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Lâm Bảo Châu hóa chú rể hiện đại trên sàn diễn

Thứ Hai, 11:11, 07/09/2026
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VOV.VN - Lâm Bảo Châu đảm nhận vị trí vedette trong show diễn thời trang nam tại Hà Nội, gây chú ý với hình ảnh phóng khoáng, nam tính bên cạnh Thuận Nguyễn.

Lâm Bảo Châu đảm nhận vị trí vedette trong một show diễn thời trang nam tổ chức tại Hà Nội, gây chú ý với hình ảnh phóng khoáng, khác với vẻ chỉn chu, khuôn mẫu thường thấy trong những thiết kế dành cho chú rể.

Show diễn “The Thread of Legacy” diễn ra tối 6/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ triển lãm cưới “Written for Two”. Đây là lần xuất hiện trên sàn diễn của Lâm Bảo Châu với vai trò vedette, bên cạnh sự góp mặt của người mẫu, diễn viên Thuận Nguyễn.

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Lâm Bảo Châu xuất hiện với phong cách phóng khoáng trên sàn diễn thời trang nam.

Nếu Thuận Nguyễn xuất hiện với hình ảnh lịch lãm trong những bộ suit mang tinh thần cổ điển, Lâm Bảo Châu lựa chọn thiết kế có phom dáng tự do hơn. Sự đối lập này tạo nên hai cách tiếp cận khác nhau đối với hình ảnh người đàn ông trong trang phục cưới: một bên đề cao sự trang trọng, bên còn lại hướng đến sự thoải mái và cá tính.

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Lâm Bảo Châu trong thiết kế dành cho hình ảnh chú rể hiện đại.

Lâm Bảo Châu vốn được biết đến với hình ảnh nam tính, thường xuyên xuất hiện trong các bộ trang phục mang phong cách lịch lãm. Trên sàn diễn lần này, anh không xuất hiện theo hình ảnh chú rể truyền thống mà thể hiện một lựa chọn trẻ trung, nhẹ nhàng hơn.

Màn xuất hiện ở vị trí vedette cũng là điểm kết thúc phần trình diễn. Lâm Bảo Châu bước ra sau các thiết kế dành cho nhiều thời điểm khác nhau trong hành trình cưới của một người đàn ông, từ lúc chuẩn bị, lễ ăn hỏi, lễ cưới ngoài trời cho đến tiệc chính và những hoạt động sau tiệc.

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Thuận Nguyễn trên sàn diễn “The Thread of Legacy”.
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Bên cạnh Lâm Bảo Châu và Thuận Nguyễn, sự kiện có sự góp mặt của MC Anh Tuấn, ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên, nhạc sĩ Dương Trường Giang cùng một số nhân vật hoạt động trong lĩnh vực cưới.

Các thiết kế trong chương trình được xây dựng xoay quanh hình ảnh chú rể hiện đại, với nhiều lựa chọn về chất liệu, kiểu dáng và hoàn cảnh sử dụng. Từ áo choàng mặc khi chuẩn bị cưới, áo khoác lấy cảm hứng từ áo dài trong lễ ăn hỏi đến suit, tuxedo và trang phục trẻ trung cho tiệc sau lễ cưới.

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Cha con nhà thiết kế Văn Hùng và Văn Hoàn cùng xuất hiện tại show diễn.
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MC Anh Tuấn và người mẫu Vũ Hạnh Nguyên.

Sự xuất hiện của Lâm Bảo Châu ở vị trí vedette vì thế cũng nằm trong mạch chuyển đổi hình ảnh người đàn ông trong ngày cưới. Thay vì chỉ gắn với những bộ suit cứng cáp và trang trọng, thời trang cưới nam ngày càng có thêm những lựa chọn linh hoạt hơn về kiểu dáng và cách thể hiện cá tính.

Show diễn do nhà thiết kế Văn Hoàn thực hiện. Anh thuộc thế hệ thứ ba của Văn Hùng Tailor. Chương trình giới thiệu gần 50 thiết kế và được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm cưới diễn ra tại Fairmont Hanoi trong hai ngày 5-6/9.

Với Lâm Bảo Châu, điểm đáng chú ý của lần xuất hiện này nằm ở cách anh thể hiện một hình ảnh khác trên sàn diễn: vẫn giữ nét nam tính, lịch lãm nhưng có phần thoải mái và phóng khoáng hơn. Màn trình diễn cũng cho thấy thời trang nam trong các sự kiện cưới không còn chỉ xoay quanh một công thức cố định, mà có thể được điều chỉnh theo cá tính và phong cách của người mặc.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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