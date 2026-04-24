中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phan Đinh Tùng vắng mặt tại Gai Home Concert, lý do phía sau gây chú ý

Thứ Sáu, 17:02, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ca sĩ Phan Đinh Tùng vừa chính thức chia sẻ quyết định không tham gia biểu diễn tại Gai Home Concert diễn ra ngày 26/4 tại Hưng Yên. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Trong tâm thư gửi người hâm mộ (thân mật gọi là Gai con), nam ca sĩ bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể trực tiếp đứng trên sân khấu để gặp gỡ và biểu diễn cho những khán giả đã luôn đồng hành cùng mình. Anh thừa nhận đây là một trong những quyết định khó khăn nhất, bởi tình yêu dành cho sân khấu và khán giả luôn là động lực lớn trong suốt hành trình nghệ thuật.

Theo chia sẻ, từ ngày 1/1/2026, Phan Đinh Tùng chính thức không nhận bất kỳ công việc nào vào ngày Chủ nhật. Với anh, đây không chỉ là ngày nghỉ mà còn là khoảng thời gian để trở về với đức tin, gia đình và chính bản thân mình. Sau nhiều năm hoạt động với lịch trình dày đặc, nam ca sĩ nhận ra bản thân đã nhiều lần bỏ lỡ những giá trị tinh thần quan trọng, điều khiến anh trăn trở và đi đến quyết định thay đổi.

Phan Đinh Tùng không tham gia biểu diễn tại Gai Home Concert diễn ra ngày 26/4

Trong bối cảnh cuối tuần luôn là thời điểm “vàng” của các show diễn, việc từ chối lịch làm việc vào Chủ nhật đồng nghĩa với việc ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập và cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, Phan Đinh Tùng cho biết đây là lựa chọn nhất quán, không phải quyết định mang tính bốc đồng. Anh mong muốn cân bằng lại cuộc sống, dành thời gian cho gia đình, con cái, chăm sóc sức khỏe và tham gia các hoạt động cá nhân sau quãng thời gian dài làm việc liên tục.

Việc không góp mặt tại Gai Home Concert vì thế được xem là bước đi phù hợp với nguyên tắc mà nam ca sĩ đã đặt ra cho bản thân. Dù không biểu diễn, anh vẫn dự định có mặt tại sự kiện với tư cách khán giả để ủng hộ chương trình và hòa mình vào không khí âm nhạc cùng người hâm mộ.

Sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối nhưng đồng thời cũng thể hiện sự ủng hộ đối với lựa chọn của Phan Đinh Tùng. Không ít ý kiến cho rằng việc đặt đức tin và gia đình lên hàng đầu là một quyết định đáng tôn trọng, cho thấy sự rõ ràng trong quan điểm sống cũng như bản lĩnh cá nhân của một nghệ sĩ.

Phan Đinh Tùng chính thức không nhận bất kỳ công việc nào vào ngày Chủ nhật để dành khoảng thời gian để trở về với đức tin, gia đình và chính bản thân mình.

Những năm gần đây, Phan Đinh Tùng ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực trong hoạt động nghệ thuật. Sau hiệu ứng từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, nam ca sĩ liên tục xuất hiện trong các dự án âm nhạc và chương trình truyền hình được khán giả đón nhận. Anh cho thấy sự linh hoạt khi làm mới những ca khúc quen thuộc, đồng thời tiếp cận các xu hướng âm nhạc hiện đại để mở rộng tệp người nghe, đặc biệt là khán giả trẻ.

Từ đầu năm 2026, Phan Đinh Tùng hoạt động sôi nổi với nhiều sản phẩm như MV “Happy New Year” kết hợp cùng rapper GDucky, ca khúc Valentine “Thành đôi”, hay màn kết hợp với Phương Thanh trong MV “Có lẽ nào”. Việc liên tục ra mắt sản phẩm mới và xuất hiện trên nhiều nền tảng giúp anh duy trì sức hút ổn định, đồng thời củng cố sự kết nối với khán giả qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh sự nghiệp, hình ảnh một người đàn ông của gia đình cũng là điểm cộng giúp Phan Đinh Tùng ghi dấu trong mắt công chúng. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, dành thời gian cho các con và ưu tiên cuộc sống cá nhân. Quyết định không làm việc vào Chủ nhật, vì thế, không chỉ là lựa chọn mang tính cá nhân mà còn phản ánh rõ nét định hướng sống mà nam ca sĩ đang theo đuổi.

