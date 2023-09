Quỳnh Anh Shyn gây ấn tượng mạnh tại Milan Fashion Week

Cùng một ngày, Quỳnh Anh Shyn đã tham dự tới 2 show diễn của nhà mốt Onitsuka Tiger và Diesel, gây ấn tượng với phong cách cực chất.

Trong lần trở lại này, Quỳnh Anh Shyn chọn sắc cam rực rỡ không kém. Kết hợp váy và áo khoác bomber, Quỳnh Anh Shyn ghi điểm cùng phụ kiện “nhỏ mà có võ” và không quên tận dụng mái tóc - vũ khí “ruột” của mình để tạo kiểu búi lạ mắt. Nữ fashionista còn trang điểm mắt phá cách khi nhấn nhá thêm những chấm cam cùng tông màu với bộ đồ.

Show diễn còn quy tụ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Momo - thành viên của nhóm nhạc TWICE, mỹ nam Thái Lan - Dew, nam thần từ series Celebrity - Kang Min Hyuk…

Ngay sau đó, Quỳnh Anh Shyn tiếp tục dự show diễn tiếp theo của thương hiệu Diesel. Lần này, Quỳnh Anh Shyn “chơi lớn” hơn nữa khi sáng tạo nên kiểu tóc “dựng ngược” lạ mắt. Lên đồ khoe trọn vóc dáng, cùng lối trang điểm độc lạ với những vết thương trên mặt, Quỳnh Anh Shyn thu hút mọi ánh nhìn tại khu vực bên ngoài sự kiện.

Quỳnh Anh Shyn diện chiếc áo quây với họa tiết một khuôn mặt được phóng to đến mức “siêu thực”, cộng thêm hiệu ứng nếp nhăn độc đáo và phủ một lớp sáng nhẹ phối cùng chân váy phối denim lấy cảm hứng từ quần jean 5 túi. Quỳnh Anh Shyn chọn sử dụng thêm phụ kiện khuyên tai, vòng cổ, nhẫn… cá tính, đôi sandals metallic bắt sáng và chiếc túi đỏ cùng họa tiết “mặt cười” với chân váy, tạo cảm giác hài hòa, bắt mắt cho tổng thể trang phục.

Tích cực tham gia các Tuần lễ thời trang, Quỳnh Anh Shyn liên tục biến hóa phong cách như một “tắc kè hoa” trong từng lần xuất hiện. Trước đó, cô nàng từng lập kỷ lục tham gia 8 show diễn liên tiếp tại Milan Fashion Week mùa Thu Đông 2023 vào dịp cuối tháng 2. Không chỉ vậy, Quỳnh Anh Shyn còn ngồi hàng ghế đầu ở tất cả các show diễn.

Tỏa sáng trên hành trình thời trang của mình với những sáng tạo không ngừng nghỉ, chăm chút từng trang phục, kiểu tóc, phụ kiện, Quỳnh Anh Shyn đã thành công ghi dấu tại các sự kiện quốc tế. Những hình ảnh của Quỳnh Anh Shyn tại Milan Fashion Week và Paris Men’s Fashion Week trước đó từng được đăng tải trên tạp chí danh giá The New York Times, hay lọt vào danh sách Best Street Style - thời trang đường phố đẹp nhất của tạp chí thời trang Vogue.

Tuần lễ thời trang Milan Fashion Week mùa Xuân Hạ 2024 diễn ra đến hết ngày 25/9, Quỳnh Anh Shyn vẫn đang miệt mài chuẩn bị cho show diễn kế tiếp, giữ vững tinh thần “chinh chiến” hết mình để đem đến nhiều tạo hình ấn tượng.