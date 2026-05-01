  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Phương Thanh đón sinh nhật tại Bắc Ninh, hát Quan họ tri ân khán giả

Thứ Sáu, 14:38, 01/05/2026
VOV.VN - Mới đây, trong một đêm nhạc tại Trịnh Xá (Bắc Ninh), ca sĩ Phương Thanh gây chú ý khi đón sinh nhật ngay trên sân khấu giữa hàng nghìn khán giả. Không chỉ mang đến loạt hit quen thuộc, nữ ca sĩ còn hát quan họ như lời tri ân, tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Mới đây, tại sân đình Trịnh Xá (Từ Sơn, Bắc Ninh), đêm nhạc “Đức Thi và những tấm lòng vàng” quy tụ đông đảo nghệ sĩ nhiều thế hệ đã thu hút hàng chục nghìn khán giả địa phương và các vùng lân cận. Dù thời tiết trước giờ diễn không thuận lợi với cơn mưa lớn bất chợt, nhưng khi chương trình bắt đầu, trời đã tạnh, tạo điều kiện để đêm diễn diễn ra suôn sẻ. Từ rất sớm, khán giả đã có mặt để chọn vị trí theo dõi và nán lại đến khuya, cho thấy sức hút đặc biệt của sự kiện.

Chương trình quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Ngọc Sơn, Phương Thanh cùng loạt ca sĩ trẻ và nghệ sĩ biểu diễn khác. Sự kết hợp giữa các tên tuổi kỳ cựu và lớp nghệ sĩ mới mang đến không khí đa dạng, từ những ca khúc mang âm hưởng dân gian đến các tiết mục hiện đại, đáp ứng nhiều thị hiếu khác nhau của người xem.

Khoảng nửa đêm, sân khấu trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của Ngọc Sơn. Nam danh ca vẫn giữ được phong độ quen thuộc khi thể hiện loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi. Giọng hát nội lực cùng cách làm chủ sân khấu giúp anh nhanh chóng khuấy động không khí, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả. Không chỉ trình diễn, anh còn giao lưu, kết nối với người xem, tạo nên những khoảnh khắc gần gũi.

Ở phần cuối chương trình, Phương Thanh xuất hiện và mang đến loạt ca khúc quen thuộc từng làm nên tên tuổi như “Đêm lao xao”, “Trống vắng”… Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng thử sức với một số bản cover, mang lại màu sắc mới mẻ cho phần trình diễn. Giọng hát giàu cảm xúc cùng lối thể hiện chân thành giúp cô giữ được sự kết nối với khán giả suốt phần biểu diễn.

Một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm nhạc là khoảnh khắc Phương Thanh đón sinh nhật ngay trên sân khấu. Trong không gian đông người nhưng đầy ấm áp, bánh kem được mang ra cùng tiếng hát chúc mừng từ hàng nghìn khán giả phía dưới. Nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động trước tình cảm mà mọi người dành cho mình.

Chia sẻ ngắn trên sân khấu, Phương Thanh cho biết cô có tình cảm đặc biệt với vùng đất Bắc Ninh và yêu thích làn điệu quan họ từ lâu. Để đáp lại sự đón nhận của khán giả, nữ ca sĩ đã thể hiện một tiết mục quan họ – “Ngồi tựa song đào”. Phần trình diễn mang màu sắc dân gian giữa không gian lễ hội truyền thống tạo nên sự giao thoa thú vị, nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ.

Không chỉ đơn thuần là một đêm ca nhạc, chương trình còn mang ý nghĩa kết nối cộng đồng, khi nghệ sĩ và khán giả cùng hòa vào một không gian văn hóa chung. Từ những tiết mục giải trí đến các phần trình diễn đậm chất truyền thống, đêm diễn cho thấy sức sống bền bỉ của các hoạt động văn hóa địa phương.

Việc hàng nghìn người sẵn sàng đội mưa chờ đợi và ở lại đến khuya cũng phần nào phản ánh nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trực tiếp của công chúng. Trong bối cảnh nhiều loại hình giải trí phát triển mạnh trên nền tảng số, những sân khấu ngoài trời như tại Trịnh Xá vẫn giữ được sức hút riêng nhờ sự gần gũi, chân thật và giàu cảm xúc.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: sinh nhật Phương Thanh Phương Thanh Bắc Ninh hát quan họ Ngọc Sơn đêm nhạc Trịnh Xá sân đình Bắc Ninh quan họ Bắc Ninh đêm nhạc cộng đồng ca sĩ Phương Thanh biểu diễn