Phan Đinh Tùng ra mắt MV chào năm mới, gửi lời chúc bình an đầu năm

VOV.VN - Sau hành trình âm nhạc với 7 MV, Phan Đinh Tùng ra mắt MV “Happy New Year”, khép lại chuỗi “Đinh Music – New Visual New Me”. Ca khúc do nam ca sĩ sáng tác, mang thông điệp sống tích cực, kết nối tinh thần Á Đông và âm nhạc hiện đại, lan tỏa năng lượng bình an, hướng đến cộng đồng trong thời khắc năm mới.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Gai Home Concert không làm việc Chủ nhật bỏ show cuối tuần đời sống đức tin cân bằng cuộc sống nghệ sĩ và gia đình hoạt động âm nhạc 2026 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Happy New Year GDucky Thành đôi Có lẽ nào Phương Thanh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Phan Đinh Tùng làm mới ca khúc sinh nhật “quốc dân”, fan tò mò
Phan Đinh Tùng làm mới ca khúc sinh nhật "quốc dân", fan tò mò

VOV.VN - Sau chuỗi hoạt động kỷ niệm tuổi 50 trong tháng 12/2025, ca sĩ Phan Đinh Tùng gây chú ý khi công bố kế hoạch làm mới (remake) “Khúc hát mừng sinh nhật” – ca khúc được xem là “quốc dân” vì xuất hiện dày đặc trong các buổi tiệc sinh nhật suốt nhiều năm qua. 

Phan Đinh Tùng làm mới ca khúc sinh nhật “quốc dân”, fan tò mò

Phan Đinh Tùng làm mới ca khúc sinh nhật “quốc dân”, fan tò mò

VOV.VN - Sau chuỗi hoạt động kỷ niệm tuổi 50 trong tháng 12/2025, ca sĩ Phan Đinh Tùng gây chú ý khi công bố kế hoạch làm mới (remake) “Khúc hát mừng sinh nhật” – ca khúc được xem là “quốc dân” vì xuất hiện dày đặc trong các buổi tiệc sinh nhật suốt nhiều năm qua. 

NSND Tự Long được Phan Đinh Tùng "trả cát-xê" bằng kim cương

VOV.VN - NSND Tự Long bất ngờ với món quà đặc biệt mà Phan Đinh Tùng dành cho mình. Đó là một chiếc nhẫn kim cương. Phan Đinh Tùng giải thích món quà như một kỷ niệm để anh em lưu giữ tình cảm lâu dài.

NSND Tự Long được Phan Đinh Tùng "trả cát-xê" bằng kim cương

NSND Tự Long được Phan Đinh Tùng "trả cát-xê" bằng kim cương

VOV.VN - NSND Tự Long bất ngờ với món quà đặc biệt mà Phan Đinh Tùng dành cho mình. Đó là một chiếc nhẫn kim cương. Phan Đinh Tùng giải thích món quà như một kỷ niệm để anh em lưu giữ tình cảm lâu dài.

Phan Đinh Tùng trải lòng về hành trình 26 năm ca hát mang "họ mẹ"

VOV.VN - Kỷ niệm sinh nhật tuổi 50, Phan Đinh Tùng thực hiện Đinh Show tại Hà Nội như một cột mốc nhìn lại hành trình 26 năm ca hát. Nam ca sĩ lần đầu trải lòng về chữ “Đinh” – họ mẹ và cũng là dấu ấn nghệ thuật gắn bó suốt sự nghiệp – qua những chia sẻ xúc động gửi đến khán giả.

Phan Đinh Tùng trải lòng về hành trình 26 năm ca hát mang “họ mẹ”

Phan Đinh Tùng trải lòng về hành trình 26 năm ca hát mang “họ mẹ”

VOV.VN - Kỷ niệm sinh nhật tuổi 50, Phan Đinh Tùng thực hiện Đinh Show tại Hà Nội như một cột mốc nhìn lại hành trình 26 năm ca hát. Nam ca sĩ lần đầu trải lòng về chữ “Đinh” – họ mẹ và cũng là dấu ấn nghệ thuật gắn bó suốt sự nghiệp – qua những chia sẻ xúc động gửi đến khán giả.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt