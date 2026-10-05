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Phan Minh Huyền vào vai xấu, khổ nhất sự nghiệp: Mặt có vết bớt, bị chồng bạo hành

Thứ Hai, 16:14, 05/10/2026
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VOV.VN - Rời hình ảnh những phụ nữ thành đạt, sang trọng quen thuộc trên màn ảnh, Phan Minh Huyền có màn thay đổi đáng kể trong “Căn nhà không mái che”. Nữ diễn viên vào vai Hạnh - người phụ nữ lam lũ, bán rau, hái chè, nuôi lợn gà để kiếm sống, một mình chăm hai con sau cuộc hôn nhân nhiều tổn thương.

“Căn nhà không mái che” lấy bối cảnh vùng trung du Bắc Bộ vào những năm 2010, xoay quanh cuộc sống của những người lao động bình dị, ngày ngày đối diện với cơm áo, nợ nần và những lo toan gia đình.

Trong phim, Phan Minh Huyền đảm nhận vai Hạnh, người phụ nữ chăm chỉ, hiền lành, tự trọng nhưng chịu nhiều thiệt thòi. Hạnh bán rau ngoài chợ, thu hái chè, nuôi lợn gà để trang trải cuộc sống và luôn đặt hai con Thơ, Khang lên trên hạnh phúc của bản thân.

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Phan Minh Huyền đóng mẹ của Ceri Thu Hà và Minh Xíu.

Cuộc hôn nhân của Hạnh cũng để lại nhiều tổn thương khi người chồng do Doãn Quốc Đam đảm nhận là người bạo lực, cờ bạc. Dù vậy, Khang - con trai Hạnh - vẫn yêu và mong chờ bố. Đây cũng là một trong những mâu thuẫn tình cảm được đặt ra trong câu chuyện gia đình của bộ phim.

Vai Hạnh đánh dấu sự thay đổi khá lớn về hình ảnh của Phan Minh Huyền. Nữ diễn viên cho biết cô từng đắn đo khi được mời bởi trước đây chưa thử sức với dạng nhân vật phụ nữ nông thôn.

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Nhân vật Hạnh mưu sinh bằng việc bán rau, hái chè, nuôi lợn gà để trang trải cuộc sống.
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Dàn diễn viên phim "Căn nhà không mái che".

“Khi nhận được lời mời vào một vai diễn ở nông thôn, tôi cũng khá đắn đo vì trước đây chưa bao giờ thử sức với dạng vai như vậy. Đạo diễn cũng nói trước rằng vai này sẽ rất vất vả. Nhưng khi nhận 15 tập kịch bản đầu tiên, tôi đọc một lèo hết luôn vì câu chuyện rất hấp dẫn, càng đọc càng bị cuốn vào. Sáng hôm sau, tôi trả lời đạo diễn rằng mình nhận vai. Với tôi, đây thực sự là một thử thách rất lớn”, Phan Minh Huyền chia sẻ.

Trước đây thường gắn với những nhân vật có tạo hình sang trọng, hiện đại, lần này nữ diễn viên phải tìm cách tạo ra sự mộc mạc của một phụ nữ lao động. Cô thậm chí học thêm về diễn xuất trước khi bước vào phim.

“Trước đây, khán giả thường thấy tôi trong những tạo hình sang chảnh, giàu có, quyền lực và có khí chất. Vì thế, nhiều người cũng không tin tôi có thể làm ra được chất của nhân vật lần này. Trước khi vào vai, tôi đã học thêm về diễn xuất để tìm cách thể hiện được sự mộc mạc của nhân vật. Bản thân nhân vật cũng có rất nhiều màu sắc để tôi khám phá”, cô nói.

Đáng chú ý, ê-kíp còn tạo một vết bớt trên gương mặt Hạnh để nhân vật khác biệt hơn với hình ảnh quen thuộc của Phan Minh Huyền.

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Ê-kíp tạo thêm vết bớt trên gương mặt Phan Minh Huyền để tạo sự khác biệt cho nhân vật.
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Duy Hưng vào vai Toàn - người đàn ông góa vợ, làm nghề lái xe và một mình nuôi hai con.

