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Quân A.P và bạn gái bất ngờ có “đám cưới” trên Running Man Vietnam

Thứ Bảy, 08:54, 31/10/2026
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VOV.VN - Tập mới của Running Man Vietnam gây bất ngờ khi tổ chức một “đám cưới” đặc biệt dành cho Quân A.P và bạn gái Lê Khanh. Sau 14 năm gắn bó, cặp đôi lần đầu công khai chuyện tình cảm trên sóng chương trình.

Tối 30/10, tập 14 Running Man Vietnam 2026 - Chạy ngay đi lên sóng với chủ đề “Đưa ‘Vàng’ về dinh”, tiếp nối loạt thử thách đấu trí, đấu sức và xé bảng tên. Điểm gây chú ý nhất của tập phát sóng là sự xuất hiện của Lê Khanh - bạn gái ngoài đời của Quân A.P - cùng “đám cưới” được chương trình tổ chức dành cho cặp đôi.

Theo nội dung chương trình, Quân A.P và Lê Khanh đã có 14 năm gắn bó. Đây cũng là lần đầu cả hai công khai chuyện tình cảm trên sóng Running Man Vietnam.

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Quân A.P và Lê Khanh trong “đám cưới” đặc biệt được tổ chức trên Running Man Vietnam 2026.

Trong tập này, Lê Khanh không chỉ xuất hiện với vai trò “cô dâu” mà còn trực tiếp tham gia các thử thách cùng dàn cast. Lê Nhân, vốn đảm nhiệm vai trò dẫn chuyện, cũng lần đầu trở thành người chơi.

Các thành viên được chia thành hai đội. Đội Mặt Trời gồm Tám Quân, Lê Khanh, Út Tuấn, Tám Trung, Minh Hằng và Sáu Tút; đội Mặt Trăng có Hai Thành, Sơn.K, Tư Ngọc, Pháp Kiều, Năm Phát và Lê Nhân.

Ở các thử thách, Quân A.P nhiều lần thể hiện sự quan tâm dành cho bạn gái. Trong nhiệm vụ Thần Tốc, khi Lê Khanh gặp khó khăn, nam ca sĩ ở bên an ủi. Đến thử thách Thần Ngôn, ánh mắt tự hào của anh dành cho Lê Khanh cũng trở thành chi tiết được các thành viên chú ý.

Không khí trở nên căng thẳng hơn khi hai đội bước vào phần xé bảng tên. Khi biết Lê Khanh gặp nguy hiểm trong lúc bị các thành viên đội đối thủ áp sát, Quân A.P lập tức chạy tới giải vây và xé bảng tên Sơn.K.

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Quân A.P và bạn gái Lê Khanh lần đầu công khai chuyện tình cảm trên sóng Running Man Vietnam.

Sau đó, khi chính Quân A.P bị loại, Lê Khanh tiến đến ôm anh và chỉnh lại áo cho bạn trai. Khoảnh khắc tình cảm giữa cuộc đua tạo nên một trong những điểm nhấn của tập phát sóng.

Sau loạt thử thách, chương trình bất ngờ đưa Quân A.P và Lê Khanh đến một không gian được dựng thành lễ đường, phủ nhiều hoa tươi. Nhóm nhạc UPRIZE cũng xuất hiện để biểu diễn trong phần “đám cưới” đặc biệt của cặp đôi.

Khoảnh khắc Quân A.P và Lê Khanh cùng bước lên lễ đường khiến nhiều thành viên xúc động. Hai Thành và Sáu Tút không giấu được nước mắt khi chứng kiến giây phút này.

Quân A.P chia sẻ: “Em không thể tin được mình có may mắn, được tổ chức một đám cưới như thế này”.

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Quân A.P xúc động khi chương trình bất ngờ tổ chức “đám cưới” cho anh và bạn gái.

Trong khi đó, Lê Khanh bật khóc và nói cô đã mong chờ ngày này từ lâu. Cô gửi lời cảm ơn các thành viên của chương trình vì đã dành cho hai người một khoảnh khắc đặc biệt.

Từng thành viên sau đó lần lượt gửi lời chúc đến cặp đôi. Không khí từ một cuộc đua với hàng loạt màn đối đầu chuyển sang xúc động khi các thành viên ôm nhau và cùng chia sẻ niềm vui.

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Khi ca khúc chủ đề “Đừng chạy một mình” vang lên, toàn bộ dàn cast cùng xuất hiện trên sân khấu. Từ các màn cạnh tranh trong thử thách đến khoảnh khắc chúc phúc cho Quân A.P và Lê Khanh, tập phát sóng tập trung nhiều hơn vào tình cảm giữa các thành viên của “Gia tộc R”.

“Đám cưới” của Quân A.P và Lê Khanh vì thế trở thành điểm nhấn đáng chú ý của tập 14, không chỉ bởi yếu tố bất ngờ mà còn bởi đây là lần đầu cặp đôi công khai mối quan hệ kéo dài 14 năm trước khán giả truyền hình.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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