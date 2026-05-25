Vừa chăm con nhỏ, H'Hen Niê và Quỳnh Châu vẫn giữ phong độ sắc vóc

Điểm khiến nhiều người bàn luận không chỉ nằm ở sự xuất hiện của hai người đẹp mà còn ở vóc dáng săn chắc, thần thái tự tin dù cả hai đều đang trong hành trình làm mẹ. Nếu H'Hen Niê gây ấn tượng với hình thể khỏe khoắn, làn da nâu đặc trưng cùng phong thái năng lượng quen thuộc thì Quỳnh Châu lại khiến nhiều người bất ngờ bởi vóc dáng thon gọn, vẻ ngoài rạng rỡ sau khi sinh con đầu lòng.

H'Hen Niê, Quỳnh Châu khoe vóc dáng săn chắc tại buổi casting AVIFW 2026

Tại khu vực casting, sự xuất hiện của hai người đẹp nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trong bối cảnh chuyện giữ dáng sau sinh luôn là chủ đề được nhiều phụ nữ quan tâm, hình ảnh H'Hen Niê và Quỳnh Châu xuất hiện chỉn chu, tự tin và tràn đầy năng lượng cũng tạo cảm hứng cho nhiều người.

Không chỉ tham gia với vai trò khách mời, H'Hen Niê và Quỳnh Châu còn đồng hành trong quá trình tuyển chọn người mẫu trình diễn. Cả hai dành nhiều thời gian quan sát kỹ từng phần catwalk, thần thái biểu cảm cũng như khả năng làm chủ sân khấu của các thí sinh.

Hoa hậu H'Hen Niê xuất hiện với phong thái năng lượng và vóc dáng săn chắc dù đang chăm con nhỏ 8 tháng.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, tiêu chí lựa chọn người mẫu không chỉ dừng ở ngoại hình hay kỹ năng trình diễn mà còn nằm ở khả năng truyền tải tinh thần của trang phục thông qua thần thái và năng lượng sân khấu. H'Hen Niê và Quỳnh Châu cũng cho rằng sự tự tin, bản lĩnh sân khấu và dấu ấn cá nhân mới là điều giúp người mẫu nổi bật giữa nhiều gương mặt có hình thể đẹp.

Điều đặc biệt của buổi tuyển chọn còn nằm ở việc những người đồng hành trên “ghế nóng” đều đang làm mẹ. Quỳnh Châu hiện có em bé 2 tháng tuổi, trong khi H'Hen Niê đang chăm con nhỏ 8 tháng. Dù bận rộn với cuộc sống mẹ bỉm, cả hai vẫn xuất hiện với nguồn năng lượng tích cực và sự tập trung cao độ cho công việc.

Á hậu Quỳnh Châu gây chú ý với vẻ ngoài rạng rỡ, vóc dáng thon gọn sau khi sinh con đầu lòng.

Nhiều người mẫu trẻ tham gia casting cũng không giấu được sự hào hứng khi có cơ hội trình diễn trước H'Hen Niê và Quỳnh Châu. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thời trang và giải trí, cả hai thường xuyên đưa ra những góp ý về phong thái, cách biểu cảm và xử lý sân khấu cho các thí sinh

Sự xuất hiện của H'Hen Niê và Quỳnh Châu cũng góp phần khiến không khí buổi casting trở nên sôi động hơn. Không chỉ gây chú ý bởi sắc vóc, cả hai còn nhận được nhiều lời khen nhờ thần thái tự tin và nguồn năng lượng tích cực dù đang trong giai đoạn chăm sóc con nhỏ.

Buổi casting nằm trong khuôn khổ chuẩn bị cho bộ sưu tập mới của NTK Thảo Nguyễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2026. Trong nhiều mùa thời trang trước, Thảo Nguyễn được biết đến với những bộ sưu tập mang màu sắc nữ tính, giàu tính thủ công và cảm hứng thiên nhiên. Các thiết kế của cô thường sử dụng chất liệu như organza, lụa, voan, sequin cùng kỹ thuật đính kết cầu kỳ, tạo nên những phom dáng mềm mại, bay bổng nhưng vẫn có tính trình diễn cao.

Theo ê-kíp, bộ sưu tập lần này vẫn mang tinh thần nữ tính và giàu cảm xúc, với nhiều thiết kế sử dụng chất liệu mềm mại cùng kỹ thuật thủ công đặc trưng.