viên hội ngộ chủ yếu nhận được sự chú ý bởi cả hai đều là những gương mặt quen thuộc của phim truyền hình VTV và cùng có sở thích chạy bộ.

Nhan Phúc Vinh có thời gian gắn bó với chạy bộ lâu năm, thường xuyên góp mặt ở nhiều giải chạy. Anh từng hoàn thành những cự ly dài, trong đó có giải chạy địa hình 70 km tại Mộc Châu. Khả Ngân cũng dành nhiều thời gian cho thể thao, thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện và tham gia các giải chạy.

Khả Ngân cũng kín tiếng trong chuyện tình cảm

Tháng 4/2026, Nhan Phúc Vinh cũng xuất hiện tại đám tang bà ngoại Khả Ngân để chia buồn cùng nữ diễn viên và gia đình. Tuy nhiên, cả hai vẫn không có bất kỳ chia sẻ công khai nào về mối quan hệ tình cảm.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, quê Cần Thơ. Anh từng tốt nghiệp ngành Giáo dục Thể chất tại Đại học Cần Thơ trước khi theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Nam diễn viên bắt đầu được biết đến từ lĩnh vực người mẫu, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và góp mặt trong nhiều phim như Ngày ấy mình đã yêu, Tình yêu và tham vọng, Anh có phải đàn ông không?, Đừng làm mẹ cáu, Giấc mơ của mẹ.

Trong khi đó, Khả Ngân sinh năm 1997 tại TP.HCM, được công chúng biết đến từ thời điểm còn là “hot girl boxing”. Sau nhiều năm hoạt động, cô ghi dấu ấn qua các phim Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt, 100 ngày bên em, 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình. Vai Tuệ Nhi trong 11 tháng 5 ngày từng giúp cô giành giải Cánh Diều Vàng dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình.