中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sân khấu thời trang thiếu nhi mở rộng hành trình xuyên Việt năm 2026

Chủ Nhật, 20:03, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 26/4 tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố lịch trình và các dự án năm 2026, trong đó giới thiệu định hướng phát triển chuỗi chương trình thời trang - nghệ thuật dành cho thiếu nhi trên phạm vi toàn quốc, nổi bật là Vietnam Iconic Runway với mô hình trình diễn gắn với nhiều vùng miền và yếu tố văn hóa Việt Nam.

Trong những năm gần đây, các sân khấu thời trang dành cho trẻ em tại Việt Nam đang dần mở rộng từ hoạt động trình diễn đơn thuần sang không gian trải nghiệm văn hóa. Nhiều dự án nghệ thuật dành cho thiếu nhi được tổ chức theo mô hình chuỗi sự kiện, trong đó nổi bật là các chương trình thuộc hệ thống Vietnam Iconic Runway.

Đại sứ Gabi Bảo Uyên và ca sĩ Kyo York

Các chương trình này được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thay vì chỉ diễn ra cố định tại một địa điểm. Mỗi điểm dừng được xây dựng theo một chủ đề riêng, gắn với đặc trưng vùng miền như Tây Bắc, miền biển, di sản hay đô thị. Từ đó, các tiết mục trình diễn không chỉ tập trung vào thời trang mà còn lồng ghép yếu tố văn hóa, cảnh quan và đời sống địa phương.

Vietnam Iconic Runway đã trải qua nhiều mùa tổ chức tại các khu vực như Cao Bằng, Lạng Sơn, Hạ Long, Đà Lạt, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Mỗi mùa đều mang một chủ đề khác nhau, kết hợp giữa thời trang, nghệ thuật biểu diễn và cảm hứng văn hóa bản địa. Các chương trình quy tụ hàng trăm người mẫu nhí cùng nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật và sự tham gia của khách mời trong lĩnh vực giải trí và thời trang.

Theo Ban tổ chức, bước sang năm 2026, chuỗi chương trình tiếp tục được triển khai với các điểm dừng mới như Đắk Lắk, Nha Trang, Ninh Bình và Thái Bình. Mỗi địa phương được xây dựng như một “sân khấu mở”, nơi các tài năng nhí tham gia trình diễn trong bối cảnh gắn với hình ảnh văn hóa và thiên nhiên đặc trưng của từng vùng.

Trong quá trình tham gia, các em nhỏ không chỉ đảm nhận vai trò người mẫu mà còn tham gia biểu diễn nghệ thuật như ca hát, trình diễn sân khấu hoặc kết hợp nhiều hình thức thể hiện khác nhau. Các tiết mục được dàn dựng theo kịch bản, có sự phối hợp giữa trang phục, âm nhạc và không gian sân khấu để tạo nên tổng thể thống nhất.

Bên cạnh hoạt động trình diễn, các chương trình thuộc Vietnam Iconic Runway còn kết hợp yếu tố đào tạo và trải nghiệm dành cho trẻ em. Các em được rèn luyện kỹ năng catwalk, phong thái sân khấu, khả năng làm việc nhóm và sự tự tin khi đứng trước khán giả. Quá trình tham gia không chỉ dừng ở việc biểu diễn mà còn là cơ hội để các em tiếp cận môi trường nghệ thuật một cách thực tế hơn.

Tại sự kiện, ban tổ chức công bố các đại sứ hình ảnh nhí năm 2026 gồm Vũ Ngọc Bảo Trâm, Gabi Bảo Uyên, Rosie Bảo Anh và Nguyễn Lưu Hoài An, đại diện cho các tài năng trẻ tham gia hoạt động trình diễn và nghệ thuật trong năm tới.

Mẫu nhí giới thiệu những nét văn hóa Tây Bắc tại Vietnam Iconic Runway – Trạm Di sản: Em Tây Bắc 2

Mỗi mùa diễn được xây dựng như một hành trình trải dài qua nhiều vùng miền, giúp kết nối các không gian văn hóa khác nhau trên bản đồ Việt Nam. Thông qua đó, sân khấu thời trang không còn chỉ là nơi trình diễn mà trở thành không gian để tái hiện và kể lại những câu chuyện văn hóa bằng hình thức nghệ thuật phù hợp với trẻ em.

Từ những bước catwalk, các em nhỏ dần tiếp cận với cách thể hiện văn hóa một cách trực quan, thông qua trải nghiệm sân khấu và hoạt động nghệ thuật. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều chương trình dành cho thiếu nhi khai thác, khi thời trang không chỉ mang tính trình diễn mà còn gắn với yếu tố giáo dục và trải nghiệm văn hóa.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Vietnam Iconic Runway 2026 thời trang thiếu nhi tài năng nhí catwalk trẻ em sân khấu nghệ thuật thiếu nhi chuỗi show xuyên Việt văn hóa vùng miền trình diễn thời trang lễ công bố dự án 2026 nghệ thuật cho trẻ em
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Trải nghiệm vali Delsey Paris chính hãng tại hệ thống cửa hàng House Of Luggage
Trải nghiệm vali Delsey Paris chính hãng tại hệ thống cửa hàng House Of Luggage

Trải nghiệm vali Delsey Paris chính hãng tại hệ thống cửa hàng House Of Luggage

VOV.VN - Thương hiệu Delsey Paris từ Pháp nổi tiếng với thiết kế tinh tế, chất lượng bền bỉ và công nghệ tiên tiến. Tại Việt Nam, người tiêu dùng có thể khám phá các dòng vali, balo, túi xách Delsey chính hãng tại hệ thống cửa hàng House Of Luggage, nơi mang đến trải nghiệm mua sắm chuyên nghiệp cùng mức giá hấp dẫn.

Anne Hathaway, Emma Stone và dàn mỹ nhân đọ sắc trên thảm đỏ Oscar 2026
Anne Hathaway, Emma Stone và dàn mỹ nhân đọ sắc trên thảm đỏ Oscar 2026

Anne Hathaway, Emma Stone và dàn mỹ nhân đọ sắc trên thảm đỏ Oscar 2026

VOV.VN - Thảm đỏ lễ trao giải Oscar lần thứ 98 quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trong những bộ trang phục cầu kỳ và lộng lẫy.

Tuần lễ Thời trang Moscow chính thức khai mạc
Tuần lễ Thời trang Moscow chính thức khai mạc

Tuần lễ Thời trang Moscow chính thức khai mạc

VOV.VN - Hôm nay (15/3), Tuần lễ Thời trang Moscow Fashion Week đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Manezh ở thủ đô Moscow và sẽ kéo dài đến 19/3.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt