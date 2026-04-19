5 điều Bác Hồ dạy và màn xuất hiện đặc biệt giữa tuần lễ thời trang quốc tế

Trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Thâm Quyến 2026 tại Trung Quốc, show diễn “Việt Nam đa sắc 2026: Hội – Nơi di sản khởi nguồn” đã trở thành điểm nhấn đặc biệt khi đưa câu chuyện văn hóa Việt Nam ra thế giới bằng một cách tiếp cận giàu cảm xúc. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu thời trang trẻ em, chương trình mở ra một không gian kể chuyện nơi di sản, ký ức và tinh thần dân tộc được chuyển hóa thành ngôn ngữ sân khấu đương đại.

Giữa không gian của một tuần lễ thời trang quốc tế sôi động, việc ê-kíp Việt Nam lựa chọn đưa hình ảnh lãnh tụ và âm nhạc thiếu nhi lên sân khấu được đánh giá là một quyết định táo bạo nhưng đầy tinh tế. Thay vì tái hiện trực diện, hình ảnh Bác Hồ được gợi mở qua hành trình của một em nhỏ từ thế giới cổ tích bước ra, lớn dần trong ý thức và cất lên lời ca quen thuộc.

Khoảnh khắc giai điệu “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” vang lên đã trở thành một “tuyên ngôn mềm” về văn hóa. Đối với khán giả quốc tế, bài hát truyền tải tinh thần trong trẻo, lòng kính yêu và niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ Việt Nam mà không cần đến bất kỳ sự thông dịch nào. Đây là lần đầu tiên một chương trình thời trang trẻ em của Việt Nam chạm đến tầng sâu ký ức văn hóa thông qua biểu tượng lãnh tụ và hệ giá trị giáo dục cốt lõi.

Điểm nhấn đặc biệt của show diễn chính là việc lồng ghép “5 điều Bác Hồ dạy” vào nhạc nền trình diễn. Tinh thần chăm ngoan, tính kỷ luật và sự đoàn kết được thể hiện qua từng bước đi, cách tương tác của dàn mẫu nhí trên sân khấu. Việc lựa chọn trẻ em làm trung tâm giúp thông điệp về hệ giá trị giáo dục Việt Nam trở nên tự nhiên, chân thành và dễ tiếp nhận hơn đối với bạn bè quốc tế.

Câu chuyện văn hóa tiếp tục được mở rộng qua ba bộ sưu tập độc đáo, đại diện cho ba vùng miền của Việt Nam. Tích xưa: Khai thác chiều sâu nghệ thuật hát bội với những đường nét tạo hình biểu tượng, kết hợp cấu trúc trang phục hiện đại. Rẻo cao: Tái hiện vẻ đẹp vùng cao Tây Bắc qua bảng màu rực rỡ và chất liệu thủ công, tôn vinh bản sắc của 54 dân tộc anh em. Mùa nước: Đưa người xem về miền phù sa Nam Bộ với hình ảnh các nhân vật quen thuộc như Dế Mèn, Tổng Cóc từ tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu ký”.

Sợi dây xuyên suốt cả ba bộ sưu tập là hành trình trưởng thành của thế hệ trẻ: từ nhận thức đến tự hào và mong muốn lan tỏa di sản dân tộc ra thế giới.

NTK Vũ Lan Anh chia sẻ: “Chúng tôi xác định đây không chỉ là show thời trang mà là một dự án văn hóa. Việc đưa hình ảnh Bác Hồ và 5 điều Bác dạy lên sân khấu quốc tế đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tính tinh tế, phù hợp mà vẫn giữ được tinh thần nguyên bản”.

Mỗi chi tiết từ âm nhạc, biên đạo đến tạo hình đều được tính toán sát sao để tránh việc minh họa khiên cưỡng. Sự xuất hiện của thiếu nhi Việt Nam bên biểu tượng Bác Hồ ở phần kết show diễn là một minh chứng cho thấy thời trang hoàn toàn có thể trở thành phương tiện kể chuyện văn hóa đầy sức nặng. Khoảnh khắc này không chỉ là điểm sáng của show diễn mà còn gợi mở hướng đi mới cho thời trang nội địa trên bản đồ quốc tế: khi bản sắc không chỉ nằm ở phom dáng áo dài hay họa tiết thổ cẩm, mà đi sâu vào ký ức và hệ giá trị tâm hồn.