Thu Quỳnh tuổi U40: Ưu tiên sự yên bình, không đòi hỏi chu cấp từ bố của các con

Sự trở lại của Thu Quỳnh trong vai một nữ trùm thế giới ngầm mưu mô, sắc lạnh trong bộ phim hình sự "Lửa trắng" đang thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Đây là một hình tượng hoàn toàn mới mẻ, khác biệt so với các vai diễn chính diện hay tâm lý trước đây của cô. Nhân dịp này, Thu Quỳnh đã có những chia sẻ thẳng thắn về sự nghiệp, hành trình học tập bận rộn và cuộc sống của một bà mẹ đơn thân hai con ở những lứa tuổi đầy nhạy cảm.

Thu Quỳnh trong vai một nữ trùm thế giới ngầm mưu mô, sắc lạnh trong bộ phim hình sự "Lửa trắng"

PV: Vai diễn Lan (Lệ) – một nữ trùm tội phạm với vẻ ngoài quý phái nhưng có tư duy quyết đoán, sắc lạnh – mang lại cho chị những trải nghiệm khác biệt như thế nào?

Thu Quỳnh: Với dòng phim hình sự, tiết tấu phim sẽ nhanh hơn và mang tính cân não nhiều hơn. Cá nhân diễn viên phải tính toán rất kỹ xem mình nên sử dụng diễn xuất như thế nào, giai đoạn nào dùng cái gì và thể hiện nó đến đâu để tạo được sự hấp dẫn cho nhân vật, từ câu thoại cho đến biểu cảm.

Trong "Lửa trắng", không phải vai diễn nào cũng được định hình trước là tốt hay xấu ngay từ đầu, kể cả các vai công an. Chính sự nhập nhằng "trông vậy mà không phải vậy" tạo ra những giới hạn và đòi hỏi tôi phải cân đối, thay đổi diễn xuất liên tục. Đó là một trải nghiệm rất lạ và hấp dẫn đối với tôi.

PV: Được biết hiện tại chị đang đồng thời theo học hai trường đại học và đảm nhận nhiều vai trò mới. Ôm đồm cùng lúc nhiều công việc từ đóng phim, quản lý, giảng dạy, học tập cho đến chăm sóc gia đình, bí quyết nào giúp chị không bị quá tải?

Thu Quỳnh: Hiện tại tôi đang theo học cao học (Thạc sĩ ngành Đạo diễn) tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội sau khi đã tốt nghiệp đại học được nhiều năm. Bên cạnh đó, tôi cũng đang học văn bằng hai chuyên ngành Ngôn ngữ tại một trường đại học khác để trang bị thêm ngoại ngữ.

Về công việc, ngoài việc công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ với vai trò nghệ sĩ và đang hỗ trợ vị trí Phó trưởng đoàn kịch, tôi còn tham gia giảng dạy tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và hỗ trợ tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh. Tôi muốn mang những kinh nghiệm, năng lượng của mình để chia sẻ với các bạn sinh viên trẻ.

Thú thật là cũng có những lúc tôi bị quá tải một chút và phải dành thời gian nghỉ ngơi. Nhưng khi đối diện với khối lượng công việc đó, nếu không sắp xếp được thì bản thân mình cũng phải cố gắng để tự cân đối thôi.

Mỗi quyết định tôi đưa ra đều có mục đích rõ ràng. Việc tôi quyết định đi học xuất phát từ mong muốn làm gương cho con trai lớn (bé Be). Năm vừa rồi Be học lớp 5, bắt đầu chớm bước vào giai đoạn tuổi dậy thì. Trước đó, ở giai đoạn lớp 3, lớp 4, con từng có thời gian khủng hoảng, bướng bỉnh, chưa nhận thức rõ ràng về nhiệm vụ và giá trị của việc học hành. Khi ấy, tôi rất khủng hoảng vì không biết phải giải thích thế nào để con hiểu mà không cảm thấy bị mẹ áp đặt. Tôi nghĩ, ngoài việc giải thích thì cách tốt nhất là mình phải làm gương trước.

PV: Sự "làm gương" bằng hành động đi học của chị đã tác động đến bé Be như thế nào?

Thu Quỳnh: Khi quay lại trường học, tôi nói rõ với con là mẹ đang ôn thi cao học. Những buổi tôi học bài, ôn thi, tôi đều ngồi học nghiêm túc để con nhìn thấy mẹ học thật chứ không phải làm màu. Khi có kết quả trúng tuyển, người đầu tiên tôi khoe chính là con.

