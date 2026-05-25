中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vừa chăm con nhỏ, H'Hen Niê và Quỳnh Châu vẫn giữ phong độ sắc vóc

Thứ Hai, 14:09, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mới đây, sự xuất hiện của Hoa hậu H'Hen Niê và Á hậu Quỳnh Châu tại buổi casting cho một show diễn thuộc Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2026 nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khách mời và dàn người mẫu trẻ.

Điểm khiến nhiều người bàn luận không chỉ nằm ở sự xuất hiện của hai người đẹp mà còn ở vóc dáng săn chắc, thần thái tự tin dù cả hai đều đang trong hành trình làm mẹ. Nếu H'Hen Niê gây ấn tượng với hình thể khỏe khoắn, làn da nâu đặc trưng cùng phong thái năng lượng quen thuộc thì Quỳnh Châu lại khiến nhiều người bất ngờ bởi vóc dáng thon gọn, vẻ ngoài rạng rỡ sau khi sinh con đầu lòng.

vua cham con nho, h hen nie va quynh chau van giu phong do sac voc hinh anh 1
H'Hen Niê, Quỳnh Châu khoe vóc dáng săn chắc tại buổi casting AVIFW 2026

Tại khu vực casting, sự xuất hiện của hai người đẹp nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trong bối cảnh chuyện giữ dáng sau sinh luôn là chủ đề được nhiều phụ nữ quan tâm, hình ảnh H'Hen Niê và Quỳnh Châu xuất hiện chỉn chu, tự tin và tràn đầy năng lượng cũng tạo cảm hứng cho nhiều người.

Không chỉ tham gia với vai trò khách mời, H'Hen Niê và Quỳnh Châu còn đồng hành trong quá trình tuyển chọn người mẫu trình diễn. Cả hai dành nhiều thời gian quan sát kỹ từng phần catwalk, thần thái biểu cảm cũng như khả năng làm chủ sân khấu của các thí sinh.

vua cham con nho, h hen nie va quynh chau van giu phong do sac voc hinh anh 2
Hoa hậu H'Hen Niê xuất hiện với phong thái năng lượng và vóc dáng săn chắc dù đang chăm con nhỏ 8 tháng.
vua cham con nho, h hen nie va quynh chau van giu phong do sac voc hinh anh 3

Theo chia sẻ từ ê-kíp, tiêu chí lựa chọn người mẫu không chỉ dừng ở ngoại hình hay kỹ năng trình diễn mà còn nằm ở khả năng truyền tải tinh thần của trang phục thông qua thần thái và năng lượng sân khấu. H'Hen Niê và Quỳnh Châu cũng cho rằng sự tự tin, bản lĩnh sân khấu và dấu ấn cá nhân mới là điều giúp người mẫu nổi bật giữa nhiều gương mặt có hình thể đẹp.

Điều đặc biệt của buổi tuyển chọn còn nằm ở việc những người đồng hành trên “ghế nóng” đều đang làm mẹ. Quỳnh Châu hiện có em bé 2 tháng tuổi, trong khi H'Hen Niê đang chăm con nhỏ 8 tháng. Dù bận rộn với cuộc sống mẹ bỉm, cả hai vẫn xuất hiện với nguồn năng lượng tích cực và sự tập trung cao độ cho công việc.

vua cham con nho, h hen nie va quynh chau van giu phong do sac voc hinh anh 4
Á hậu Quỳnh Châu gây chú ý với vẻ ngoài rạng rỡ, vóc dáng thon gọn sau khi sinh con đầu lòng.
vua cham con nho, h hen nie va quynh chau van giu phong do sac voc hinh anh 5

Nhiều người mẫu trẻ tham gia casting cũng không giấu được sự hào hứng khi có cơ hội trình diễn trước H'Hen Niê và Quỳnh Châu. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thời trang và giải trí, cả hai thường xuyên đưa ra những góp ý về phong thái, cách biểu cảm và xử lý sân khấu cho các thí sinh

vua cham con nho, h hen nie va quynh chau van giu phong do sac voc hinh anh 6
vua cham con nho, h hen nie va quynh chau van giu phong do sac voc hinh anh 7

Sự xuất hiện của H'Hen Niê và Quỳnh Châu cũng góp phần khiến không khí buổi casting trở nên sôi động hơn. Không chỉ gây chú ý bởi sắc vóc, cả hai còn nhận được nhiều lời khen nhờ thần thái tự tin và nguồn năng lượng tích cực dù đang trong giai đoạn chăm sóc con nhỏ.

Buổi casting nằm trong khuôn khổ chuẩn bị cho bộ sưu tập mới của NTK Thảo Nguyễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2026. Trong nhiều mùa thời trang trước, Thảo Nguyễn được biết đến với những bộ sưu tập mang màu sắc nữ tính, giàu tính thủ công và cảm hứng thiên nhiên. Các thiết kế của cô thường sử dụng chất liệu như organza, lụa, voan, sequin cùng kỹ thuật đính kết cầu kỳ, tạo nên những phom dáng mềm mại, bay bổng nhưng vẫn có tính trình diễn cao. 

Theo ê-kíp, bộ sưu tập lần này vẫn mang tinh thần nữ tính và giàu cảm xúc, với nhiều thiết kế sử dụng chất liệu mềm mại cùng kỹ thuật thủ công đặc trưng.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: H'Hen Niê Quỳnh Châu mẹ bỉm vóc dáng sau sinh H'Hen Niê sau sinh Quỳnh Châu sau sinh Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2026 vóc dáng mẹ bỉm săn chắc H'Hen Niê casting thời trang Quỳnh Châu gây chú ý người đẹp sau sinh sao Việt sau sinh thời trang Việt Nam người mẫu casting H'Hen Niê Quỳnh Châu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sao Việt 4/5: H'Hen Niê mua nhà mới, Võ Tấn Phát mệt mỏi vì PR phim
Sao Việt 4/5: H'Hen Niê mua nhà mới, Võ Tấn Phát mệt mỏi vì PR phim

VOV.VN - Nàng hậu H'Hen Niê cho biết vừa tậu một căn nhà rộng 102 m2 tại TP.HCM. Đây là thành quả của người đẹp sau nhiều năm làm việc chăm chỉ. Trong khi đó Võ Tấn Phát cho biết anh khá mệt mỏi vì phải PR cho cả hai phim “Heo năm móng” và “Anh Hùng”.

Sao Việt 4/5: H'Hen Niê mua nhà mới, Võ Tấn Phát mệt mỏi vì PR phim

Sao Việt 4/5: H'Hen Niê mua nhà mới, Võ Tấn Phát mệt mỏi vì PR phim

VOV.VN - Nàng hậu H'Hen Niê cho biết vừa tậu một căn nhà rộng 102 m2 tại TP.HCM. Đây là thành quả của người đẹp sau nhiều năm làm việc chăm chỉ. Trong khi đó Võ Tấn Phát cho biết anh khá mệt mỏi vì phải PR cho cả hai phim “Heo năm móng” và “Anh Hùng”.

Sao Việt 20/3: Vợ chồng H'Hen Niê khoe con gái đáng yêu tròn 6 tháng tuổi
Sao Việt 20/3: Vợ chồng H'Hen Niê khoe con gái đáng yêu tròn 6 tháng tuổi

VOV.VN - Sao Việt 20/3: Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - chồng hoa hậu H'Hen Niê - chia sẻ loạt hình trong buổi tiệc ấm cúng ở nhà kèm chú thích: "Mới đây mà con gái đã đến với thế giới được 6 tháng rồi. Ba mẹ yêu con nhiều".

Sao Việt 20/3: Vợ chồng H'Hen Niê khoe con gái đáng yêu tròn 6 tháng tuổi

Sao Việt 20/3: Vợ chồng H'Hen Niê khoe con gái đáng yêu tròn 6 tháng tuổi

VOV.VN - Sao Việt 20/3: Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - chồng hoa hậu H'Hen Niê - chia sẻ loạt hình trong buổi tiệc ấm cúng ở nhà kèm chú thích: "Mới đây mà con gái đã đến với thế giới được 6 tháng rồi. Ba mẹ yêu con nhiều".

Sao Việt 24/2: Con gái H'Hen Niê được khen có khiếu người mẫu từ bé
Sao Việt 24/2: Con gái H'Hen Niê được khen có khiếu người mẫu từ bé

VOV.VN - Sao Việt 24/2: Bé Harley, con gái đầu lòng của hoa hậu H'Hen Niê được khán giả khen có khiếu tạo dáng khi chụp ảnh cùng mẹ trong bộ ảnh mừng năm mới.

Sao Việt 24/2: Con gái H'Hen Niê được khen có khiếu người mẫu từ bé

Sao Việt 24/2: Con gái H'Hen Niê được khen có khiếu người mẫu từ bé

VOV.VN - Sao Việt 24/2: Bé Harley, con gái đầu lòng của hoa hậu H'Hen Niê được khán giả khen có khiếu tạo dáng khi chụp ảnh cùng mẹ trong bộ ảnh mừng năm mới.

Sao Việt 20/1: Vợ chồng H'Hen Niê đưa con gái đi tắm nắng
Sao Việt 20/1: Vợ chồng H'Hen Niê đưa con gái đi tắm nắng

VOV.VN - Sao Việt 20/1: Vợ chồng H'Hen Niê đưa con gái Harley đi tắm nắng. Nhóc tì vừa tròn 4 tháng tuổi, được nhận xét thừa hưởng những đường nét của cả bố và mẹ.

Sao Việt 20/1: Vợ chồng H'Hen Niê đưa con gái đi tắm nắng

Sao Việt 20/1: Vợ chồng H'Hen Niê đưa con gái đi tắm nắng

VOV.VN - Sao Việt 20/1: Vợ chồng H'Hen Niê đưa con gái Harley đi tắm nắng. Nhóc tì vừa tròn 4 tháng tuổi, được nhận xét thừa hưởng những đường nét của cả bố và mẹ.

H'Hen Niê, Ngọc Hân, Ngô Thanh Vân và những sao Việt "làm mẹ" trong năm 2025
H'Hen Niê, Ngọc Hân, Ngô Thanh Vân và những sao Việt "làm mẹ" trong năm 2025

VOV.VN - H'Hen Niê, Ngọc Hân, Ngô Thanh Vân, Thái Trinh, Nhật Kim Anh, Lê Thu Trang... là những sao Việt đón thành viên mới, những "thiên thần nhỏ" chào đời trong năm 2025.

H'Hen Niê, Ngọc Hân, Ngô Thanh Vân và những sao Việt "làm mẹ" trong năm 2025

H'Hen Niê, Ngọc Hân, Ngô Thanh Vân và những sao Việt "làm mẹ" trong năm 2025

VOV.VN - H'Hen Niê, Ngọc Hân, Ngô Thanh Vân, Thái Trinh, Nhật Kim Anh, Lê Thu Trang... là những sao Việt đón thành viên mới, những "thiên thần nhỏ" chào đời trong năm 2025.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt