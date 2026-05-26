Thanh Hằng gây tò mò khi vào vai mỹ nhân Sài Gòn bị cuốn vào bi kịch axit

Thứ Ba, 19:45, 26/05/2026
VOV.VN - Thanh Hằng gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với vai vũ nữ Cầm Thanh trong Mesdames Thanh Sắc. Nữ diễn viên không ngại làm xấu bản thân, xuất hiện với gương mặt biến dạng vì bị tạt axit và tiết lộ cảnh quay khiến cô áp lực nhất lại là cảnh nóng chứ không phải những phân đoạn hành động nặng tâm lý.

Sau nhiều năm vắng bóng điện ảnh, Thanh Hằng trở lại màn ảnh rộng với vai diễn nhiều bi kịch trong phim "Mesdames Thanh Sắc". Trong dự án lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 60, nữ siêu mẫu vào vai Cầm Thanh – một vũ nữ xinh đẹp bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu, quyền lực và thù hận, dẫn đến biến cố kinh hoàng khiến nhan sắc bị hủy hoại bởi axit.

Thanh Hằng gây chú ý với tạo hình vũ nữ Cầm Thanh trong phim Mesdames Thanh Sắc.

Tại showcase ra mắt phim ở TP.HCM chiều 26/5 với sự tham gia của dàn diễn viên và ê-kíp sản xuất, Thanh Hằng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ về hành trình hóa thân thành nhân vật Cầm Thanh. Khác với hình ảnh quyền lực, sang trọng thường thấy, nhân vật lần này của cô là một người phụ nữ nhiều tổn thương, sống bản năng và luôn ở ranh giới tận cùng đau khổ.

Thanh Hằng cho biết cô chỉ muốn quay lại điện ảnh khi tìm được một vai diễn đủ khác biệt. “Đã vài năm rồi Hằng mới quyết định quay trở lại với điện ảnh. Khi tái xuất, Hằng luôn mong muốn mang đến một điều gì đó mới mẻ và khác biệt. Vai diễn vũ nữ Cầm Thanh là một cơ hội tuyệt vời nhưng cũng đầy thử thách, bởi cô ấy quá khác biệt so với Thanh Hằng ngoài đời: vô cùng táo bạo, bản năng và liều lĩnh”, nữ diễn viên chia sẻ.

Thanh Hằng, Hồng Ánh và Lương Thế Thành thu hút sự chú ý tại sự kiện ra mắt phim.
Thanh Hằng chia sẻ nhiều áp lực khi lần đầu đảm nhận vai diễn gai góc, nhiều bi kịch.

Theo Thanh Hằng, điều khó nhất không nằm ở việc thay đổi ngoại hình mà là khiến khán giả tin và đồng cảm với nhân vật. “Mọi người có thể coi việc làm xấu mình là một sự hy sinh, nhưng với Hằng, đó là may mắn khi được ‘lột xác’. Trên sàn diễn thời trang, Hằng luôn phải chỉn chu, nhưng với điện ảnh, Hằng không ngại làm xấu bản thân, miễn là phục vụ tốt nhất cho nhân vật”, cô nói.

Ngay từ teaser đầu tiên, tạo hình của Thanh Hằng đã gây bàn tán khi cô xuất hiện với phong cách trang điểm đậm, tóc búi cao và diện mạo già dặn hơn thường thấy. Giải thích về điều này, nữ diễn viên cho biết: “Phong cách trang điểm những năm 60 chuộng lớp nền lì, kẻ mắt đậm và tóc búi cao – điều này vô tình khiến Hằng trông ‘cộng’ thêm 15 tuổi so với phong cách tự nhiên hiện nay. Tuy nhiên, đó không phải là toàn bộ cuộc đời Cầm Thanh”.

Hồng Ánh tái xuất với hình tượng phản diện quyền lực, đối đầu trực diện cùng Thanh Hằng.

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất trong trailer là hình ảnh Cầm Thanh xuất hiện với gương mặt biến dạng sau khi bị tạt axit. Phân cảnh nhân vật gào khóc trong đau đớn giữa màn đêm tạo nên cú sốc lớn bởi hoàn toàn trái ngược với hình ảnh quyến rũ, sắc sảo quen thuộc của Thanh Hằng.

Nữ diễn viên tiết lộ để hoàn thành vai diễn, cô thường xuyên bị bầm dập tay chân sau các cảnh quay hành động. Tuy nhiên, điều khiến cô áp lực nhất lại là cảnh nóng. “Để hoàn thành vai diễn này, tay chân Hằng lúc nào cũng bầm dập. Tuy nhiên, áp lực nhất về cả thể chất lẫn tinh thần không phải là cảnh bị nhúng đầu vào bể cá, mà chính là cảnh nóng. Đó thực sự là một phân đoạn ‘khủng khiếp’ không chỉ với Hằng mà còn với bạn diễn”, Thanh Hằng nói.

"Mesdames Thanh Sắc" lấy bối cảnh Sài Gòn hoa lệ nhưng đầy biến động của thập niên 60, xoay quanh cuộc đời của Cầm Thanh và Madame Sắc – bà chủ vũ trường giàu có do Hồng Ánh thủ vai. Từ mối quan hệ từng gắn bó, cả hai dần bước vào cuộc chiến tình ái và quyền lực khi cùng liên quan đến nhân vật Bá Dũng do Lương Thế Thành đảm nhận.

Theo đạo diễn Thắng Vũ, bộ phim chỉ lấy cảm hứng từ những bi kịch ghen tuông từng tồn tại trong xã hội thời bấy giờ, chứ không tái hiện cuộc đời của bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 19/6/2026.

Hà Phương/VOV.VN
Sao Việt 23/10: Thanh Hằng kỷ niệm 2 năm cưới với ông xã nhạc trưởng
Sao Việt 23/7: Thanh Hằng mong muốn có con trước thềm tuổi mới
Sao Việt 17/1: Thanh Hằng tay trong tay tình tứ bên chồng nhạc trưởng
Cuộc sống hôn nhân của Thanh Hằng sau khi lấy chồng nhạc trưởng
