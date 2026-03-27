Số phận của Danielle và NewJeans sẽ ra sao sau phiên tòa đòi bồi thường của Ador

Thứ Sáu, 10:28, 27/03/2026
VOV.VN - Phiên tòa xét xử Danielle (cựu thành viên nhóm nhạc nữ K-pop NewJeans), và Min Hee Jin (cựu CEO của Ador) trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do Ador, một công ty con của tập đoàn K-pop khổng lồ HYBE Labels đã diễn ra ngày 26/3 cho thấy tranh chấp vẫn chưa có hồi kết.

Với cáo buộc đã gây ra sự chậm trễ trong việc nối lại hoạt động của NewJeans, tháng 12/2025, Ador đã đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại chống lại Danielle, mẹ cô và Min Hee Jin (cựu CEO của công ty Ador), yêu cầu bồi thường 43,1 tỷ won (28,6 triệu USD).

Tại phiên điều trần sơ bộ được tổ chức tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul hôm 26/3, các luật sư đại diện cho công ty quản lý và nữ thần tượng đã tranh cãi về tiến trình tố tụng.

Danielle, cựu thành viên nhóm nhạc nữ K-pop NewJeans, dẫn chương trình sự kiện "2024 Korea on Stage: New Generation" tại Seoul. (Ảnh: Newsis)

“Danielle là một thần tượng K-pop, và đây là giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của cô ấy. Nếu vụ kiện này kéo dài, cô ấy (Danielle) chắc chắn sẽ chịu thiệt hại. Ador, với tư cách là một công ty giải trí biết rõ điều này”, các luật sư đại diện của cô cho biết, cáo buộc Ador kéo dài vụ kiện, đồng thời chỉ ra việc mẹ của Danielle bị đưa vào vụ kiện.

Đội ngũ pháp lý của Ador đã bác bỏ nhận định này, cho rằng vụ kiện chỉ liên quan đến thiệt hại và hình phạt, không ảnh hưởng đến khả năng theo đuổi sự nghiệp của Danielle. Tuy nhiên, đại diện của Danielle nhấn mạnh rằng bất kỳ nỗ lực nào của nữ thần tượng nhằm tiếp tục hoạt động đều sẽ vấp phải sự phản đối từ phía Ador.

Ador đã đệ đơn kiện vào tháng 12/2025 cùng với thông báo chấm dứt hợp đồng, tuyên bố sẽ buộc “một thành viên trong gia đình của Danielle và cựu CEO Min Hee Jin phải chịu trách nhiệm pháp lý” vì đã đóng vai trò quan trọng trong việc trì hoãn các hoạt động của tập đoàn.

Min Hee Jin, cựu CEO của hãng thu âm K-pop Ador và người sáng lập Ooak Records, nói về chiến thắng của bà tại tòa sơ thẩm trong vụ kiện quyền chọn bán trị giá 25,6 tỷ won chống lại HYBE Labels. (Ảnh: Korea Times)

Tranh chấp bắt nguồn từ tháng 11/2024, khi năm thành viên của NewJeans yêu cầu phục chức cho Min Hee Jin, người đã bị sa thải khỏi vị trí Giám đốc điều hành của Ador vào tháng 8/2024 sau một cuộc xung đột với HYBE. Khi công ty từ chối, các thành viên đã tuyên bố thông qua một thông cáo báo chí bất ngờ rằng hợp đồng của họ đã bị chấm dứt do Ador vi phạm hợp đồng.

Ador đã phản bác lại những cáo buộc bằng cách đệ đơn kiện và cuối cùng tòa án đã phán quyết có lợi cho Ador.

Sau phán quyết, các thành viên Haerin và Hyein tuyên bố trở lại dưới trướng Ador, Hanni cũng theo sau không lâu. Trong khi Minji vẫn đang trong quá trình đàm phán, Danielle bị Ador chấm dứt hợp đồng và hiện đang là đối tượng của vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại.

Cả hai bên cũng đề cập đến khả năng dàn xếp trong phiên điều trần hôm 26/30. Nhóm luật sư của Ador cho biết việc giải quyết vấn đề không phải là điều không thể, lưu ý rằng hòa giải và sự hiểu biết lẫn nhau là những phần tự nhiên của quá trình tố tụng.

Các thành viên nhóm nhạc K-pop nữ NewJeans từ trái sang: Minji, Hyein, Haerin, Hanni và Danielle. (Ảnh: Ador)

Trong khi đó, đại diện của Danielle vẫn tỏ ra hoài nghi, chỉ ra rằng Ador đã đối xử với cô ấy khác biệt so với các thành viên khác và việc bàn đến dàn xếp là điều bất ngờ, xét đến mức độ nghiêm trọng của các hình phạt đang được yêu cầu.

Vụ việc này là một trong số nhiều thủ tục pháp lý phát sinh từ những mâu thuẫn rộng hơn giữa HYBE và Min. Vào tháng Hai, một tòa án ở Seoul đã ra phán quyết sơ thẩm rằng Min có quyền nhận khoảng 25,6 tỷ won từ HYBE trong một phán quyết kết hợp về vụ kiện chấm dứt thỏa thuận cổ đông của HYBE và yêu cầu bồi thường giá mua cổ phần của Min.

Sau phán quyết, Min đề xuất từ ​​bỏ quyền mua cổ phần của mình để đổi lấy một thỏa thuận toàn diện nhằm mở đường cho NewJeans tiếp tục hoạt động, điều mà HYBE vẫn chưa phản hồi công khai.

Phiên điều trần tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào ngày 14/5/2026.

Thư Vũ/VOV.VN
Korea Times
VOV.VN - NewJeans, nhóm nhạc nữ ra mắt với năm thành viên, trên thực tế đã trở thành một nhóm nhạc bốn thành viên sau ba năm rưỡi hoạt động, và khả năng giảm xuống còn ba thành viên vẫn còn bỏ ngỏ do việc Minji trở lại công ty Ador vẫn chưa được giải quyết.

VOV.VN - Để phản đối NewJeans trở lại Ador, người hâm mộ các nhóm nhạc K-pop nữ là Le Sserafim và ILLIT đã tổ chức biểu tình bằng xe tải bên ngoài trụ sở của HYBE tại Seoul.

VOV.VN - Cả năm thành viên của NewJeans đều đã thông báo về sự trở lại của họ với ADOR. Thông báo này thu hút sự chú ý đặc biệt đến những gì sắp diễn ra với nhóm khi họ không còn Min Hee Jin, người có sức sáng tạo đã định hình nên màn ra mắt, hình ảnh và âm thanh của họ.

