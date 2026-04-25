Nhìn lại Brad Pitt thời “Fight Club”: Một biểu tượng nổi loạn không thể thay thế

Thứ Bảy, 06:00, 25/04/2026
VOV.VN - Gần 30 năm sau “Fight Club”, hình ảnh Brad Pitt trong vai Tyler Durden vẫn là một chuẩn mực khó thay thế của Hollywood. Không chỉ là đỉnh cao nhan sắc, đó còn là khoảnh khắc điện ảnh định hình một kiểu nam tính mới: Lãng tử, ngang tàng, cuốn hút và đầy nguy hiểm.

Năm 1999, bộ phim “Fight Club” xuất hiện như một cú nổ ngầm của điện ảnh Mỹ. Câu chuyện về một người đàn ông vô danh chán chường với đời sống tiêu dùng, rồi gặp Tyler Durden - phiên bản nổi loạn của chính mình đã nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ một bộ phim, để trở thành hiện tượng văn hóa. Ở trung tâm của hiện tượng đó là Brad Pitt (Tyler Durden) khi ấy đang ở đỉnh cao nhan sắc và phong độ diễn xuất.

Gần 30 năm nhìn lại, hình ảnh Brad Pitt trong “Fight Club” vẫn mang cảm giác “đang diễn ra”, không hề cũ đi, không hề lỗi thời.

nhin lai brad pitt thoi fight club mot bieu tuong noi loan khong the thay the hinh anh 1
Brad Pitt trong tạo hình Tyler Durden trở thành biểu tượng nổi loạn của Hollywood cuối thập niên 1990.

Thời điểm một ngôi sao “lột xác”

Trước “Fight Club”, Brad Pitt đã là gương mặt quen thuộc của Hollywood với vẻ ngoài điển trai, lãng tử. Nhưng chính vai Tyler Durden mới là bước ngoặt: Từ một “ngôi sao đẹp trai”, anh trở thành một biểu tượng điện ảnh có cá tính.

nhin lai brad pitt thoi fight club mot bieu tuong noi loan khong the thay the hinh anh 2
Hình thể săn gọn, sắc nét của Brad Pitt trở thành chuẩn nam tính mới của Hollywood thời kỳ này.

Dưới bàn tay đạo diễn David Fincher, Pitt bước vào vai diễn với một lựa chọn rất khác: Không phô trương, không “làm màu” theo kiểu truyền thống. Anh diễn bằng tiết chế, ánh nhìn sắc, giọng nói chậm, nụ cười nửa miệng. Một kiểu diễn khiến nhân vật vừa gần gũi, vừa khó nắm bắt.

Điều khiến Tyler Durden trở nên bất tử không chỉ nằm ở kịch bản, mà ở cách Brad Pitt “hiện thân” cho nhân vật. Ở cuối thập niên 1990, khi Hollywood vẫn tôn vinh những thân hình đồ sộ kiểu Arnold Schwarzenegger hay Sylvester Stallone, Pitt xuất hiện với một cơ thể hoàn toàn khác: Thể hình gọn, khô, gần như không mỡ thừa, cơ bắp không lớn nhưng sắc nét và mang một vẻ đẹp “có kiểm soát”, không phô trương.

Cùng với đó là phong cách thời trang khó trộn lẫn: Áo khoác da đỏ, sơ mi họa tiết, kính râm, quần jeans bạc màu. Tưởng như ngẫu hứng, nhưng lại tạo nên một chuẩn mực thẩm mỹ mới – thứ mà đến nay vẫn được nhắc lại trên các sàn diễn và street style.

nhin lai brad pitt thoi fight club mot bieu tuong noi loan khong the thay the hinh anh 3
Tyler Durden với phong cách thời trang nổi loạn với áo da đỏ, kính râm và thần thái tự do.
nhin lai brad pitt thoi fight club mot bieu tuong noi loan khong the thay the hinh anh 4
Tyler Durden mang biểu tượng thời trang đường phố với phong cách “bất cần có chủ ý”.