Be rất tự hào về mẹ. Con mang chuyện mẹ đi học, thi đỗ cao học kể cho các bạn và cô giáo chủ nhiệm ở trường. Cô giáo của Be thậm chí đã nhắn tin chúc mừng tôi và chia sẻ rằng, từ khi con tự hào khoe mẹ như vậy, ý thức học tập của con tốt lên rõ rệt. Con tự giác đóng góp xây dựng bài trên lớp, hoàn thành hết bài tập trong giờ nghỉ giải lao để khi về nhà không cần mẹ phải nhắc nhở nữa. Nhìn thấy kết quả học tập của con tốt lên trong hai năm qua và nhận được nhiều lời khen từ cô giáo, tôi thấy hạnh phúc vô cùng và trút bỏ được hoàn toàn áp lực.

PV: Nuôi một em bé hơn 2 tuổi (bé Tằm) và một cậu con trai đang tuổi dậy thì, cuộc sống làm mẹ đơn thân của chị diễn ra như thế nào?

Thu Quỳnh: Tôi may mắn có bố mẹ đẻ đồng hành và hỗ trợ rất nhiều. Bé Tằm trộm vía rất ngoan ngoãn, lanh lợi, khỏe mạnh và nói năng gãy gọn dù mới hơn 2 tuổi. Con bé rất quấn ông bà. Tôi cũng đã cho Tằm đi học mẫu giáo từ sớm nên ông bà ở nhà đỡ vất vả hơn. Nhìn thấy bố mẹ và các con có sức khỏe ổn định là tôi yên tâm làm việc.

Tuy nhiên, việc làm mẹ của hai đứa trẻ ở hai lứa tuổi khác nhau mang lại cho tôi những tình huống dở khóc dở cười. Trước khi sinh bé Tằm, tôi cứ nghĩ khoảng cách tuổi tác xa nhau thì anh lớn sẽ nhường nhịn và đỡ đần được cho mẹ. Be cũng rất háo hức đồng hành với mẹ suốt thai kỳ. Nhưng đến khi em gái lớn lên, bắt đầu biết tranh giành, thể hiện cái tôi thì Be bỗng nhiên rơi vào trạng thái tủi thân. Con nhạy cảm, mong manh đúng vào giai đoạn thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì nên sự tổn thương đến một cách rất thụ động.

PV: Chị đã giải quyết những xung đột, hờn dỗi giữa hai anh em như thế nào khi bản thân cũng bị kẹt ở giữa?

Thu Quỳnh: Có lần mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm, em khóc, anh khóc, rồi bà ngoại vì xót các cháu cũng không giữ được bình tĩnh và mắng Be. Be không giỏi giải thích, chưa kịp nói hết ý đã nghẹn ngào rồi chạy vào phòng chốt cửa khóc. Lúc đó tôi ở giữa, vừa buồn cười vừa bất lực đến mức muốn khóc theo.

Tôi phải tự làm mình bình tĩnh lại để đứng ra phân xử. Đầu tiên, tôi trấn an bà, giải thích cho bà hiểu tâm lý nhạy cảm của Be lúc này để bà không căng thẳng gây ảnh hưởng sức khỏe. Sau đó, tôi dạy em gái phải biết nghe lời anh, hướng dẫn con bé vào tận nơi nắm tay xin lỗi anh. Khi thấy em vào làm lành, Be vốn là đứa trẻ rất tình cảm, vị tha và không thù lâu đã lập tức ôm em, lau nước mắt cho em.

Sau những chuyện như vậy, tôi ngồi lại trò chuyện thẳng thắn với con trai lớn bằng cả trái tim. Tôi bảo với con: "Mẹ sinh hai con ra, trách nhiệm hàng đầu của mẹ không phải là nuôi các con thành tài, mà là dạy các con phải biết yêu thương nhau. Con hơn em ở chỗ, con đã có trọn vẹn 9 năm được hưởng 100% tình yêu thương, sự chăm sóc từ mẹ. Em sinh ra sau đã phải chia sẻ tình cảm của mẹ với con rồi. Vì vậy, con là anh, con hãy cùng mẹ yêu thương em nhé". Be hiểu chuyện, tiếp thu rất nhanh và giờ đã thay đổi hoàn toàn.

PV: Hiện tại, mối quan hệ giữa hai anh em đã hòa thuận hơn chưa?

Thu Quỳnh: Trộm vía bây giờ hai anh em rất đoàn kết. Những lúc tùy hứng, Be có thể ở nhà trông em, cho em ăn sữa, ăn cơm, kể chuyện cho em nghe và ôm em ngủ trưa rất kiên nhẫn. Con bé Tằm thì đôi khi như "bà hoàng" trong nhà, cứ yêu cầu anh đút cơm là anh lại hào hứng làm. Nhìn các con yêu thương nhau, tôi có thêm động lực lớn trong cuộc sống.

