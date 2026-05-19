Thúy Diễm mang thai lần 2 sau 10 năm kết hôn với Lương Thế Thành

Thứ Ba, 14:14, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thúy Diễm thông báo mang thai lần 2 đúng dịp tròn 10 năm ngày cưới với Lương Thế Thành. Tin vui của gia đình nữ diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả và các đồng nghiệp như Hồng Diễm, Quang Sự, Rima Thanh Vy, Kha Ly...

Thúy Diễm vừa thông báo tin vui mang thai lần 2, nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Đặc biệt, em bé đến đúng dịp vợ chồng nữ diễn viên kỷ niệm 10 năm ngày cưới, khiến niềm hạnh phúc của gia đình càng thêm trọn vẹn.

Chia sẻ niềm vui với mọi người, Thúy Diễm xúc động viết: “Chúc mừng gia đình chúng mình đã có thêm thành viên mới. Còn hạnh phúc nào hơn khi đúng dịp tròn 10 năm ngày cưới, ba Thành và mẹ Diễm lại nhận được món quà thiêng liêng và vô giá này”.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành sắp đón thành viên thứ 4

Nữ diễn viên cho biết khoảnh khắc cầm tờ giấy báo trên tay khiến hai vợ chồng không kìm được xúc động. Cô chia sẻ: “Ngày cầm tờ giấy báo trên tay, ba mẹ đã xúc động đến rơi nước mắt khi biết rằng một em bé khỏe mạnh đang hiện diện và lớn dần từng ngày trong bụng mẹ”.

Không chỉ Thúy Diễm và Lương Thế Thành, con trai đầu lòng của cặp đôi cũng rất vui khi biết mình sắp có em. Nữ diễn viên viết: “Ba Thành một lần nữa được lên chức ba, mẹ Diễm lại được ấp ủ một thiên thần bé nhỏ trong lòng, lại được thực hiện thiên chức làm mẹ trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Còn anh Bảo Bảo giờ đây cũng chính thức được lên chức anh hai rồi ông bà cô chú ơi! Con vui tít cả mắt khi nghe ba mẹ thông báo sắp có em”.

Trong bài đăng, Thúy Diễm cũng gửi lời nhắn đầy yêu thương đến em bé trong bụng: “Thiên thần bé nhỏ ơi, Con chính là sợi dây gắn kết tuyệt vời nhất của gia đình mình. Nhờ có con mà ba mẹ thêm thấu hiểu, thêm yêu thương và mạnh mẽ trưởng thành hơn mỗi ngày. Con mang đến cho gia đình mình một niềm hạnh phúc thật lớn lao và trọn vẹn”.

Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn lớn nhất lúc này là em bé khỏe mạnh, bình an. Cô viết: “Ba mẹ chỉ mong con sẽ thật mạnh khỏe, bình an và đủ ngày đủ tháng để ba mẹ sớm được ôm con vào lòng nhé, con yêu”.

Bài đăng thông báo tin vui của Thúy Diễm nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Dưới phần bình luận, các nghệ sĩ như Hồng Diễm, Quang Sự, Rima Thanh Vy, Kha Ly... đã gửi lời chúc đến gia đình nữ diễn viên, mong mẹ và bé luôn khỏe mạnh, bình an trong hành trình sắp tới.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành được xem là một trong những cặp đôi bền vững, kín tiếng nhưng hạnh phúc của showbiz Việt. Cả hai bén duyên vào năm 2013 khi cùng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Từ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, họ dần phát triển tình cảm trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2016.

Sau khi kết hôn, Thúy Diễm và Lương Thế Thành xây dựng cuộc sống gia đình viên mãn, thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn đời sống. Đến tháng 7/2018, nữ diễn viên lần đầu công khai hình ảnh con trai đầu lòng sau thời gian dài giữ kín chuyện mang thai và sinh con.

Trước đó, Thúy Diễm từng chia sẻ bí quyết giữ gìn hôn nhân là sự tin tưởng và tôn trọng dành cho đối phương, nhất là khi cả hai cùng làm nghệ thuật. Nữ diễn viên cho biết vợ chồng cô hiếm khi ghen tuông vì đều hiểu tính chất công việc của nhau.

Khi Lương Thế Thành từng bị phản ứng vì một số cảnh quay trong phim "Bóng ma hạnh phúc", Thúy Diễm cũng lên tiếng bênh vực chồng. Cô viết: “Chồng ơi, an tâm đi. 10 năm cùng nhau đồng hành trên con đường nghệ thuật này, bao lần em cũng có thua anh đâu. Bao vai diễn em đều cân hết và luôn có anh ủng hộ hết cả tấm lòng”.

Hà Phương/VOV.VN