Khí chất của một kẻ dẫn dắt

Nhìn lại, điều khiến Brad Pitt ở thời kỳ này trở nên đặc biệt không chỉ là ngoại hình, mà là khí chất. Tyler Durden không cần nói nhiều để thuyết phục. Anh ta đứng đó, và không gian thay đổi. Brad Pitt xây dựng nhân vật bằng những chi tiết nhỏ, từ ánh mắt nhìn thẳng, không né tránh, nhịp nói chậm, như thể luôn nắm quyền kiểm soát và cách di chuyển nhẹ nhưng dứt khoát. Đó là kiểu hiện diện khiến người khác bị hút vào, dù chưa chắc đồng ý.

nhin lai brad pitt thoi fight club mot bieu tuong noi loan khong the thay the hinh anh 5
Một khoảnh khắc Brad Pitt thể hiện khí chất bất cần, ngang tàng trong “Fight Club”.

Ở thời đỉnh cao, Brad Pitt không chỉ đẹp theo chuẩn Hollywood, mà còn đẹp theo một cách “lệch chuẩn”. Tyler Durden là một kẻ bất cần, không quan tâm tài sản, không sợ đau đớn và không tin vào các giá trị xã hội. Nhưng chính sự bất cần ấy, khi được thể hiện qua một ngoại hình hoàn hảo và diễn xuất kiểm soát, lại trở thành thứ hấp dẫn. Nó tạo ra một nghịch lý, càng nguy hiểm, càng cuốn hút.

nhin lai brad pitt thoi fight club mot bieu tuong noi loan khong the thay the hinh anh 6
Hình ảnh Tyler Durden vừa lãng tử, vừa nguy hiểm và đầy cuốn hút.
nhin lai brad pitt thoi fight club mot bieu tuong noi loan khong the thay the hinh anh 7
Brad Pitt trong các cảnh đối thoại mang tính thách thức và châm biếm xã hội.

Một biểu tượng không bị đóng khung bởi thời gian

Gần 30 năm sau, khi nhìn lại Brad Pitt trong “Fight Club”, khán giả không chỉ nhớ về một vai diễn hay, mà là một khoảnh khắc mà điện ảnh Hollywood dám thử nghiệm và tạo ra hình mẫu mới.

Tyler Durden không phải anh hùng, cũng không phải phản diện theo nghĩa truyền thống. Anh là một ảo ảnh – đại diện cho khát khao tự do bị dồn nén. Và Brad Pitt, ở thời điểm đó, đã cho ảo ảnh ấy một hình hài hoàn hảo.

nhin lai brad pitt thoi fight club mot bieu tuong noi loan khong the thay the hinh anh 8
Ánh nhìn lạnh và nụ cười nửa miệng trở thành dấu ấn đặc trưng của Brad Pitt trong vai Tyler Durden.

Trong dòng chảy của Hollywood, có những vai diễn gắn với một thời kỳ. Nhưng cũng có những vai diễn vượt khỏi thời gian. Brad Pitt của “Fight Club” thuộc về vế sau. Đó không chỉ là đỉnh cao nhan sắc, mà là đỉnh cao của việc biến hình thể, phong cách và diễn xuất thành một biểu tượng văn hóa. Và có lẽ vì thế, sau gần ba thập kỷ, hình ảnh ấy vẫn chưa từng rời khỏi trí nhớ của điện ảnh thế giới.

2046.jpg

Lương Triều Vỹ - Nghệ sĩ của những khoảng lặng

VOV.VN - Trong thế giới điện ảnh ồn ào, Lương Triều Vỹ chọn cách kể chuyện bằng im lặng. Ở anh, mỗi ánh nhìn là một đối thoại, mỗi hơi thở là lời tự sự. Không cần phô diễn, anh chạm đến trái tim khán giả bằng những khoảng lặng biết nói.

 

Monica Bellucci trong bộ phim “Malèna”: 25 năm nhìn lại một vẻ đẹp bất tử

Trương Mạn Ngọc – Linh hồn lặng lẽ của “Tâm trạng khi yêu”

Nhìn lại vẻ đẹp thuần khiết trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh của Chương Tử Di

“One Battle After Another” - thử thách chương mới sự nghiệp của Leonardo DiCaprio

Jacob Elordi trong "Đồi gió hú": Hiện tượng không chỉ đến từ ngoại hình

