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Thuỳ Chi hóa cô gái miền Tây, lần đầu khoe khả năng múa trong MV mới

Thứ Tư, 14:44, 26/08/2026
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VOV.VN - Thuỳ Chi vừa trở lại với Yêu lắm miền Tây, ca khúc do nhạc sĩ Trần Minh - bố của nữ ca sĩ - sáng tác. MV do đạo diễn Nhu Đặng thực hiện, khai thác vẻ đẹp bình yên, xanh mát và trù phú của miền Tây Nam Bộ qua những khung hình đậm chất điện ảnh.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Thuỳ Chi thường được khán giả nhớ đến với giọng hát trong trẻo, kỹ thuật cùng hình ảnh nhẹ nhàng, thanh thoát. Trong Yêu lắm miền Tây, nữ ca sĩ mang đến một màu sắc khác khi xuất hiện gần gũi, mộc mạc hơn, đồng thời lần đầu thử sức với những điệu múa mang màu sắc miền Tây Nam Bộ.

Trong MV, Thuỳ Chi mặc áo bà ba, khoác khăn rằn, ngồi ghe, trải nghiệm đời sống sông nước và gặp gỡ các nghệ nhân đờn ca tài tử. Những hình ảnh đồng ruộng, sông nước, sinh hoạt đời thường của người dân địa phương được đưa vào MV nhằm tái hiện không gian văn hóa đặc trưng của miền Tây.

thuy chi hoa co gai mien tay, lan dau khoe kha nang mua trong mv moi hinh anh 1

Yêu lắm miền Tây cũng đánh dấu lần đầu Thuỳ Chi và bố chính thức kết hợp để thực hiện một sản phẩm âm nhạc. Trước đây, nữ ca sĩ từng thể hiện các sáng tác của bố, tuy nhiên lần này cô cho rằng mình đã đủ trưởng thành để cảm nhận sâu hơn những điều ông muốn gửi gắm qua âm nhạc.

Thuỳ Chi chia sẻ: “Tới lúc này, tôi cảm nhận được ‘độ chín’ của mình khi nghĩ, khi hát về tình yêu đất nước, quê hương - một tình yêu đối với tôi thật lớn lao và có ý nghĩa rất sâu sắc trong cuộc đời ca hát”.

thuy chi hoa co gai mien tay, lan dau khoe kha nang mua trong mv moi hinh anh 2

Theo nữ ca sĩ, bố vẫn là người cô thường xuyên tham khảo ý kiến khi xử lý những ca khúc phức tạp về giai điệu, cách hát và âm thanh. Trong quá trình thực hiện Yêu lắm miền Tây, hai bố con có nhiều trao đổi về ca từ, thu âm cũng như những trải nghiệm thực tế khi cùng đến miền Tây ghi hình.

Nói về quá trình thu âm, Thuỳ Chi cho biết cô không gặp thử thách lớn nhưng có hai điểm phải cân nhắc kỹ. Thứ nhất là cách phát âm ca từ. Sau khi trao đổi, hai bố con lựa chọn giữ cách phát âm của người miền Bắc. Thứ hai là việc đưa điệu hò miền Tây sông nước vào bài hát.

thuy chi hoa co gai mien tay, lan dau khoe kha nang mua trong mv moi hinh anh 3

“Tôi và bố đã tập luyện và đưa điệu hò miền Tây sông nước vào bài hát, để mong làm phong phú thêm giai điệu và lời ca về miền Tây - Nam Tổ quốc, nơi đất và người đã trở thành niềm yêu, niềm tự hào của bố và của tôi”, Thuỳ Chi chia sẻ.

Là người con miền Bắc, trưởng thành trong môi trường đào tạo âm nhạc tại Hà Nội, Thuỳ Chi tìm đến miền Tây bằng sự tò mò và tình cảm dành cho một vùng đất giàu bản sắc văn hóa. Quá trình thực hiện MV cũng giúp cô và bố có thêm những trải nghiệm thực tế về đời sống, con người và nghệ thuật bản địa.

 

Sau khi MV ra mắt, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi hình ảnh mới của Thuỳ Chi cũng như phần hình ảnh về miền Tây. Một số ý kiến cho biết những cảnh quay trong MV khiến họ muốn một lần trực tiếp khám phá vùng đất này và trải nghiệm các nét văn hóa địa phương.

Yêu lắm miền Tây đồng thời là điểm khởi đầu cho chuỗi dự án âm nhạc mới của Thuỳ Chi về quê hương, đất nước. Sau miền Tây Nam Bộ, nữ ca sĩ dự kiến tiếp tục tìm đến những vùng đất khác để khai thác thiên nhiên, con người và các giá trị văn hóa đặc trưng qua âm nhạc.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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