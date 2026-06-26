Sao Mai Huyền Trang ra MV mới "Chiều ơi" nhân dịp sinh nhật 36 tuổi

Chia sẻ về ca khúc, Huyền Trang cho biết Chiều ơi mang chất trữ tình, pha chút bán cổ điển nhưng vẫn giữ được hơi thở dân gian phù hợp với phong cách mà cô theo đuổi nhiều năm qua. Theo nữ ca sĩ, nhạc sĩ Tuấn Phương vốn có sự hiểu biết rõ về giọng hát, tính cách và cách xử lý âm nhạc của cô nên đã xây dựng một ca khúc có giai điệu bay bổng, lãng mạn, phù hợp cả về màu giọng lẫn quãng hát.

“Khi nhạc sĩ Tuấn Phương gửi bài kèm lời chúc mừng sinh nhật, tôi thực sự rất xúc động. Nghe bản demo là tôi thích ngay vì cảm giác như bài hát sinh ra dành cho mình. Giai điệu cứ lặp lại trong đầu nên tôi quyết định lên kế hoạch thực hiện MV ngay”, Huyền Trang chia sẻ.

Trong sản phẩm lần này, Huyền Trang tiếp tục lựa chọn hướng đi kết hợp giữa kỹ thuật hát pop và bán cổ điển trên nền dân gian, thay vì đi sâu vào phong cách dân gian thuần túy hoặc dân gian thính phòng như trước. Cách xử lý này giúp giọng hát của cô trở nên mềm mại, bay bổng hơn, phù hợp với tinh thần lãng mạn của ca khúc. Hình ảnh trong MV cũng góp phần thể hiện rõ tinh thần đó khi khắc họa cảnh nữ ca sĩ dạo chơi trên bãi biển, đạp xe dưới những con đường rợp bóng cây, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, nên thơ.

Sao Mai Huyền Trang

MV Chiều ơi được thực hiện tại Trà Cổ – mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Ê-kíp sản xuất đã lựa chọn nhiều bối cảnh đặc trưng như bãi biển Trà Cổ, bãi đá Tràng Vỹ, ngọn hải đăng, sân golf cùng những con đường uốn lượn rợp bóng cây xanh và các khu biệt thự ven biển. Những hình ảnh này không chỉ tạo nên một bức tranh thiên nhiên giàu sức sống mà còn giới thiệu vẻ đẹp và sự thay đổi tích cực của vùng đất địa đầu này.

Huyền Trang cho biết cô từng ấn tượng mạnh khi đến Trà Cổ lần đầu. Nữ ca sĩ chia sẻ mong muốn có một ngôi nhà bên bờ biển để được sống gần thiên nhiên, nghe tiếng sóng và tận hưởng không gian trong lành. “Sau nhiều năm nỗ lực ca hát, tôi đã thực hiện được một phần ước mơ đó. Trà Cổ với tôi không chỉ là nơi làm việc mà còn giống như quê hương thứ hai”, cô nói. Cũng từ sự gắn bó này, Huyền Trang đã mở sân khấu ca nhạc mang tên Trăng Trà Cổ nhằm phục vụ du khách và góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương.

Là Quán quân Sao Mai dòng dân gian, Huyền Trang thời gian qua đã chọn cho mình hướng đi riêng, không trùng lặp với những nghệ sĩ cùng dòng nhạc trước đó. Cô liên tục thử nghiệm những ý tưởng mới và thực hiện các dự án âm nhạc mang tính cá nhân rõ nét. Trước Chiều ơi, vào năm 2025 dịp đại lễ A90, cô từng ra mắt MV Tôi yêu Việt Nam của tác giả Hưng Cacao, kết hợp cùng nhóm Oplus, tạo dấu ấn đặc biệt khi lần đầu hòa giọng với nhóm nhạc này trong một sản phẩm giàu ý nghĩa.

Đáng chú ý, MV Chiều ơi được phát hành đúng ngày 26/6/2026 – trùng sinh nhật 36 tuổi của Huyền Trang, khiến sản phẩm trở thành dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp và cuộc sống của nữ ca sĩ. Cùng thời điểm, cô cũng giới thiệu thêm MV Em là cô gái Việt Nam – một sản phẩm tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt qua hình ảnh quê hương đất nước, được quay tại ba miền với phong cách điện ảnh giàu cảm xúc.