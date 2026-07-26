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NSND Lan Hương, Huyền Sâm tìm kiếm tài năng MC nhí toàn quốc 2026

Chủ Nhật, 11:22, 26/07/2026
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VOV.VN - NSND Lan Hương, diễn viên Huyền Sâm cùng nhiều nghệ sĩ, MC sẽ đồng hành với Vòng Tuyển chọn cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí Toàn quốc 2026, diễn ra ngày 26/7 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Sáng 26/7, Vòng tuyển chọn cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí Toàn quốc 2026 diễn ra tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Sau quá trình sơ tuyển, 500 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã được lựa chọn để bước tiếp vào vòng tuyển chọn. Theo Ban Tổ chức, đây là những gương mặt sẽ tiếp tục thể hiện khả năng dẫn chương trình, kỹ năng giao tiếp, tư duy ngôn ngữ và bản lĩnh sân khấu nhằm tìm kiếm những thí sinh nổi bật cho các vòng thi tiếp theo.

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NSND Lan Hương, MC Thanh Mai cùng các thành viên Ban Giám khảo đồng hành với Vòng Tuyển chọn cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí Toàn quốc 2026

Đồng hành cùng cuộc thi năm nay là NSND Lan Hương, MC - Thanh Mai, MC - diễn viên Minh Hương, diễn viên Huyền Sâm, Trúc Mai, MC Duy Anh, MC Thùy Dương, ca sĩ Việt Tú, Hoa hậu Dương Trà Giang cùng các nhà báo Vũ Thanh Hường (VTV), Ngô Bá Lục, Hạnh An An, Bùi Việt Cường, đạo diễn Thu Hoài.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi được tổ chức với mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng và phát triển các tài năng dẫn chương trình nhí trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh việc tìm kiếm những gương mặt có năng khiếu, chương trình còn tạo môi trường để các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, khả năng trình bày trước công chúng cũng như sự tự tin khi đứng trên sân khấu.

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MC Thanh Mai chia sẻ về hành trình 13 mùa của cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí Toàn quốc

Sau 13 mùa tổ chức, cuộc thi đã trở thành sân chơi để nhiều học sinh trên cả nước được học hỏi, trải nghiệm và phát huy năng khiếu trong lĩnh vực dẫn chương trình.

Chia sẻ trước vòng tuyển chọn, MC Thanh Mai, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết điều cuộc thi hướng đến không đơn thuần là tìm kiếm những MC nhí giỏi nhất, mà mong muốn mỗi em nhỏ đều có cơ hội cất lên tiếng nói của mình.

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Diễn viên Huyền Sâm (trái) và diễn viên Trúc Mai

Theo MC Thanh Mai, màu xanh chủ đạo của cuộc thi tượng trưng cho hy vọng khi chứng kiến một em bé rụt rè dần trở nên tự tin; là màu xanh của yêu thương khi gia đình đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành; đồng thời là màu xanh của niềm tin khi các thầy cô lặng lẽ bồi đắp kỹ năng, nhân cách và bản lĩnh cho thế hệ trẻ.

"13 năm không chạy theo sự hào nhoáng. Mỗi mùa thi khép lại, điều còn ở lại không chỉ là những chiếc cúp hay danh hiệu, mà là ánh mắt tự tin hơn của một đứa trẻ, là niềm hạnh phúc của cha mẹ, là sự trưởng thành của những thế hệ MC nhí đã lớn lên từ chính sân chơi này", MC Thanh Mai chia sẻ.

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500 thí sinh xuất sắc từ nhiều tỉnh, thành tham gia Vòng Tuyển chọn cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí Toàn quốc 2026

MC Thanh Mai cho biết hành trình 13 mùa được xây dựng bằng sự chân thành và tâm huyết, với mong muốn tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin, chắp cánh cho những tiếng nói trẻ thơ Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, Vòng Tuyển chọn cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí Toàn quốc 2026 sẽ mở đầu hành trình tìm kiếm những gương mặt MC nhí triển vọng của mùa giải năm nay, đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị giáo dục tích cực và khuyến khích học sinh phát triển toàn diện.

Hà Phương/VOV.VN
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