Sân khấu thời trang thiếu nhi mở rộng hành trình xuyên Việt năm 2026

Trong những năm gần đây, các sân khấu thời trang dành cho trẻ em tại Việt Nam đang dần mở rộng từ hoạt động trình diễn đơn thuần sang không gian trải nghiệm văn hóa. Nhiều dự án nghệ thuật dành cho thiếu nhi được tổ chức theo mô hình chuỗi sự kiện, trong đó nổi bật là các chương trình thuộc hệ thống Vietnam Iconic Runway.

Đại sứ Gabi Bảo Uyên và ca sĩ Kyo York

Các chương trình này được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thay vì chỉ diễn ra cố định tại một địa điểm. Mỗi điểm dừng được xây dựng theo một chủ đề riêng, gắn với đặc trưng vùng miền như Tây Bắc, miền biển, di sản hay đô thị. Từ đó, các tiết mục trình diễn không chỉ tập trung vào thời trang mà còn lồng ghép yếu tố văn hóa, cảnh quan và đời sống địa phương.

Vietnam Iconic Runway đã trải qua nhiều mùa tổ chức tại các khu vực như Cao Bằng, Lạng Sơn, Hạ Long, Đà Lạt, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Mỗi mùa đều mang một chủ đề khác nhau, kết hợp giữa thời trang, nghệ thuật biểu diễn và cảm hứng văn hóa bản địa. Các chương trình quy tụ hàng trăm người mẫu nhí cùng nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật và sự tham gia của khách mời trong lĩnh vực giải trí và thời trang.

Theo Ban tổ chức, bước sang năm 2026, chuỗi chương trình tiếp tục được triển khai với các điểm dừng mới như Đắk Lắk, Nha Trang, Ninh Bình và Thái Bình. Mỗi địa phương được xây dựng như một “sân khấu mở”, nơi các tài năng nhí tham gia trình diễn trong bối cảnh gắn với hình ảnh văn hóa và thiên nhiên đặc trưng của từng vùng.

Trong quá trình tham gia, các em nhỏ không chỉ đảm nhận vai trò người mẫu mà còn tham gia biểu diễn nghệ thuật như ca hát, trình diễn sân khấu hoặc kết hợp nhiều hình thức thể hiện khác nhau. Các tiết mục được dàn dựng theo kịch bản, có sự phối hợp giữa trang phục, âm nhạc và không gian sân khấu để tạo nên tổng thể thống nhất.

Bên cạnh hoạt động trình diễn, các chương trình thuộc Vietnam Iconic Runway còn kết hợp yếu tố đào tạo và trải nghiệm dành cho trẻ em. Các em được rèn luyện kỹ năng catwalk, phong thái sân khấu, khả năng làm việc nhóm và sự tự tin khi đứng trước khán giả. Quá trình tham gia không chỉ dừng ở việc biểu diễn mà còn là cơ hội để các em tiếp cận môi trường nghệ thuật một cách thực tế hơn.

Tại sự kiện, ban tổ chức công bố các đại sứ hình ảnh nhí năm 2026 gồm Vũ Ngọc Bảo Trâm, Gabi Bảo Uyên, Rosie Bảo Anh và Nguyễn Lưu Hoài An, đại diện cho các tài năng trẻ tham gia hoạt động trình diễn và nghệ thuật trong năm tới.

Mẫu nhí giới thiệu những nét văn hóa Tây Bắc tại Vietnam Iconic Runway – Trạm Di sản: Em Tây Bắc 2

Mỗi mùa diễn được xây dựng như một hành trình trải dài qua nhiều vùng miền, giúp kết nối các không gian văn hóa khác nhau trên bản đồ Việt Nam. Thông qua đó, sân khấu thời trang không còn chỉ là nơi trình diễn mà trở thành không gian để tái hiện và kể lại những câu chuyện văn hóa bằng hình thức nghệ thuật phù hợp với trẻ em.

Từ những bước catwalk, các em nhỏ dần tiếp cận với cách thể hiện văn hóa một cách trực quan, thông qua trải nghiệm sân khấu và hoạt động nghệ thuật. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều chương trình dành cho thiếu nhi khai thác, khi thời trang không chỉ mang tính trình diễn mà còn gắn với yếu tố giáo dục và trải nghiệm văn hóa.