Bé Be năm nay lên cấp 2, con thích chơi game, thích những thứ liên quan đến công nghệ và học tốt môn Toán. Con cũng rất bạo dạn, trách nhiệm, hay tham gia các hoạt động phong trào, cờ đội ở trường và rất trung thực. Ở lớp, con không làm cán sự gì lớn nhưng rất thích chăm sóc các bạn, ví dụ như thích đi kiểm tra xem các bạn ngủ trưa hết chưa thì mình mới đi ngủ (cười). Việc liên lạc của con với bố cũng rất thoải mái, con có máy riêng nhưng tôi kiểm soát thời gian sử dụng, cần đi chơi hay liên hệ gì hai bố con tự chủ động nhắn tin với nhau, không có khó khăn gì cả.

PV: Chị có bao giờ cảm thấy yếu đuối hay bất lực khi phải một mình gánh vác gia đình và tiếp tục lựa chọn làm mẹ đơn thân lần thứ hai?

Thu Quỳnh: Có những lúc tôi chợt nhận ra mình đã mạnh mẽ quá lâu rồi. Nhưng cuộc sống của ai mà chẳng có vất vả, khó khăn. Tôi chưa bao giờ oán trách hoàn cảnh, bởi vì tất cả những gì tôi đang có, kể cả hai đứa con, đều là sự chủ động lựa chọn của bản thân chứ tôi không bị rơi vào thế bị động. Khi đã chủ động lựa chọn, tôi luôn sẵn sàng tâm thế để đối mặt.

Tôi nhận ra ở tuổi U40, bản thân cần có một bước chuyển giao sự nghiệp. Tre già măng mọc là quy luật tất yếu. Khán giả xứng đáng được xem những thước phim chân thực, nơi các diễn viên trẻ đóng đúng lứa tuổi của họ. Thế hệ trẻ bây giờ rất đông, xinh đẹp, tài năng và được đào tạo bài bản, tiếp thu nghệ thuật mới rất nhanh. Tôi không việc gì phải ép bản thân vào những vai diễn quá trẻ trung so với tuổi thực của mình để khán giả phải cố gắng chấp nhận.

Tôi cần xác định lại chỗ đứng của mình, hướng tới những vai diễn trung niên sâu sắc hơn, phù hợp với độ tuổi 38-40. Đó là lý do tôi đi học cao học để bổ sung kiến thức chuyên môn vững chắc, chuẩn bị cho những vai trò mới như đạo diễn, quản lý hay giảng dạy trong tương lai. Tôi đã học song song cả hai trường được một năm, dự kiến hoàn thành trong hai năm để tiết kiệm thời gian, sau đó sẽ mang những kiến thức nghiên cứu này áp dụng vào thực tế. Khi càng học, tôi càng thấy mình thiếu sót và thấy nghề này còn quá nhiều điều thú vị để khám phá. Khi tôi xin phép bố mẹ đi học, ông bà cũng rất ủng hộ vì thấy sau 16 năm tốt nghiệp đại học (từ năm 2010), tôi vẫn giữ được sự tò mò, lửa đam mê với nghề.

Thu Quỳnh và đoàn phim Lửa trắng

PV: Ở độ tuổi này, sau nhiều trải nghiệm và thay đổi, quan niệm của chị về tình yêu nam nữ hiện tại như thế nào?

Thu Quỳnh: Tôi vẫn luôn tin và mong muốn có một tình yêu tiếp theo trong đời. Tuy nhiên, ở tuổi trung niên, tôi nhìn nhận mọi thứ điềm tĩnh, kín kẽ và bình lặng hơn. Nếu yêu, tôi vẫn có thể yêu mãnh liệt nhưng sẽ ưu tiên một mối quan hệ nhẹ nhàng, giản dị, bình vị và mang tính gắn bó lâu dài. Tôi thích một cuộc sống "chill" và yên bình hơn là những gì ồn ào, thị phi không cần thiết.

PV: Chị chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy và kinh tế với bố của các con ra sao?

Thu Quỳnh: Quan điểm của tôi từ trước đến nay là tự chủ hoàn toàn về kinh tế. Tôi không bao giờ đòi hỏi, yêu cầu hay ép buộc việc chu cấp từ phía bố của các con. Ai hỗ trợ được gì thì đó là xuất phát từ cái tâm và sự chủ động của họ. Tôi là người có lòng tự trọng và cá tính khá mạnh, nên việc phải đi đòi hỏi hay tính toán những chuyện đó chỉ khiến bản thân tôi cảm thấy mệt mỏi, đau đầu và nạp vào mình những năng lượng tiêu cực. Tôi chọn cách tự lo liệu để cuộc sống của mình được thanh thản, nhẹ nhàng.

PV: Xin cảm ơn chị!