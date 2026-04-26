中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phim Việt đạt 1,2 tỷ view, nam chính ngất xỉu sau 14 tiếng quay cảnh hành động

Chủ Nhật, 15:15, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cán mốc 1,2 tỷ lượt xem trên nhiều nền tảng, “Vì mẹ anh phán chia tay” trở thành phim Việt có thành tích cao nhất trên VieON. Đằng sau con số ấn tượng là hậu trường “bào sức”, khi nam chính Võ Điền Gia Huy tiết lộ từng kiệt sức, “xỉu thật” sau cảnh quay hành động kéo dài suốt 14 tiếng.

Bộ phim “Vì mẹ anh phán chia tay” vừa cán mốc 1,2 tỷ lượt xem trên các nền tảng VieON, Facebook, YouTube, TikTok và Zalo Video, trở thành tác phẩm có thành tích cao nhất lịch sử của ứng dụng. Thành công này đến từ nội dung kịch tính, cách dàn dựng tiệm cận phong cách ngôn tình quốc tế, cùng diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên.

Ở chặng cuối, mạch phim được đẩy lên cao trào với hàng loạt biến cố. Hoàn Mỹ (Thùy Anh) buộc phải rời xa Phan Minh (Trần Ngọc Vàng) để trở thành “cô dâu giải hạn” cho Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) dưới áp lực từ cậu Sáu (NSƯT Mỹ Duyên). Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng đổ vỡ khi thân phận thật của Hoàn Mỹ bị bại lộ, khiến bà Mai (Hồng Ánh) nhận ra gia đình bị lừa dối suốt thời gian dài.

Song song đó, câu chuyện mở rộng khi ba của Thanh Tâm gặp tai nạn trong lúc ngăn chặn một chuyến hàng trái phép. Từ những manh mối thu thập được, Triệu Phú và Phan Minh phát hiện sự liên quan của ông Cường (Trung Lùn). Đáng chú ý, ông Cường tiết lộ Hồ Trung (Lâm Thanh Sơn) mới chính là người gây ra vụ tai nạn của ba Triệu Phú năm xưa. Từ đây, các nhân vật liên kết, lên kế hoạch đối đầu nhằm khép lại chuỗi ân oán kéo dài.

Tam Triều Dâng và Trần Ngọc Vàng

Cao trào được đẩy lên đỉnh điểm khi Thanh Tâm (Tam Triều Dâng) bị bắt cóc, buộc Triệu Phú và Phan Minh lao vào cuộc giải cứu. Trong cuộc giằng co căng thẳng, Triệu Phú bị thương nặng, còn ông Cường chấp nhận hy sinh để chuộc lại lỗi lầm. Sau biến cố, Thanh Tâm hiến máu hiếm cứu sống Triệu Phú, khiến bà Mai dần thay đổi cái nhìn về cô.

Khép lại câu chuyện, các nhân vật đều tìm được hướng đi riêng. Triệu Phú – Thanh Tâm nhận được sự ủng hộ, Hoàn Mỹ – Phan Minh hàn gắn, trong khi Đức An (Quốc Huy) và Phương Khánh (Lê Phương) xây dựng gia đình và đón con đầu lòng. Một năm sau, Triệu Phú hồi phục và cầu hôn Thanh Tâm, khép lại hành trình nhiều biến động bằng cái kết viên mãn.

Bên cạnh nội dung kịch tính, hậu trường phim cũng gây chú ý với những cảnh quay hành động “nặng đô”. Đạo diễn Vũ Khắc Tuận thừa nhận đây là thử thách lớn: “Tôi nghĩ mình không phù hợp làm phim kinh dị hay hành động nên đã rất lo lắng và xin tăng thời gian ghi hình. Đó không phải thế mạnh nên phải làm hơi chậm và kỹ càng hơn một chút”.

Trong khi đó, nam chính Võ Điền Gia Huy cho biết lịch trình gấp rút khiến anh gần như không có thời gian chuẩn bị: “Đến set là tôi biên bài cùng các anh chị rồi tập với máy luôn, trong một đêm từ 3 giờ chiều đến 5 giờ sáng hôm sau”.

Võ Điền Gia Huy kiệt sức sau khi hoàn thành cảnh quay

Nam diễn viên cũng tiết lộ tình trạng kiệt sức sau khi hoàn thành cảnh quay: “5 giờ sáng đến cảnh ngất xỉu là đúng nghĩa tôi xỉu thật luôn, nằm lê lết ở đó. Mọi người lôi đi đâu thì tôi nằm ở đó, không chống cự nổi”.

Không chỉ có yếu tố hành động, phim vẫn giữ được điểm chạm cảm xúc qua các phân đoạn gia đình. Trần Ngọc Vàng chia sẻ về cảnh quay đáng nhớ với bạn diễn Trung Lùn: “Tôi và anh Trung Lùn rất thân với nhau trong quá trình làm việc. Anh hỗ trợ tôi nhiều về cảm xúc, quay ít nhưng khóc rất nhiều. Hai anh em khóc xong còn selfie, mắt ai cũng sưng hết”.

Ở một phân đoạn khác, Võ Điền Gia Huy nói về cảnh gặp lại người cha trong mơ: “Dù không có thoại nhưng tôi cảm nhận được sự lạc lõng bất chợt, một viễn cảnh và nỗi đau bị lặp lại. Nó khiến tôi hụt hẫng và cô đơn, không khóc lóc nhưng lại có một nỗi buồn trong lòng rất nhiều”.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Võ Điền Gia Huy phim Việt 1.2 tỷ view VieON hậu trường phim Việt cảnh hành động diễn viên kiệt sức phim Việt hot Thùy Anh Trần Ngọc Vàng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Sao Việt 19/4: Võ Điền Gia Huy xin lỗi vì loạt tin đồn tình cảm

VOV.VN - Sao Việt 19/4: Võ Điền Gia Huy vướng tin đồn hẹn hò Uyển Ân, Gigi Hương Giang và nghi vấn "phim giả tình thật" với Tam Triều Dâng. Mới đây nam diễn viên đã lên tiếng để làm rõ. Theo đó, Võ Điền Gia Huy gửi lời xin lỗi với những người đồng nghiệp bị réo tên trong những ngày qua.

Sao Việt hôm nay 14/4: Võ Điền Gia Huy liên tục vướng tin đồn hẹn hò

VOV.VN - Sao Việt hôm nay 14/4: Uyển Ân, Tam Triều Dâng, Gigi Hương Giang là những cái tên được cư dân mạng gọi tên với những tin đồn hẹn hò liên tiếp với Võ Điền Gia Huy. Trong khi anh vừa phủ nhận yêu Uyển Ân, Tam Triều Dâng chốt hạ “không bận tâm” thì lại có tin đồn mới với Gigi Hương Giang.

Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng bị soi “phim giả tình thật”

VOV.VN - Không chỉ gây sốt với hơn 400 triệu lượt xem, "Vì mẹ anh phán chia tay" còn khiến khán giả chú ý bởi loạt chi tiết thân thiết ngoài đời của Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng. Từ những chia sẻ “rung cảm” đến cách gọi nhau đầy đặc biệt, cặp đôi liên tục bị đặt nghi vấn “phim giả tình thật”.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt