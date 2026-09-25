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Thành viên Da LAB mở hướng đi riêng với album solo đầu tay

Thứ Sáu, 14:11, 25/09/2026
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VOV.VN - Emcee L, thành viên Da LAB, vừa ra mắt album phòng thu solo đầu tay “Kịch bản đầu tiên” gồm 8 ca khúc. Nam nghệ sĩ cho biết vẫn tiếp tục hoạt động cùng nhóm, song song với việc phát triển các dự án cá nhân.

Emcee L (Nguyễn Hoàng Long) được nhiều khán giả biết đến với vai trò thành viên Da LAB, đồng thời từng phát hành một số ca khúc solo như Sinh ra đã là thứ đối lập nhau, Chuyện đôi ta - ca khúc đạt hơn 90 triệu lượt nghe trên Spotify tính đến tháng 9/2026.

thanh vien da lab mo huong di rieng voi album solo dau tay hinh anh 1
Emcee L vẫn duy trì hoạt động cùng Da LAB song song với con đường solo.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, rapper, Emcee L còn tham gia sáng tác nhiều ca khúc. Anh từng chấp bút phần hook cho Nước mắt em lau bằng tình yêu mới, Gác lại âu lo và góp phần vào một số ca khúc gắn với Da LAB như Thức giấc, Chạy khỏi thế giới này, Bầu trời mới.

Album phòng thu solo đầu tay của Emcee L mang tên Kịch bản đầu tiên gồm 8 ca khúc, được sắp xếp theo một mạch câu chuyện về tình yêu, từ những rạn nứt, chia xa đến khi hai người tìm cách trở về bên nhau.

thanh vien da lab mo huong di rieng voi album solo dau tay hinh anh 2

Với album đầu tay, nam nghệ sĩ lựa chọn cách kể một câu chuyện tương đối liền mạch qua 8 ca khúc thay vì sắp xếp các bài hát độc lập. Anh cho biết thời gian tới vẫn tiếp tục hoạt động với tư cách thành viên Da LAB, đồng thời duy trì các hoạt động solo.

Kịch bản đầu tiên mở đầu bằng Bức tường ngăn cách hai ta, khi những khoảng cách bắt đầu xuất hiện giữa hai người. Câu chuyện sau đó tiếp tục qua Hạnh phúc cho mỗi người, Tránh xa anh ra, Knock knock knock và Bộ phim kết thúc, lần lượt thể hiện những trạng thái của một mối quan hệ đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở chia tay. Để ta bắt đầu lại mở ra bước ngoặt khi hai nhân vật có cơ hội nhìn lại mối quan hệ và lựa chọn bắt đầu lại với chính người từng đồng hành cùng mình. Hai ca khúc Chạy về thành phố đêm và Tình yêu lớn khép lại hành trình từ yêu, rạn nứt, xa nhau đến khi tìm lại nhau.

thanh vien da lab mo huong di rieng voi album solo dau tay hinh anh 3
MV Tình yêu lớn kể câu chuyện kéo dài từ thời thanh xuân đến tuổi xế chiều.

Trong album, Emcee L lựa chọn Tình yêu lớn để thực hiện MV. Nam nghệ sĩ cho biết muốn khép lại câu chuyện bằng một tinh thần tích cực, với quan niệm rằng tình yêu không chỉ nằm ở việc sở hữu mà còn ở sự gìn giữ.

MV có sự tham gia của nghệ sĩ Thanh Bình, Tú Oanh và Sơn Tùng - những gương mặt quen thuộc với khán giả phim truyền hình VTV. Câu chuyện trải dài từ thời thanh xuân đến khi các nhân vật bước vào tuổi xế chiều, xoay quanh bộ ba Tuấn Anh, Huyền và Hoàng.

Tuấn Anh dành tình cảm cho Huyền một cách trực tiếp, trong khi Hoàng chọn đứng phía sau, lặng lẽ quan sát và thấu hiểu cô. Sau những biến cố của tuổi trẻ, câu chuyện dần hé lộ Hoàng là người kết hôn với Huyền, còn nhiều năm sau, Tuấn Anh lại là người đứng bên cô trước phần mộ của người bạn cũ.

thanh vien da lab mo huong di rieng voi album solo dau tay hinh anh 4

Chiếc đồng hồ cơ trở thành một chi tiết nối hai mốc thời gian. Ban đầu, Tuấn Anh cho rằng đây là món quà dành cho mình, sau đó trao lại cho Hoàng như một cách chúc phúc cho hai người bạn. Đến năm 2049, nhân vật này xuất hiện cùng chiếc đồng hồ trước phần mộ Hoàng, gợi lại ký ức về tình yêu và tình bạn kéo dài qua nhiều thập kỷ.

 

MV còn sử dụng những vật dụng gợi nhắc ký ức như máy ảnh cơ, đĩa CD, những bức ảnh và cuốn sổ lưu niệm. Câu chuyện được kể bằng hai tuyến thời gian đan xen, từ tuổi trẻ đến khi các nhân vật đã già.

Theo Emcee L, Tình yêu lớn hướng tới cách nhìn về một tình yêu không nhất thiết phải kết thúc bằng việc hai người ở bên nhau suốt đời. Anh chia sẻ: “Tình yêu đích thực không nằm ở việc sở hữu, mà là ở sự gìn giữ”. Ê-kíp cho biết MV lựa chọn diễn viên, bối cảnh và cảm xúc thật, thay vì sử dụng AI hay tập trung vào kỹ xảo siêu thực.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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