Steven Nguyễn "đổi màu" sau loạt vai gai góc

Nhà sản xuất Will Vũ cho biết hai phần trước của Chị chị em em chủ yếu xoay quanh câu chuyện giữa các nhân vật nữ. Ở phần ba, ê-kíp lựa chọn hướng đi khác khi mở rộng sang nhiều tuyến nhân vật và bổ sung vai nam chính nhằm tạo thêm xung đột cho câu chuyện.

Theo nhà sản xuất, Steven Nguyễn không phải là diễn viên được lựa chọn sau một quá trình tìm kiếm cho vai diễn có sẵn. Ngược lại, nhân vật này được phát triển theo hướng “đo ni đóng giày” cho nam diễn viên.

Steven Nguyễn đảm nhận vai nam chính trong Chị chị em em 3.

Steven Nguyễn cho biết vai mới khác với những dạng nhân vật anh từng thể hiện trước đây.

“Nhân vật này rất khác so với những vai diễn Steven từng thể hiện. Đây không phải một vai giang hồ, càng không phải dân chơi hay người làm ăn. Nếu dùng từ gì để nói về nhân vật này, thì đó là ‘khôn khéo’, ‘lanh lợi’, ‘quyết đoán’ và ‘cờ bạc’. Màu sắc của nhân vật này khá thú vị và khiến Steven muốn thử sức”, nam diễn viên chia sẻ.

Trong phim, Steven Nguyễn có nhiều phân đoạn đối diễn cùng Kỳ Duyên, người đảm nhận vai Thị Mầu. Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng nhận xét hai diễn viên có sự tương xứng về khí chất và ngoại hình, đồng thời tạo được thế đối đáp ngay từ những cảnh đầu tiên.

Theo đạo diễn, Steven Nguyễn và Kỳ Duyên là hai nhân vật có tính cách mạnh, cách phản ứng nhanh và không dễ bị lấn át khi đứng cạnh nhau.

Với Kỳ Duyên, Chị chị em em 3 cũng là một thử thách mới khi cô vào vai Thị Mầu. Nữ diễn viên cho biết nhân vật đòi hỏi phải thể hiện nhiều trạng thái tâm lý mà cô chưa từng trải qua trong diễn xuất. Trong quá trình chuẩn bị và ghi hình tại Bắc Ninh, Kỳ Duyên tập luyện cùng NSND Lê Khanh, người đồng thời đảm nhận vai mẹ của Thị Mầu trong phim.

Bên cạnh thay đổi về tuyến nhân vật, phần ba của loạt phim lựa chọn Bắc Ninh làm bối cảnh chính. Ê-kíp khai thác không gian Bắc Bộ xưa với nhà cửa, chợ, phương tiện đi lại và nhiều chi tiết sinh hoạt được phục dựng dựa trên tư liệu tham khảo.

NSND Lê Khanh đảm nhận vai mẹ của Thị Mầu, đồng thời hỗ trợ Kỳ Duyên về diễn xuất.

Một trong những bối cảnh được Steven Nguyễn và Kỳ Duyên chú ý là ngôi nhà của Thị Mầu. Theo ê-kíp, đây là gia đình giàu có trong vùng nên các vật dụng như bàn ghế, ấm trà, lọ hoa được lựa chọn để phù hợp với không khí và hoàn cảnh của nhân vật.

Đạo diễn hình ảnh Hậu Lee cho biết kiến trúc và không gian tại các địa điểm quay giúp ê-kíp hình dung rõ hơn cách kể câu chuyện bằng hình ảnh. Trong khi đó, bộ phận mỹ thuật tham khảo nhiều tư liệu trước khi lựa chọn và phục dựng các bối cảnh.

Theo nhà sản xuất Will Vũ, Chị chị em em 3 khai thác một câu chuyện tình yêu trong bối cảnh xã hội nhiều nguyên tắc và lễ nghi, đồng thời đề cập đến thân phận của những người phụ nữ xưa khi không thể tự quyết định hạnh phúc của mình.

Phim dự kiến ra rạp ngày 16/10/2026.