“Ban đầu, khi tạo hình, mọi người vẫn nhận xét tôi trông xinh quá, chưa thực sự hợp với nhân vật, nhìn vẫn ra Huyền Lizzie. Sau một quá trình trao đổi, ê-kíp quyết định tạo thêm vết bớt trên gương mặt. Chi tiết này mang đến cho tôi nhiều cảm xúc và tôi nghĩ khán giả sẽ thấy được sự khác biệt. Vết bớt sẽ theo nhân vật từ đầu đến cuối phim. Tôi nghĩ nhân vật đẹp ở tính cách, ở cảm xúc nên vết bớt ấy không làm cô ấy xấu đi”, nữ diễn viên chia sẻ.

Sau những biến cố, Hạnh gặp Toàn do Duy Hưng thủ vai. Toàn là người đàn ông góa vợ, làm nghề lái xe và một mình nuôi hai con Triết, Mai. Một cơ duyên đưa hai gia đình xa lạ đến gần nhau. Tuy nhiên, việc những người từng đổ vỡ muốn xây dựng một gia đình mới không dễ dàng khi phía sau họ còn có những đứa trẻ với tâm lý, tình cảm khác nhau.

Đây cũng là lần đầu Phan Minh Huyền và Duy Hưng đóng cặp. Nữ diễn viên cho biết cô từng mong muốn được hợp tác với đồng nghiệp.

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“Tôi từng rất mong muốn được đóng phim cùng Duy Hưng và cuối cùng đã ‘manifest’ thành công. Khi biết mình sẽ đóng cùng anh Hưng, tôi rất sung sướng. Tôi thích nét diễn của anh ấy vì rất đời, rất tự nhiên. Điều đó cũng tạo cho tôi áp lực, bởi cách diễn của Duy Hưng rất đời, buộc tôi phải tìm được sự tự nhiên và chân thật khi diễn cùng anh”, Phan Minh Huyền nói.

Bên cạnh câu chuyện của Hạnh và Toàn, phim dành nhiều dung lượng cho bốn đứa trẻ của hai gia đình. Thu Hà đảm nhận vai Thơ, con gái lớn của Hạnh. Ở tuổi 16, Thơ đã sớm biết chắt chiu, xoay xở để san sẻ gánh nặng với mẹ. Cô bé học giỏi, thông minh nhưng cũng có thể trở nên quyết liệt khi cần bảo vệ người thân. Minh Xíu vào vai Khang, cậu em ham ăn, lạc quan, sống tình cảm và đặc biệt tự hào về chị gái.

Ở phía gia đình Toàn, Phú Quý vào vai Triết - cậu con trai thông minh, nhạy cảm nhưng luôn lo bố có tình cảm mới sẽ quên người mẹ đã mất. Khánh An đảm nhận vai Mai, cô con gái điệu đà, cá tính, quen được chiều và thường xuyên chành chọe với Khang.

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Dàn diễn viên nhí trong phim.

Từ chỗ hậm hực, soi xét nhau khi buộc phải bước vào một gia đình mới, Thơ, Khang, Triết và Mai dần thay đổi, gắn bó và bảo vệ nhau. Qua tuyến nhân vật này, bộ phim khai thác tâm lý của những đứa trẻ khi bố mẹ quyết định “đi bước nữa”, bên cạnh câu chuyện tình cảm của những người trưởng thành.

Phim còn có tuyến thanh xuân của Thơ, Sơn và Hùng. Nam Việt vào vai Hùng, một cậu ấm được nuông chiều, có phần kiêu ngạo nhưng bản chất tình cảm; trong khi Sơn Tùng đảm nhận Sơn, người bạn hàng xóm thân thiết với Thơ từ nhỏ. Ba nhân vật tạo thành nhóm “ba bạn cùng tiến”, từ những khác biệt ban đầu dần trở thành những người bạn đồng hành.

“Căn nhà không mái che” do đạo diễn Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương thực hiện. Bên cạnh câu chuyện gia đình, phim tái hiện không gian trung du phía Bắc với đồi chè, chợ quê, nhà ba gian, bếp củi, đống rơm, những món ăn truyền thống và trò chơi dân gian, qua đó đặt câu chuyện của các nhân vật trong đời sống nông thôn những năm 2010.

“Căn nhà không mái che” chính thức lên sóng trên VTV3 từ 20h ngày 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3 trong tháng 10/2026.

Hà Phương/VOV.VN
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