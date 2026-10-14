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Phim có Lee Min Ho bị tố xuyên tạc lịch sử, cảnh sát vào cuộc

Thứ Tư, 15:39, 14/10/2026
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VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra những người tham gia sản xuất bộ phim “Kẻ ám sát” (The Assassin(s)) sau khi tác phẩm bị cáo buộc phỉ báng, xuyên tạc lịch sử liên quan đến vụ ám sát cựu Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo.

Sở Cảnh sát Jongno, Seoul đã triệu tập ông Lee Jong Bae, cựu thành viên Hội đồng Thành phố Seoul, để thẩm vấn với tư cách người khiếu kiện trong vụ án hình sự liên quan đến ê-kíp sản xuất phim.

Trước đó, ngày 29/9, ông Lee Jong Bae đệ đơn kiện hình sự đối với bốn cá nhân tham gia bộ phim với cáo buộc phỉ báng thông qua việc phát tán thông tin sai sự thật. Những người được nêu tên gồm Kim Won Guk - Giám đốc điều hành Hive Media Corp, đồng thời là nhà sản xuất phim; đạo diễn Hur Jin Ho cùng hai biên kịch Kwon Ki Joon và Lee Ji Min.

Tranh cãi xuất phát từ cách “Kẻ ám sát” tái hiện vụ ám sát cựu Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo.

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Theo ông Lee Jong Bae, bộ phim đưa ra những tình tiết có thể khiến khán giả đặt nghi vấn về khả năng tồn tại một thế lực khác đứng sau vụ việc, thậm chí liên hệ tới cựu Tổng thống Park Chung Hee, trong khi chưa có cơ sở thực tế được xác lập cho cách diễn giải này.

Trước khi trình diện cảnh sát, ông Lee Jong Bae tổ chức họp báo bên ngoài Sở Cảnh sát Jongno để giải thích lý do khiếu nại. Ông cho rằng vụ ám sát Yuk Young Soo đã được xác định là hành vi do Mun Se Gwang gây ra, trong khi cách bộ phim xây dựng câu chuyện có thể khiến người xem nghi ngờ về một “kẻ chủ mưu” khác đứng phía sau.

“Câu hỏi cơ bản là liệu xã hội có nên cho phép một bộ phim như thế này tồn tại hay không”, ông Lee Jong Bae nói. Cựu thành viên Hội đồng Thành phố Seoul cũng cho rằng cách tái hiện sự kiện trong phim ảnh hưởng đến danh dự của cựu Đệ nhất phu nhân quá cố.

“Kẻ ám sát” ra mắt tại Hàn Quốc ngày 23/9 và nhanh chóng gây tranh luận bởi cách diễn giải vụ ám sát trong lịch sử. Một số ý kiến chỉ trích phim vì cho rằng tác phẩm ám chỉ khả năng có những cá nhân khác ngoài Mun Se Gwang tham gia vụ việc, đồng thời đặt ra nghi vấn về sự liên quan của chính quyền thời điểm đó.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Park Hae Il, Yoo Hae Jin, Lee Min Ho và Park Jeong Min. Tác phẩm do Hur Jin Ho đạo diễn, người từng thực hiện “The Last Princess” năm 2016 và “Christmas in August” năm 1998.

Tranh cãi sau đó tiếp tục leo thang. Theo thông tin được công bố, một số thành viên đoàn phim, trong đó có diễn viên Yoo Hae Jin, đã trở thành mục tiêu của những lời đe dọa, đặc biệt từ những cá nhân được cho là có liên hệ với các nhóm bảo thủ. Theo đề nghị của công ty quản lý nam diễn viên, cảnh sát bắt đầu triển khai biện pháp bảo vệ từ ngày 6/10.

Trước những cáo buộc, ê-kíp sản xuất phủ nhận việc bộ phim xác định bất kỳ cá nhân cụ thể nào là người đứng sau vụ ám sát.

“Trong phim, chúng tôi không hề chỉ định một người cụ thể nào đứng sau vụ việc”, phía nhà sản xuất cho biết.

Ê-kíp đồng thời nhấn mạnh “Kẻ ám sát” là một tác phẩm hư cấu, sử dụng trí tưởng tượng điện ảnh để tái hiện một sự kiện lịch sử, chứ không phải bản tường thuật lịch sử chính xác.

Bất chấp những tranh cãi xung quanh nội dung và cuộc điều tra đang diễn ra, “Kẻ ám sát” vẫn ghi nhận sức hút tại phòng vé Hàn Quốc. Bộ phim đã vượt mốc 3 triệu lượt khán giả.

Hà Phương/VOV.VN
Nguồn: Daum
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