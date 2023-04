Khởi động Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam mùa 3

Sau sự thành công của mùa 1 (năm 2018) và mùa 2 (năm 2019), Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam mùa 3 trở lại với chủ đề “Thời trang và quảng bá văn hóa”. Đây là bức tranh đa màu sắc và sôi động bởi sự góp mặt của nhiều thương hiệu thời trang lớn trên thế giới và những những nhà thiết kế tài năng của Việt Nam. Sự kiện tôn vinh những sáng tạo không giới hạn, khơi nguồn cảm hứng mới trong những nét vẽ, cắt may của thời trang truyền thống. Tuần lễ không chỉ cập nhật xu hướng mà còn mang tới cho công chúng quốc tế cái nhìn mới mẻ về thời trang trẻ em Việt Nam.

Không chỉ là nơi thăng hoa của thời trang, đây còn là nơi ươm mầm và phát triển những tài năng nhí, góp phần xây dựng một thế hệ “người mẫu vàng” cho thời trang Việt Nam và quốc tế trong tương lai.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện thời trang mang tính chuyên nghiệp, Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam còn hướng tới trẻ em với chuỗi sự kiện đồng hành nhằm bảo vệ quyền trẻ em, đề cao vai trò của giáo dục, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, giúp trẻ khám phá văn hóa truyền thống của dân tộc… Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam mùa 3 sẽ diễn ra vào ngày 5 - 6/8 tại Hà Nội, do Voyage Group của đạo diễn – nhà thiết kế Lê Trần Đắc Ngọc tổ chức.

Bên cạnh Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam mùa 3, ban tổ chức cũng chính thức khởi động Vietnam International Junior Model, chương trình truyền hình thực tế thuần Việt với format độc quyền đầu tiên dành cho các bạn nhỏ (cả nam và nữ) đam mê lĩnh vực thời trang từ 1 đến 19 tuổi, sẽ được phát sóng trên các kênh truyền hình trong nước và quốc tế. Với slogan “Ươm mầm tài năng – Kiến tạo tương lai”, cuộc thi sẽ tìm kiếm những gương mặt mẫu nhí hội tụ đầy đủ các yếu tố để cống hiến cho nền thời trang Việt Nam và thế giới.

Các thí sinh được chia làm 3 bảng: 1-3 tuổi, 4-12 tuổi và 13-19 tuổi. Lồng ghép với các thử thách, Vietnam International Junior Model chú trọng các hoạt động xã hội ý nghĩa nhằm giáo dục các bạn nhỏ tinh thần “lá lành đùm lá rách” và lan tỏa thông điệp yêu thương đến cộng đồng.

Hội đồng giám khảo bao gồm Hoa hậu, Á hậu, chủ tịch các cuộc thi sắc đẹp lớn, ngôi sao đình đám quốc tế và trong nước như: Pawee Ventura - C.E.O Missosology, Erina Hanawa - Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022, Angelia Ong - Hoa hậu Trái Đất 2015, Gunzaya Victoria - Hoa hậu Hoàn vũ Mông Cổ 2019, Dominik Chabr - Man of the year 2022, Michael Pelletier - Mister Grand International 2022…

Cuộc thi dự kiến thu hút 6.000 thí sinh từ khắp mọi miền đất nước và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia. Cuộc thi tìm kiếm 1 quán quân và 2 á quân mỗi bảng thi. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao các giải thưởng phụ như Best in Talent, Best in Catwalk, Best in Fashion, Photogenic Model, Personality Model, Popularity Model, Inspirational Model…/.