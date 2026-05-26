Thứ Ba, 22:50, 26/05/2026

Tinh thần vui tươi của tranh dân gian Đông Hồ được tái hiện bằng thời trang

VOV.VN - Triển lãm “Nét họa áo ta” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám gây chú ý với bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ. Những hình ảnh quen thuộc của đời sống dân gian cùng bảng màu đặc trưng được tái hiện bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa di sản văn hóa và sáng tạo đương đại.
tinh than vui tuoi cua tranh dan gian Dong ho duoc tai hien bang thoi trang hinh anh 1
Triển lãm “Nét họa áo ta” vừa khai mạc tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thu hút sự chú ý với nhiều hoạt động tôn vinh văn hóa Việt thông qua thời trang và nghệ thuật. Trong đó, bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ trở thành điểm nhấn đặc biệt nhờ cách tái hiện tinh thần dân gian bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại.
tinh than vui tuoi cua tranh dan gian Dong ho duoc tai hien bang thoi trang hinh anh 2
Sự kiện do NTK Cao Minh Tiến tổ chức, với sự tham gia của Hoa hậu Ngọc Hân, NTK Chế Quyết Tiến... Triển lãm kéo dài từ ngày 26/5 đến hết ngày 2/6.
tinh than vui tuoi cua tranh dan gian Dong ho duoc tai hien bang thoi trang hinh anh 3
Lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ – một trong những dòng tranh tiêu biểu của văn hóa Việt Nam, bộ sưu tập mang đến những thiết kế giàu màu sắc văn hóa truyền thống nhưng vẫn mang tinh thần đương đại.
tinh than vui tuoi cua tranh dan gian Dong ho duoc tai hien bang thoi trang hinh anh 4
Những hình ảnh quen thuộc gắn liền với đời sống dân gian, các biểu tượng truyền thống cùng bảng màu đặc trưng của tranh Đông Hồ được chuyển tải lên trang phục theo cách trẻ trung và hiện đại hơn.
tinh than vui tuoi cua tranh dan gian Dong ho duoc tai hien bang thoi trang hinh anh 5
Điểm gây chú ý của bộ sưu tập nằm ở cách tinh thần vui tươi, gần gũi của tranh Đông Hồ được tái hiện bằng thời trang.
tinh than vui tuoi cua tranh dan gian Dong ho duoc tai hien bang thoi trang hinh anh 6
Thay vì chỉ sao chép nguyên bản các họa tiết dân gian, các thiết kế lựa chọn cách xử lý mang tính ứng dụng và thị giác hiện đại hơn, tạo nên sự giao thoa giữa di sản truyền thống với sáng tạo đương đại.
tinh than vui tuoi cua tranh dan gian Dong ho duoc tai hien bang thoi trang hinh anh 7
Không gian trình diễn tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám càng làm nổi bật tinh thần văn hóa mà bộ sưu tập hướng đến.
tinh than vui tuoi cua tranh dan gian Dong ho duoc tai hien bang thoi trang hinh anh 8
Giữa không gian giàu dấu ấn lịch sử, những thiết kế lấy cảm hứng từ tranh dân gian tạo cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ, gợi nhắc nhiều giá trị văn hóa gắn với đời sống người Việt.
tinh than vui tuoi cua tranh dan gian Dong ho duoc tai hien bang thoi trang hinh anh 9
Bên cạnh việc giới thiệu bộ sưu tập mới, NTK Cao Minh Tiến cũng ra mắt cuốn sách ảnh về áo dài Việt Nam. Cuốn sách được thực hiện từ hành trình hơn 10 năm làm nghề, ghi lại quá trình hình thành các thiết kế, từ khâu phác thảo, lên rập, cắt may đến hoàn thiện các mẫu Việt phục qua nhiều giai đoạn.
tinh than vui tuoi cua tranh dan gian Dong ho duoc tai hien bang thoi trang hinh anh 10
Thông qua những bộ hình thời trang được thực hiện công phu, cuốn sách kể lại hành trình của tà áo dài Việt Nam bằng ngôn ngữ hình ảnh gần gũi và dễ tiếp cận.
tinh than vui tuoi cua tranh dan gian Dong ho duoc tai hien bang thoi trang hinh anh 11
Đây cũng là cách nhà thiết kế nhìn lại hành trình đưa hình ảnh áo dài Việt “chu du” qua nhiều quốc gia trong suốt quá trình hoạt động.
tinh than vui tuoi cua tranh dan gian Dong ho duoc tai hien bang thoi trang hinh anh 12
tinh than vui tuoi cua tranh dan gian Dong ho duoc tai hien bang thoi trang hinh anh 13
tinh than vui tuoi cua tranh dan gian Dong ho duoc tai hien bang thoi trang hinh anh 14
Tại triển lãm, Hoa hậu Ngọc Hân mang đến bộ sưu tập được phát triển từ đề tài tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ của cô. Các thiết kế lấy cảm hứng từ hoa văn, họa tiết chạm khắc trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, kết hợp giữa yếu tố học thuật, lịch sử và thời trang đương đại.
tinh than vui tuoi cua tranh dan gian Dong ho duoc tai hien bang thoi trang hinh anh 15
Trong khi đó, NTK Chế Quyết Tiến (ngoài cùng bên phải) giới thiệu không gian trưng bày mini couture với các thiết kế trên ma-nơ-canh thu nhỏ.
tinh than vui tuoi cua tranh dan gian Dong ho duoc tai hien bang thoi trang hinh anh 16
Ngoài các nhà thiết kế chuyên nghiệp, triển lãm còn có sự góp mặt của sinh viên ngành thời trang với nhiều thiết kế cách tân mang góc nhìn trẻ trung.
tinh than vui tuoi cua tranh dan gian Dong ho duoc tai hien bang thoi trang hinh anh 17
Các sáng tạo cho thấy cách thế hệ mới tiếp cận di sản văn hóa bằng tư duy hiện đại, từ phom dáng, chất liệu cho đến cách ứng dụng họa tiết truyền thống trong thời trang hôm nay.
tinh than vui tuoi cua tranh dan gian Dong ho duoc tai hien bang thoi trang hinh anh 18
Với thông điệp “Áo dài dành cho mọi thế hệ, mọi lứa tuổi và những người yêu văn hóa Việt”, triển lãm “Nét họa áo ta” hướng tới việc tạo nên không gian kết nối giữa thời trang, nghệ thuật và các giá trị truyền thống Việt Nam.
Hà Phương/VOV.VN
