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Quán quân Giọng ca vàng Bolero từng thi trượt đại học, đi xuất khẩu lao động

Thứ Sáu, 09:44, 26/06/2026
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VOV.VN - Đăng quang cuộc thi Giọng ca vàng Bolero mùa thứ 12, Phạm Ngọc Anh thu hút sự chú ý không chỉ bởi giọng hát giàu cảm xúc mà còn bởi hành trình nhiều thăng trầm trước khi chạm tới ngôi vị cao nhất. Ít ai biết rằng, anh từng thi trượt đại học, đi xuất khẩu lao động và nhiều lần khởi nghiệp thất bại.

Chia sẻ về hành trình của mình, Phạm Ngọc Anh cho biết âm nhạc là niềm đam mê được nuôi dưỡng từ nhỏ. Năm 2016, khi quyết định Nam tiến, anh từng nghĩ sẽ theo đuổi con đường ca hát. Tuy nhiên, áp lực mưu sinh và trách nhiệm với gia đình khiến anh phải gác lại ước mơ.

"Nhiều năm sau, khi công việc dần ổn định, tôi quyết định quay trở lại với âm nhạc một cách nghiêm túc. Đây không phải là một sở thích nhất thời, mà như một lời hứa với chính mình đã được ấp ủ từ rất lâu. Giọng ca vàng Bolero chính là cơ hội để tôi thực hiện ước mơ ấy và chứng minh rằng đam mê không bao giờ là quá muộn để theo đuổi", anh chia sẻ.

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Phạm Ngọc Anh giành Quán quân Giọng ca vàng Bolero 2026

Theo Quán quân Giọng ca vàng Bolero, việc quyết định bước lên sân khấu dự thi không xuất phát từ sự liều lĩnh mà là mong muốn hoàn thành giấc mơ còn dang dở. "Tôi không xem đó là sự liều lĩnh. Với tôi, đó là sự can đảm để hoàn thành một giấc mơ còn dang dở", Phạm Ngọc Anh nói.

Anh cho biết sau nhiều năm chỉ tập trung cho công việc, bản thân nhận ra nếu cứ chờ đến khi "có đủ thời gian" thì sẽ không bao giờ thực hiện được giấc mơ đứng trên sân khấu. "Sau nhiều năm tập trung cho công việc, tôi nhận ra nếu cứ mãi chờ đến khi 'có đủ thời gian' thì có lẽ mình sẽ không bao giờ thực hiện được giấc mơ đứng trên sân khấu ca nhạc. Cuộc sống không phải lúc nào cũng có thời điểm hoàn hảo, vì vậy tôi quyết định cho mình một cơ hội để thử sức".

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Đến với cuộc thi, Phạm Ngọc Anh không đặt mục tiêu phải giành Quán quân. Điều anh hướng đến là cơ hội thử sức, tích lũy kinh nghiệm và thực hiện ước mơ đã ấp ủ từ lâu.

Theo nam ca sĩ, thử thách lớn nhất trong suốt hành trình không nằm ở kỹ thuật thanh nhạc mà là vượt qua chính mình. "Với tôi, thử thách lớn nhất không phải là kỹ thuật thanh nhạc mà là vượt qua chính mình. Tôi nghĩ Bolero không quá quan trọng về thanh nhạc, Bolero là hát bằng cảm xúc và sự từng trải. Tôi bước vào cuộc thi với xuất phát điểm không có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực âm nhạc và biểu diễn trên sân khấu, nên tôi luôn tự nhắc bản thân phải nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu của Ban Giám khảo và sự kỳ vọng của khán giả", anh nói.

Khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, điều đầu tiên Phạm Ngọc Anh nghĩ đến là người mẹ đã qua đời cách đây bốn năm. "Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gia đình, nhất là mẹ tôi, người đã mất cách đây 4 năm. Mẹ luôn tin tưởng và đồng hành những lúc tôi khó khăn và tuyệt vọng nhất, chính mẹ là người cho tôi động lực và niềm tin để tôi vượt qua mọi khó khăn để có được thành quả như hiện tại".

quan quan giong ca vang bolero tung thi truot dai hoc, di xuat khau lao dong hinh anh 3

Nhìn lại chặng đường đã qua, từ một chàng trai từng thi trượt đại học, đi xuất khẩu lao động, nhiều lần khởi nghiệp thất bại rồi làm lại từ đầu đến khi trở thành Quán quân Giọng ca vàng Bolero, Phạm Ngọc Anh cho biết anh chỉ chọn một từ để nói về hành trình ấy là "kiên trì".

"Từ một chàng trai sinh ra ở vùng quê, từng thi rớt đại học, đi xuất khẩu lao động, khởi nghiệp nhiều lần, trải qua thất bại rồi bắt đầu lại từ con số không... Cho đến hôm nay, khi đứng trên sân khấu nhận danh hiệu Quán quân Giọng Ca Vàng Bolero, tôi hiểu rằng điều giúp mình đi đến được ngày hôm nay không phải là may mắn. Đó là sự kiên trì. Tôi luôn tin rằng tài năng có thể mở ra cơ hội, nhưng chính sự kiên trì mới giúp một người đi được đến đích".

Nam ca sĩ cũng gửi gắm thông điệp tới những người đang còn ngần ngại theo đuổi đam mê: "Không ai là quá muộn để bắt đầu. Quan trọng không phải bạn bắt đầu ở tuổi nào, mà là bạn có đủ dũng cảm để bước đi hay không".

Hiện tại, Phạm Ngọc Anh vẫn duy trì công việc riêng, đồng thời theo đuổi con đường ca hát sau khi đăng quang Giọng ca vàng Bolero.

Hà Phương/VOV.VN
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